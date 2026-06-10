【アマゾン50%OFFタイムセール】高コスパ11インチAndroid 16タブレット「P11 セット版」が17,900円に！5日間限定・100台限りの特別セール開催

深圳市新义腾飞电子商务有限公司P11 セット版 50%OFFタイムセール

Amazon限定キャンペーンとして、Android 16搭載の11インチタブレット「P11 セット版」を、本日2026年6月9日（火）より5日間限定で特別価格にて販売いたします。

通常価格35,900円のところ、キャンペーン期間中は50%OFFの17,900円で購入可能。販売台数はわずか100台限定となっており、在庫がなくなり次第終了となります。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1G2QSV2?th=1

キャンペーン概要

P11 セット版 イメージ図

商品名：P11 セット版 Android 16 11インチ タブレット

通常価格：35,900円

キャンペーン価格：17,900円

割引率：50%OFF

キャンペーン期間：2026年6月9日（火）より5日間限定

販売台数：100台限定

販売チャネル：Amazon限定

注意事項：在庫がなくなり次第、予告なく終了となる場合があります。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1G2QSV2?th=1

Android 16搭載、Gemini AI対応。毎日の操作をよりスマートに

P11 セット版は、Android 16を搭載。アプリの起動、Web検索、SNS、動画視聴、メール、オンライン会議、文書作成など、日常的な操作を快適に行えます。

さらにGemini AI対応により、検索、文章作成、情報整理、学習サポートなど、AIを活用したスマートな使い方にも対応。家庭用からビジネス用まで、幅広いシーンで活躍します。

48GB RAM＋128GB ROM、最大2TB拡張でアプリもデータもたっぷり保存

メモリは8GBの物理RAMに最大40GBの拡張RAMを組み合わせた48GB RAM仕様。複数アプリの切り替え、Webブラウジング、動画視聴、電子書籍、オンライン学習などをスムーズに行いやすく設計されています。

ストレージは128GB ROMを搭載し、さらにmicroSDカードで最大2TBまで拡張可能。写真、動画、音楽、PDF、学習資料、電子書籍、仕事用ファイルなども余裕を持って保存できます。

11インチIPS HD画面、90Hz対応。動画も資料も見やすい大画面

P11 セット版は、約11インチのIPSディスプレイを採用。1280×800のHD解像度、16:10の画面比率、90Hzリフレッシュレートに対応し、動画視聴、電子書籍、Web閲覧、オンライン授業、資料確認などを快適に楽しめます。

11インチタブレットは、持ち運びやすさと見やすさのバランスに優れており、家庭用、学生用、ビジネス用、旅行用、サブディスプレイ感覚の利用にも適しています。

Widevine L1・Netflix対応。動画視聴用タブレットにもおすすめ

P11 セット版は、GMS認証およびDRM L1に対応。Widevine L1対応により、Netflixなどの動画配信サービスをより高画質で楽しみたい方にもおすすめです。

YouTube、Netflix、Prime Video、電子書籍、音楽再生、レシピ閲覧、オンライン学習など、エンタメ用途から実用用途まで、家族で使いやすいAndroidタブレットです。

8800mAh大容量バッテリー、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、GPS対応

バッテリーは8800mAhの大容量仕様。自宅、オフィス、外出先、学校、旅行先などでも使いやすく、長時間の動画視聴や学習、Web会議、電子書籍閲覧にも対応します。

通信面では、2.4GHz／5GHzのWi-Fi 5に対応し、Bluetooth 5.0も搭載。ワイヤレスマウス、Bluetoothキーボード、イヤホンなどの周辺機器とも接続しやすく、作業効率を高められます。

また、GPS、Beidou、Galileo、Glonassに対応しており、地図アプリや位置情報を利用するシーンにも便利です。

13MPリアカメラ、5MPフロントカメラ搭載

リアカメラは13MP、フロントカメラは5MPを搭載。写真撮影、資料の記録、ビデオ通話、オンライン授業、Web会議などに活用できます。

タブレットを使ったリモートワーク、オンラインレッスン、家族とのビデオ通話にも便利です。

セット版なら、学習・仕事・動画視聴までこれ1台

P11 セット版には、タブレット本体に加えて、キーボード、マウス、タッチペン、保護ケース、保護フィルム、有線イヤホンが付属します。

キーボードを使えば、メール作成、レポート作成、資料入力、検索作業がしやすくなります。タッチペンはメモ、イラスト、手書き入力、学習用途に便利。保護ケースや保護フィルムも付属しているため、購入後すぐに安心して使い始められます。

今回のキャンペーンは、Amazon限定・5日間限定・100台限定の特別販売です。

Android 16 タブレット、11インチ タブレット、Wi-Fiモデル、キーボード付きタブレット、動画視聴用タブレット、学習用タブレット、在宅ワーク用タブレット、Netflix対応タブレット、Widevine L1対応タブレットを探している方にとって、P11 セット版は価格、性能、付属品のバランスに優れた高コスパモデルです。

在庫は100台限定のため、購入を検討している方は早めの確認をおすすめします。