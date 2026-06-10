千代田区内中小企業4社の課題解決に向けたパートナー企業を募集～PR・マーケティング・DX推進などの専門性を持つ企業を歓迎～

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、ReGACY）は、運営事業者として参画する千代田区のオープンイノベーション支援プログラム「千代田Co-Creation Challenge（以下、千代田CCC）」において、区内中小企業4社の課題解決に取り組むパートナー企業の募集を開始しました。

現在、「外国人観光客の誘客・販売促進」「EC販売強化」「業務フローの効率化」「新規商材の販売体制構築」といった課題に対し、PR・マーケティング・DX推進などの専門性を持つ企業を募集しています。

千代田区中小企業の新たな取り組みを支援する、”千代田CCC”とは

千代田CCCは、千代田区が2025年度より開始した、区内外の企業との連携を通じて千代田区内中小企業の新たな価値創出を目指すオープンイノベーションプログラムです。販路拡大や業務効率化など、中小企業が自社単独で解決することが難しい課題に対し、区内外の企業との連携による課題解決や事業推進を支援します。

採択された区内中小企業に対し、課題整理から、外部パートナーとのマッチング、プロジェクト推進、成果発信までを一貫して支援することで、企業の成長と千代田区の産業振興につなげます。

今年度の採択企業について

厳正なる審査を経て、今年度は以下の4社を採択しました。各社の課題に対して最適なソリューションを持つパートナー企業を募集し、マッチング後は共創プロジェクトを伴走支援していきます。

1. 株式会社豊島屋本店

URL：https://www.toshimaya.co.jp/

テーマ：外国人観光客の誘客・販売促進

パートナーに求めるソリューションイメージ：

実店舗「豊島屋酒店」への外国人観光客の誘客・販売促進に向け、体験型プロモーションの提供

２. 株式会社栃木屋

URL：https://tochigiya.jp/ ブランドサイト：https://s2m.design/

テーマ：自社オリジナルブランド「S2M」の販売強化

パートナーに求めるソリューションイメージ：

ECサイト等を通じた、売れる仕組みづくり（コンテンツ制作や発信、PR・認知拡大）の確立による販売体制の強化

3. 日硝産業株式会社

URL：https://nisshosangyo.com/

テーマ：卸売における業務フローの効率化

パートナーに求めるソリューションイメージ：

将来的に全社での業務フロー見直しを見据え、煩雑な受注～納期回答に至る業務フローの効率化・正確性向上に向けた支援

４. 株式会社文化カラー印刷

URL：https://www.bunkacolor.co.jp/

テーマ：新規商材の売上創出に向けた体制確立

パートナーに求めるソリューションイメージ：

BtoC向け新規商材（自分史アルバム）の販売開始に向け、ターゲット層のニーズを捉えたLP作成と効果的なマーケティング支援

パートナー企業の募集について

現在、各区内中小企業の課題解決に取り組むパートナー企業を、2026年７月6日（月）正午まで募集しています。本プログラムでは、実際の企業課題に向き合いながら、自社サービスの提案や導入、クイックな検証を行うことができ、新たな事業機会の創出につなげることができます。

区内中小企業の課題解決に向けて、専門性やノウハウをお持ちの企業からのご応募をお待ちしております。ご関心をお持ちの企業様は、まずは事前相談にお気軽にお申込みください。

スケジュール※

- 事前相談：６月８日（月）～７月３日（金）- 応募締切：７月６日（月）１２：００- 一次審査：７月上旬（書類審査）- 二次審査：７月中旬（区内中小企業との面談審査）- 採択内定：８月上旬

※スケジュールは現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

主な参加のメリット

- 実際の企業課題への提案・実践機会- 新たな顧客開拓や事業展開の可能性- 専属メンターによる伴走支援

【プログラム詳細・応募はこちら】

https://co-creation.city.chiyoda.lg.jp/

【事前相談のお申し込みはこちら】

https://timerex.net/s/k.shoda_9905_3e84/bd42bee3

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/ (https://regacy-innovation.com/)

■事業概要

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業