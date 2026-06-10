徳島ユニバーサルビーチday in 月見ヶ丘海水浴場

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

障がいがある人もない人もみんなが一緒に楽しめるビーチづくりを目指すNPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、徳島県板野郡松茂町にある月見ヶ丘海水浴場にて海のバリアフリー化とユニバーサルビーチ実現に向けてビーチマットの設置と水陸両用車イスを用いてのユニバーサルビーチ体験会を7月26日（日）10時～15時に実施いたします。

昨年に引き続き、5度目のユニバーサルビーチ

昨年に引き続き、5度目のユニバーサルビーチ

今年で５回目となる徳島ユニバーサルビーチdayは、昨年と同様月見ヶ丘海水浴場で開催致します。

毎年、県内外からご参加が増えております。

リピーターの方も初めての方も、今年の夏を存分に楽しい思い出を作ってください。

わたしたちは、そんな参加者の笑顔をみるたびに「諦める世の中から選択できる世の中へ」の実現に一歩近づいているんだと確信し目頭を熱くして毎年の開催に力を注いでおります。

イベント概要

名称：徳島ユニバーサルビーチday

主催：一般社団法人 旅の栞

協力：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

日時：2026年7月26日（日） 10時～15時 ※雨天決行・荒天中止

場所： 徳島県板野郡松茂町 月見ヶ丘海水浴場

募集人数：8組程度

参加費：無料

対象：障がいのある方、海に行く際にお手伝いが必要な方

参加申込は下記リンクからお申込みください

https://forms.gle/aFZ2HxAgkG1pPeCK6

ボランティアスタッフも、下記リンクから同時に募集中！

https://forms.gle/dsBUgU5HCKnVii8k9

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＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

事業内容：みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいを持っている方やお年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。



＜主な受賞歴＞

・官民連携アワード優秀賞受賞（2026年）

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年・2026年）

・政府広報公式SNS掲載（2025年度）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

須磨ユニバーサルビーチプロジェクトPR事務局

事務局長 土原翔吾

HP：https://sumauniversalbeach.com/ のフォームより

TEL：080-3782-4405

e-mail：sumauniversalbeach@gmail.com