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「キングダム ハーツ」とグラニフの最新コレクションが6月16日(火)より発売
象徴的なビジュアルやキャラクターをモチーフにした全19種類のアイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月16日(火)より、人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」との最新コレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれた、人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」は、ディズニー映画の世界が広がる無数のワールドと、心なきもの「ハートレス」によって闇に飲み込まれつつある世界を舞台にした作品です。少年ソラはドナルドダックやグーフィーとともに、「キーブレード」を手に旅へ出て、「キーブレード」に選ばれし者として世界の“鍵穴”を閉じながら闇の侵攻を防ぎ、離ればなれになった幼なじみのリクとカイリとの再会を目指して、冒険を繰り広げます。
本コレクションでは、ソラ、ドナルド、グーフィー、王様、キーブレードなど、「キングダム ハーツ」の世界を感じられる象徴的なビジュアルやキャラクターをモチーフにした全19種類のアイテムを展開いたします。日常に取り入れやすいTシャツやバッグなどのアイテムに、作品の世界観を落とし込んだコレクションです。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月10日(水)0:00から2026年6月15日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©Disney
全19種類を展開。詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00440
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月16日(火)より、人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」との最新コレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
ディズニーとスクウェア・エニックスから生まれた、人気ゲームシリーズ「キングダム ハーツ」は、ディズニー映画の世界が広がる無数のワールドと、心なきもの「ハートレス」によって闇に飲み込まれつつある世界を舞台にした作品です。少年ソラはドナルドダックやグーフィーとともに、「キーブレード」を手に旅へ出て、「キーブレード」に選ばれし者として世界の“鍵穴”を閉じながら闇の侵攻を防ぎ、離ればなれになった幼なじみのリクとカイリとの再会を目指して、冒険を繰り広げます。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月10日(水)0:00から2026年6月15日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©Disney
全19種類を展開。詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00440
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/