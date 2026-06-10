オペレーショナル・レジリエンスプラットフォーム「RESCUENOW」に「通知機能」を追加

株式会社レスキューナウ

危機管理情報サービスを提供する株式会社レスキューナウ（本社：東京都品川区、代表取締役：朝倉一昌、以下「レスキューナウ」）は、「オペレーショナル・レジリエンス（※）」の実践を支援する次世代プラットフォーム「RESCUENOW」に「通知機能」を追加いたしました。

本機能は、特定の拠点を指定して連絡事項を配信できる「RESCUENOW お知らせサービス」および災害時の初動対応の核となる「RESCUENOW イマトメ」の「安否確認」「拠点確認」との連携を実現したものであり、ユーザーはログイン時のグローバルナビゲーションから重要な通知を瞬時に把握でき、災害・有事において迅速な意思決定と初動対応が可能となります。

※オペレーショナル・レジリエンスとは

従来の防災やBCP（事業継続計画）を基盤としつつ、現代の複雑な社会構造に合わせて、より「実効性」を追求したリスク管理の概念です。災害や危機の発生は不可避であるという前提のもと、「いかにその影響を最小化し、早期に回復できるか」に発想を転換して、柔軟な対応と復旧力に焦点を当てた考え方であり、その範囲は自社だけにとどまらず、取引先などサプライチェーン全体を含めた事業継続能力を指します。金融領域から先行して提唱されていますが、業界を問わずあらゆる企業に求められる新たなスタンダードとなっていくべき概念です。

■ 通知機能とは

「通知機能」は、「RESCUENOW」プラットフォーム内の各種サービスから配信される通知（お知らせや安否確認や拠点確認の回答依頼など）を、画面右上の「ベルアイコン」にリアルタイムに集約する機能です。

▼画面イメージ

■ 「通知機能」の特長

１. 連携サービスからの通知をリアルタイム集約

「RESCUENOWお知らせ」「RESCUENOW イマトメ」の「安否確認」「拠点確認」といった目的の異なる各サービス・機能からの以下の重要通知を、グローバルナビゲーション上の「ベルアイコン」1箇所へリアルタイムに集約します。

●対象の通知：

・「RESCUENOW お知らせ」での新規お知らせ配信

・「RESCUENOW イマトメ」の「安否確認」および「拠点確認」の回答依頼通知

▼画面イメージ

２. 各画面へのダイレクト遷移

通知一覧から、目的のページへワンクリックで直接遷移できるフローを構築。メール等を開くことなく、初動対応のスピードを最大化します。

●RESCUENOW お知らせ： メールを介さず、ベルアイコンや通知一覧から直接最新のお知らせ本文へアクセスできます。

●RESCUENOW イマトメ： クリックすると、安否確認や拠点確認の回答画面をダイレクトに開いて回答することができます。

３. 優れた視認性とスマートな自動管理

通知一覧画面では、ユーザーの利便性を高めるため、クリアな画面を維持する様々な工夫を凝らしています。

●未読バッジ（件数表示）： ログイン中、常に視界に入る位置に未読件数が表示され、重要連絡の見落としを防ぎます。

●一目でわかるサービス名バッジ： 通知ごとに、配信元サービス（RESCUENOW お知らせ／安否確認／拠点確認）が記載されたバッジ形式で表示されます。

●未読の視覚的強調： 未読通知には日時の横にオレンジ色の丸マークが付き、タイトルが太字で強調されます。詳細を開くことで自動的に既読となり、バッジ数が減算されます。

●検索・フィルター機能： 「未読のみ表示」での絞り込みのほか、タイトルを対象としたキーワード検索が可能です。

●30日経過後に自動削除： 画面上に表示されるのは過去30日分の通知のみで、期限を過ぎた古いものは自動で非表示となり、クリアな画面が維持されます。

■ 今後の展望

レスキューナウは、今後も「オペレーショナル・レジリエンスの実践」を支援するため、「RESCUENOW」上で展開していく様々なサービスを「通知機能」と連携してまいります。

自社で使用する危機管理サービスの重要通知を「通知機能」に集約することで、有事における「情報収集」「意思決定」「回復アクション」までの一連の活動が、「通知機能」を起点に効率的に完結できるよう、サービスを通じて支援してまいります。

■ 危機管理担当者様へ：トライアルのご案内

「RESCUENOW」の全てのサービスをご体験いただけるトライアルの申込みを受け付けております。詳細は下記営業部のお問い合わせ先までご連絡ください。

会社概要

株式会社レスキューナウ

代表者：朝倉 一昌

本社所在地：〒141-0031東京都品川区西五反田5-6-3

資本金：４億円

URL：https://www.rescuenow.co.jp/about

本件に関するお問い合わせ先

［会社名］株式会社レスキューナウ

［部署名］管理部 広報担当

［TEL］03-5759-6775（平日9時-18時 受付専用）

［お問い合わせURL］ https://www.rescuenow.co.jp/corporate/contacts

［会社名］株式会社レスキューナウ

［部署名］営業部

［TEL］03-5759-6064（平日9 時-18 時 受付専用）

［お問い合わせURL］https://www.rescuenow.co.jp/contacts/solution

注）製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。