銀座で大人気のブランド体験拠点が大阪・梅田に！「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」7月3日(金)開業

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ生ビール黒ラベル」の通年型ブランド体験拠点「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」を、大阪市梅田の「LINKS UMEDA」に7月3日(金)に開業します。

「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」は「最もビールがおいしい瞬間はその日の1杯目。」というコンセプトのもと、ご来店いただいたお客様にその日の1杯目を“完璧な生ビール体験”でスタートしていただくことを目指したビヤバーです。2019年に銀座に1号店を開業し、累計50万人以上の方に来店いただいています。

2号店となる「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」では、“完璧な1杯目”を目指した生ビールのうまさとブランドの世界観を体験いただけます。近畿を中心としたお客様との接点を拡大しながら、より深く黒ラベルを知っていただく拠点とします。

店内では、注ぎ方が異なる3種の黒ラベル(注1)「ザ・パーフェクト黒ラベル」「ファースト」「セカンド」を飲用いただけるほか、近畿の食材を活かした「プレミアム梅田サンド」をはじめとした大人のBARフードをお召し上がりいただけます。

また、毎月1日(注2)に先着50名様限定でマイグラスを販売します。おひとり様2個のマイグラスを1年間店舗にて保管し、ご来店のたびに使用いただけます。店内では時間帯によって異なる音楽が流れ、黒ラベルの世界観に没入できる空間を演出します。随所に感じられる黒ラベル独自の“大人の世界観”を、ぜひお楽しみください。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまなお客様接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

(注1)ドリンクのご注文は、1度のご来店でおひとり様2杯までとなります。

(注2)2026年7月分は、開業日である7月3日17:00より先着順で承ります。

■「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」概要

1.店名

サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA

2.オフィシャルサイト

https://www.sapporobeer.jp/beer/thebar2026/

※オフィシャルサイトは7月3日(金）10:00よりご覧いただけます。

3.場所

大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1F

4.営業時間

11:00～23:00(LO22:30)

※開業日の7月3日(金)のみ17:00オープンとなります。

5.休業日

年末年始

6.席数

31席(スタンディングのみ)

7.コンテンツ

・注ぎ方の異なる3種の黒ラベル(注1)

「ザ・パーフェクト黒ラベル」

3C(注3)を実現し、ザ・パーフェクト黒ラベルカランで注がれる「完璧な生」を目指す黒ラベル。

「ファースト」

日本のビールの原点ともいうべき、のどを駆け抜ける爽快感を味わうためにスウィングカランを復活させ、一度注ぎを実現した黒ラベル。

「セカンド」

麦のうまみを引き出し、バランスの良い味わいを楽しむために、スウィングカランを使用し二度注ぎで提供する黒ラベル。

・マイグラス制度

毎月1日(注2)、店舗にて先着50名様限定でマイグラス(420ml)を販売。おひとり様2個のマイグラスを1年間店舗にて保管し、ご来店のたびに使用いただけます。また、保管期間満了後はお客様へマイグラスをプレゼントします。(マイグラス価格:2個セットで500円）

・THE BAR OSAKAオリジナルの音響演出

時間帯によって異なる音楽が流れ、店内に一歩足を踏み入れると黒ラベルの世界観に没入できる空間を演出。

・「十基十姿」をコンセプトに黒ラベルの姿勢を体現したオリジナルドラフトタワー。

・会員情報サイト「CLUB黒ラベル」内で展開するオンラインショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売しているアイテムを一部展示・販売。

（CLUB黒ラベルサイトhttps://c-kurolabel.jp/?ac=2）

8.提供メニュー

―ドリンク

サッポロ生ビール黒ラベル:650円(税込)

―フード

プレミアム梅田サンド:750円(税込)

その他メニューに関してはオフィシャルサイトをご確認ください。

※内容は一部変更になる可能性があります。

(注3)3Cについて

・CREAMY：パーフェクト・クリーミー

ミクロン単位のきめ細やかさにこだわった、口当たりのいいクリーミーな泡を7：3の黄金比率でお届けします。

・CLEAR：パーフェクト・クリア

ジョッキやタンブラーを徹底的に洗浄し、飲むたびにレーシングができるクリアな生ビールを実現します。

・COLD：パーフェクト・コールド

味や香りといった黒ラベル本来の飲み飽きないうまさを追求し、グラスから樽、注出まで徹底した温度管理を行います。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的な商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスの飲み飽きないうまさ。そして、味や香りを新鮮に保つ白く美しいクリーミーな泡が特長です。黒ラベルは、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指し、自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びをお届けしていきます。

また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800