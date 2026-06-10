【アマゾンタイムセール・100台限り】13.4インチ大画面タブレット「P13 セット版」が33%OFF、23,900円に！本日より5日間限定セール開催

深圳市道格创想电子商务有限公司P13 33%OFF

DOOGEEは、Amazon.co.jp限定で、13.4インチ大画面Androidタブレット「P13 セット版」の特別セールを本日2026年6月9日より5日間限定で開催いたします。

通常価格35,900円のところ、セール期間中は33%OFFの23,900円で販売。さらに今回のAmazon専属キャンペーンは在庫100台限定の先着順となり、予定数量に達し次第終了いたします。

大画面タブレット、Androidタブレット、キーボード付きタブレット、動画視聴用タブレット、学習タブレット、在宅ワーク用タブレットをお探しの方にとって、性能・付属品・価格のバランスに優れた注目モデルです。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2XVLMRG?th=1

セール概要

P13 セット版イメージ図

商品名：P13 セット版 Android 16 タブレット

通常価格：35,900円

セール価格：23,900円

割引率：33%OFF

販売平台：Amazon.co.jp

セール期間：2026年6月9日より5日間限定

販売数量：100台限定・先着順

終了条件：期間内でも在庫がなくなり次第終了

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2XVLMRG?th=1

13.4インチの大画面で、動画視聴・電子書籍・オンライン学習が快適

P13 セット版は、13.4インチのIPS大画面ディスプレイを搭載。一般的な10インチタブレットよりも表示領域が広く、YouTube視聴、Netflix、電子書籍、Web検索、資料確認、オンライン授業、レシピ表示など、日常のさまざまなシーンで見やすさを実感できます。

さらに120Hzの高リフレッシュレートに対応しており、画面スクロールやタッチ操作もなめらか。ニュース閲覧、SNS、ネットショッピング、漫画アプリ、学習アプリなどを快適に利用できます。

「13インチ タブレット」「大画面 タブレット」「動画視聴 タブレット」「電子書籍 タブレット」を検討している方にもおすすめです。

Android 16搭載、Gemini AI対応でよりスマートな操作体験

本製品はAndroid 16を搭載し、Gemini AIにも対応。Google Playストアから各種アプリをダウンロードでき、動画、音楽、ビジネス、学習、SNS、ショッピングなど幅広い用途で活用できます。

日常使いはもちろん、在宅ワーク、オンライン会議、レポート作成、メール確認、子供の学習用タブレット、家族共有用タブレットとしても使いやすい仕様です。

UNISOC T7280 8コアCPUと48GB RAMで、日常操作をスムーズに

P13 セット版は、UNISOC T7280 8コアCPUを採用。2つのArm Cortex-A75と6つのArm Cortex-A55を組み合わせた構成により、動画視聴、Webブラウジング、アプリの切り替え、オンライン学習、資料閲覧などの日常操作をスムーズにこなします。

メモリは48GB RAM仕様。8GBの物理メモリに加え、最大40GBの拡張RAMを活用することで、複数アプリの切り替えや軽作業も快適に行えます。

ストレージは128GB ROMを搭載し、さらに最大2TBのTFカード拡張に対応。写真、動画、電子書籍、学習資料、音楽ファイルなどをたっぷり保存できます。

12000mAh大容量バッテリーで、外出先や長時間利用にも安心

P13 セット版は、12000mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴、オンライン授業、資料閲覧、電子書籍、Web会議など、長時間の利用にも対応しやすい設計です。

自宅だけでなく、カフェ、出張先、旅行先、学校、オフィスなど、さまざまな場所で使えるWi-FiモデルのAndroidタブレットとして活躍します。

Widevine L1対応、Netflixなどの動画視聴にもおすすめ

P13 セット版はWidevine L1に対応。対応する動画配信サービスで高画質再生を楽しめる仕様です。Netflix対応タブレット、動画視聴用タブレット、家族用エンタメ端末を探している方にも適しています。

大画面とデュアルスピーカー、3.5mmイヤホンジャック対応により、映画、ドラマ、アニメ、YouTube、オンライン講座などをより快適に楽しめます。

キーボード・マウス・ペン・ケース付き、購入後すぐに使えるセット版

今回セール対象となるP13は、タブレット本体だけでなく、キーボード、マウス、スタイラスペン、保護ケース、有線イヤホン、保護フィルムなどが付属するセット版です。

別途アクセサリーを買い足す必要が少なく、届いたその日から、文字入力、資料作成、動画視聴、学習、リモートワーク、オンライン授業に使いやすい構成です。

特に「キーボード付きタブレット」「ペン付きタブレット」「ケース付きタブレット」「仕事用タブレット」「学生向けタブレット」を探している方にとって、非常にコストパフォーマンスの高い内容となっています。

13.4インチ大画面、Android 16、Gemini AI対応、UNISOC T7280、48GB RAM、128GB ROM、12000mAhバッテリー、Widevine L1、さらにキーボードやマウスなどの付属品を含めたセット内容で、この価格は非常に高いコストパフォーマンスを実現しています。

今回のセールは100台限定・先着順です。5日間限定のキャンペーンですが、在庫がなくなり次第終了となるため、購入を検討している方は早めのチェックをおすすめします。