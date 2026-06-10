Leica Geosystems、新型「Leica RTCシリーズ」を発表

ライカ ジオシステムズ株式会社

【2026年6月10日 東京】Hexagonグループのライカジオシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野裕士）は本日、新世代の地上型レーザースキャナー「Leica RTC700」および「Leica RTC500」を発表しました。

建設、測量、インフラ、プラント分野では、プロジェクトの短納期化とデータ量の増大により、現場で取得した情報をいかに迅速に共有し、意思決定に活用できるかが重要な課題となっています。

新たに登場したLeica RTCシリーズは、この課題を解決するため、スキャンからデータ共有、成果物作成までのプロセスをリアルタイムで接続、現場とオフィス間のリアルタイム連携を実現し、プロジェクトの効率化と品質向上に貢献します。

本シリーズは、Leica RTC360の高いスピードと操作性、Leica ScanStation Pシリーズの高精度・堅牢性を融合した新プラットフォームを採用。さらなる高速化を実現するとともに、多様な用途に対応しながら、スキャンから成果物までのワークフロー全体を最適化します。

特に、Leica Cyclone FIELD 360に搭載された新機能「Livelink」により、取得した点群データをリアルタイムでHexagon GeoCloud（旧称：Reality Cloud Studio）へストリーミング可能。複数のスキャナーから同一プロジェクトへ同時にデータを統合でき、現場にいながらデータの確認や共有が行えます。これにより、プロジェクト全体像の把握ができ、スキャン漏れ等の早期発見が可能となり、再訪や手戻りの削減に貢献します。現場担当者だけでなく、オフィスの設計・施工管理者もリアルタイムで状況を把握可能となります。また、スキャン完了を待たずにオフィス側で成果物作成に着手できるため、プロジェクトの進行と並行して成果物作成を進める、新しいワークフローを実現します。

日本においては、建設現場の進捗管理、インフラ維持管理、プラント設備のデジタル化など、幅広い分野での活用が期待されます。

【主な特長】

様々な過酷な環境に対応する堅牢性

Leica ScanStation Pシリーズの堅牢性を受け継ぎ、動作温度-20℃から50℃まで対応。IP規格もIP55を実現しています。

高精度かつ高速なデータ取得

Leica RTC360比で最大40%精度を向上し、より信頼性の高い点群データを同比35％高速で取得。設計・施工・検査工程における品質向上に貢献するとともに、さらなる高速化を実現しました。

リアルタイム連携による手戻り削減と効率化

業界初のLivelink機能により、スキャン中のデータをリアルタイムで共有。現場で計測漏れを確認し、その場で対応できるため、再作業や現場再訪を削減します。

ライカジオシステムズ株式会社リアリティキャプチャ事業部事業部長の長塚敬介は次のように述べています。「新型RTCシリーズは、データ取得のスピード向上だけでなく、現場とオフィスの連携を大きく変革します。あらゆる環境で確実に動作する信頼性の向上など、地道な改良にも注目です。」

【Leica RTCシリーズ 製品ページ】

https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/laser-scanners/scanners/leica-rtc-series

【直近イベント情報】

2026年6月17日（水）から20日（土）まで開催されるCSPI Expoにて、国内初公開の実機をご覧いただけます。是非ライカジオシステムズ株式会社ブースへご来場ください。

イベントページ：

https://leica-geosystems.com/ja-jp/about-us/events/events-overview/2026/03/jp_cspiexpo20260617

Leica Geosystems - when it has to be right

およそ200年にわたり計測・測量の製品および技術で変革を生んできたライカジオシステムズ（Hexagon のグループカンパニー）は、世界中のプロフェッショナルに向けてトータルソリューションを開発しています。革新的な製品とソリューションの開発で知られているライカジオシステムズは、地理空間情報の利活用において、航空宇宙、防衛、安全、セキュリティ、建設、製造など、実に多岐にわたる業界のプロフェッショナルから信頼を得ています。ライカジオシステムズは高精度で正確な機器、洗練されたソフトウェア、そして信頼できるサービスで、社会の発展に貢献していきます。

Hexagonは、センサー、ソフトウェア、自律型テクノロジーを組み合わせたデジタルリアリティソリューションの世界的リーダーで、世界50ヶ国におよそ24,800人の従業員を擁し、総売上高は約54億ユーロです。

詳細については hexagon.comをご覧ください。