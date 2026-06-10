東京医科大学が、長期滞在型臨床実習（LIC）の充実に向け、2026年夏 新潟県南魚沼市にサテライトオフィスを設置 〜広域連携型LICのコンソーシアム構想に向け、6月19日シンポジウムを開催〜

東京医科大学が、長期滞在型臨床実習（LIC）の充実に向け、2026年夏 新潟県南魚沼市にサテライトオフィスを設置 〜広域連携型LICのコンソーシアム構想に向け、6月19日シンポジウムを開催〜