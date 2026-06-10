SETに飛び込んだあの日から、いまのわたしまで。

認定特定非営利活動法人SET

不安だったのに、気づいたら自分の話をしていた--そんな30分が、毎月生まれることになりました。

認定NPO法人SETは、Instagram LIVE番組「おしえて！あなたのSET history」の定期配信を開始しました。毎月第1木曜日の20:00～20:30、公式Instagramアカウント（@_nposet）にてお届けします。進行を務めるのは、みなみ（野村美並）です。毎回ひとりのゲストを迎え、SETと出会った日から現在に至るまでを、30分かけてじっくりと語っていく番組です。

■ 第1回（vol.01）の様子

第1回は2026年6月4日（木）に配信済みです。ゲストにはSETメンバーの山本晃裕さんを迎え、SETに飛び込んだ日のこと、迷ったこと、そしていまの気持ちを30分にわたって語っていただきました。

第1回のアーカイブは、Instagram（@_nposet）(https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja)にてご覧いただけます。

■ なぜ、「歩み」を語る場をつくるのか

SETはこれまで、岩手県陸前高田市を拠点に、若者と地域住民が出会い、関係性を育む活動を続けてきました。参加した若者のなかには、陸前高田への移住を決断した人も、その後の人生の方向性を大きく変えた人もいます。しかしそうした変化の「プロセス」--迷い、揺らぎ、少しずつ気持ちが動いていく瞬間--は、活動報告や実績数字には現れにくいものです。

この番組は、そのような「見えにくい変化」に光を当てることを目的としています。華やかな成果を報告する場ではなく、ひとりの人間がSETとともに歩んできたリアルな軌跡を、丁寧に言葉にしていく場として設計されています。

■ 視聴と今後の展開

配信はリアルタイムで視聴でき、コメントを通じてゲストとやりとりできる参加型の場になっています。アーカイブもInstagramに残るため、配信時間に都合がつかない方もあとからご覧いただけます。次回以降の配信を見逃さないよう、@_nposet (https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja)のフォローと通知設定をオンにしておくことをおすすめします。また、SETでは理事長・三井俊介を中心により深いテーマを扱うPodcastも配信中です。公式Instagramのプロフィールリンクからアクセスいただけます。

迷っていても、揺れていても--それがそのまま、誰かの力になります。毎月第1木曜日の夜、ぜひ画面の前で一緒に耳を傾けてください。

■ SETのSNSをフォローする

SETの最新活動情報・イベントレポート・現地の様子を各SNSで発信しています。

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747