藤枝江崎新聞店・きづきアセット共催「今さら聞けない NISAのはじめ方」セミナーを開催（SBI証券協賛）

きづきアセット株式会社

きづきアセット株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：谷本 圭治、井戸上 敦）は、株式会社藤枝江崎新聞店（本社：静岡県藤枝市、代表取締役社長：江崎 晴城）との共催、株式会社SBI証券の協賛により、2026年6月17日（水）に静岡県藤枝市にて「今さら聞けない NISAのはじめ方」セミナーを開催いたします。

■ 共催の背景と地域の発展にかける想い

藤枝江崎新聞店は1938年の創業以来、88年にわたり藤枝の地に根差し、地域情報の発信を通じて「安心して暮らせる地域づくり」に多大な貢献をしてこられました。

一方、きづきアセットは「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」ことをミッションに掲げ、静岡オフィスをはじめ全国の拠点から、地域の方々の資産形成、地域企業の発展、そして地域経済・社会への貢献に尽力しております。担当者は転勤がなく、お客様一人ひとりに寄り添い、世代を超えた長期的なサポートが可能です。地域とともに歩み、末永く皆様の資産形成を支えることが、きづきアセットの変わらぬ姿勢です。

両社はともに地域密着を経営の根幹に置き、地域の方々と長期的な信頼関係を築くことを大切にしています。きづきアセットは藤枝江崎新聞店が長年にわたり掲げてきた「安心して暮らせる地域づくり」への想いに共感し、金融の専門性をもってその実現に貢献したいと考えています。

こうした想いから、地域の暮らしや経済を支える様々な企業が参画し、地域がサステナブルに発展し続ける未来を共に創り上げていきたいと考え、藤枝江崎新聞店と「次の100年プロジェクト」を掲げました。地域に根ざした継続的な連携を通じて、次の世代へ豊かな地域社会を繋いでいくことが私たちの願いです。

その第一歩として、藤枝江崎新聞店ときづきアセットが共同でNISAセミナーを開催し、金融リテラシーの向上という観点から地域の皆様の暮らしをサポートしてまいります。

■ セミナーの目的と内容

本セミナーは、「NISAを始めたいけれど、今さら聞けない」という投資初心者の方から、より実践的な活用法を知りたい方までを対象とした入門・実践セミナーです。

講師には、マーケットアナリストの田口 れん太氏が登壇いたします。田口氏の長年培われた市場分析の知見を活かし、投資信託を活用した「つみたて投資枠」の攻略法、株式を使った「成長投資枠」の活用術、さらに「こどもNISA」のポイントまで、資産形成のリアルな戦略を分かりやすく解説いたします。

■ 開催概要

セミナータイトル： 〈藤枝江崎新聞店・きづきアセット共催/SBI証券協賛セミナー〉今さら聞けない NISAのはじめ方

日時 ： 2026年6月17日（水）13:00～14:30（開場12:30）

会場 ： 藤枝駅前貸会議室 MYA（マイエー）2T会議室

〒426-0034 静岡県藤枝市駅前3-4-4 MYAビル 2F

※近隣の有料駐車場をご利用ください

※駐車料金サービス等はございませんのでご了承ください

講師 ： 田口 れん太 氏（マーケットアナリスト）

定員 ： 30名（事前予約制・先着順）

参加費用 ： 無料

主催 ： 株式会社藤枝江崎新聞店・きづきアセット株式会社 共催

協賛 ： 株式会社SBI証券

お申し込み方法 ： きづきアセットホームページ、またはお電話 （きづきアセット静岡支店：054-275-2800）にてお申込みください

■ 講師プロフィール

田口 れん太（たぐち れんた）氏

マーケットアナリスト / 日本証券アナリスト協会検定会員

1988年早稲田大学卒業。1990年より大和証券ジュネーブ支店、UBS証券、メリルリンチ証券、バークレイズ証券等に所属し、機関投資家向け日本株営業担当として25年超の経験を持つ。2006年にはアジアマネー誌にて日本株ベストセールス1位に選出。

2015年よりみずほ証券に所属し、個人投資家向け講演などにも従事。2023年に独立し、現在はマーケットアナリストとして活動。2026年6月よりきづきアセット株式会社 顧問。著書に『投資の超プロが教える！ カブ先生の「銘柄選び」の法則』がある。

■ 株式会社藤枝江崎新聞店について

株式会社藤枝江崎新聞店は、1938年（昭和13年）に静岡県藤枝市で創業した地域密着型の総合情報・サービス企業です。創業以来88年にわたり、藤枝市全域において新聞販売事業を中核に据えながら、カルチャーセンターの運営、地域情報紙「むるぶ」「ふじえ～ら」の発行、書籍・日用品の宅配（宅本サービス・ラストワンマイル事業）、古紙回収・資源リサイクル事業、コワーキングスペースの運営など、多岐にわたる事業を展開してきました。社訓「藤枝(ちいき)のために心を込めて」のもと、「安心して暮らせる地域づくり」を経営の根幹に置き、毎日の配達を通じた高齢者の見守り、学校でのAED・命の大切さ講座の実施、千本桜プロジェクトによる森林再生活動、日本新聞協会地域貢献賞の複数受賞など、地域社会への貢献に精力的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 藤枝江崎新聞店

所在地 ：〒426-0025 静岡県藤枝市藤枝1丁目4-12 江崎新聞ビル

代表者 ：代表取締役社長 江崎 晴城

創業 ：1938年7月15日

事業内容 ：新聞販売、カルチャーセンター運営（ふじキャン）、地域情報紙「ふじえ～ら」発行、コワーキングスペース運営、広告事業、ラストワンマイル（LOM）事業、古紙回収・資源リサイクル事業、不動産管理事業

URL ：https://ezaki.ne.jp/

■ きづきアセット株式会社について

きづきアセットは、大手金融機関出身のプロフェッショナルが集う独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）法人です。「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」をミッションに、資産運用アドバイス（金融商品仲介）に留まらず、不動産、相続・資産承継、M&A・事業承継、税務・ビジネスコンサルティング、DC導入支援、金融教育、企業研修といった領域まで一気通貫で対応できる総合力と、それを支える伴走支援体制を強みとしています。グループに「きづき行政書士法人」「きづきExecutive Concierge Services株式会社」を擁し、金融領域から非金融領域までをワンストップで支援します。

【会社概要】

会社名 ：きづきアセット株式会社

所在地 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階

代表者 ：代表取締役 谷本 圭治

：代表取締役 井戸上 敦

設立 ：2023年6月

事業内容 ：資産運用アドバイス、不動産活用、相続・資産承継、事業承継・M&A、税務コンサルティング、ビジネスコンサルティング、DC導入支援、金融教育、企業研修に関する支援

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号

URL ：https://kizuki-asset.co.jp/

きづきアセット株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号

本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名 ：きづきアセット株式会社

メールアドレス ：mio.hayashi@kizuki-asset.co.jp

電話番号 ：03-5962-3900

担当 ：林 美緒