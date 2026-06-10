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結婚式場を学びの場にするブライダル「体感型」オープンキャンパスを開催―在学生が模擬挙式を企画・運営する実践プログラム、今回で9回目
明星大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）経営学部は、2026年8月5日（水）、結婚式場NEEDS八王子（旧：ヒルサイドクラブ迎賓館 八王子）を会場に、ブライダル「体感型」オープンキャンパスを開催します。
本イベントは、実際の結婚式場を学びの場として活用し、観光・ブライダルコースにおける実践的な学びを高校生に体感してもらうプログラムです。結婚式場の見学、模擬挙式の列席体験、結婚式当日の演出体験などを通じて、ブライダル業界の仕事や大学での学びへの理解を深め、将来の進路を考える機会とします。
2017年に初めて開催して以来、継続して実施している本イベントは、今回で9回目を迎えます。毎年、ブライダル業界や観光・サービス分野に関心を持つ高校生が、実際の職業現場に触れながら、大学での学びを具体的にイメージできる機会となっています。
当日は、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズで数々の結婚式を手がけ、「オリジナルウェディング」の先駆者として知られる有賀明美客員教授による特別講演も行います。ブライダル業界やウェディングプランナーという仕事の魅力について、現場で培った経験をもとに紹介します。
■実施背景ー教育理念を体現する職業現場での実践的な学び
明星大学を運営する学校法人明星学苑は、教育理念の一つに「実践躬行の体験教育」を掲げています。明星大学経営学部では、この理念のもと、実際の社会や職業現場と結びついた学びを重視し、学生や時代のニーズに応じた教育体制を整えています。
その一つである「観光・ブライダルコース」では、ブライダル業界やウェディングプランナーの仕事を、華やかな式典の演出にとどまらず、人の想いや価値をかたちにする仕事として捉え、実践的な学びを展開しています。
本イベントは、高校生が実際の結婚式場で職業現場の空気に触れ、大学での学びと将来の進路を具体的に考える機会であると同時に、在学生にとっても、これまでの学びをもとに模擬挙式の企画・運営などに取り組む実践の場となっています。これまでにも業界紙で取り上げられるなど、「観光・ブライダルコース」の実践的な学びを伝える取り組みとして継続してきました。また、過去には高校生として本イベントに参加した生徒が、明星大学経営学部への入学後に在学生スタッフとして企画・運営に携わるなど、進路選択と大学での学びがつながる機会にもなっています。さらに、「観光・ブライダルコース」で学んだ数多くの卒業生がブライダル業界で活躍しており、本イベントは、高校生と在学生の双方にとって、職業理解と実践的な学びを深める場となっています。
■ブライダル「体感型」オープンキャンパス開催概要
当日は、明星大学経営学部の紹介、有賀明美客員教授による特別講演に加え、結婚式場の見学、学生プロデュースによる模擬挙式の列席体験、結婚式当日の演出体験などを予定しています。
【開催日】2026年8月5日（水）
【時間】13時30分〜16時00分（受付開始：13時00分）
【会場】NEEDS八王子（旧：ヒルサイドクラブ迎賓館 八王子）
【所在地】東京都八王子市みなみ野1-7-8
【対象】明星大学経営学部へ進学希望の高校生
【定員】先着50名
【参加費】無料
【申込方法】専用予約フォームより事前申込
https://forms.cloud.microsoft/r/Lm8RvMFaXp
【主なプログラム】
・有賀明美客員教授による特別講演
・結婚式場のリアル見学ツアー
・学生プロデュースによる模擬挙式の列席体験
・結婚式当日の演出体験
・入試に関する案内、大学進学に関する相談
昨年のブライダル「体感型」オープンキャンパス
■講師紹介
有賀 明美（ありが あけみ） 明星大学 経営学部 客員教授
ハウスウェディングのパイオニアである株式会社テイクアンドギヴ・ニーズに在籍。「オリジナルウェディング」の先駆者でカリスマ的存在。数多くの国内・海外のウェディングを担当。
秋元康氏とのコラボレーションによる商品開発など数多くのプロジェクトにも関わる。
＜有賀 明美 客員教授コメント＞
「結婚式のもつメッセージを多くの人に伝えたい」という想いで、自分がブライダルプランナーとして培った経験を中心に講義でお伝えしています。学生の皆さんにはウェディングの華やかな部分だけではなく、目に見えない心の奥の想いをカタチにする結婚式の本当の意味や価値もお伝えしたいと思っています。
▼本件に関する問い合わせ先
明星大学アドミッションセンター 学生募集・広報チーム
手塚龍之
住所：日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本イベントは、実際の結婚式場を学びの場として活用し、観光・ブライダルコースにおける実践的な学びを高校生に体感してもらうプログラムです。結婚式場の見学、模擬挙式の列席体験、結婚式当日の演出体験などを通じて、ブライダル業界の仕事や大学での学びへの理解を深め、将来の進路を考える機会とします。
当日は、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズで数々の結婚式を手がけ、「オリジナルウェディング」の先駆者として知られる有賀明美客員教授による特別講演も行います。ブライダル業界やウェディングプランナーという仕事の魅力について、現場で培った経験をもとに紹介します。
■実施背景ー教育理念を体現する職業現場での実践的な学び
明星大学を運営する学校法人明星学苑は、教育理念の一つに「実践躬行の体験教育」を掲げています。明星大学経営学部では、この理念のもと、実際の社会や職業現場と結びついた学びを重視し、学生や時代のニーズに応じた教育体制を整えています。
その一つである「観光・ブライダルコース」では、ブライダル業界やウェディングプランナーの仕事を、華やかな式典の演出にとどまらず、人の想いや価値をかたちにする仕事として捉え、実践的な学びを展開しています。
本イベントは、高校生が実際の結婚式場で職業現場の空気に触れ、大学での学びと将来の進路を具体的に考える機会であると同時に、在学生にとっても、これまでの学びをもとに模擬挙式の企画・運営などに取り組む実践の場となっています。これまでにも業界紙で取り上げられるなど、「観光・ブライダルコース」の実践的な学びを伝える取り組みとして継続してきました。また、過去には高校生として本イベントに参加した生徒が、明星大学経営学部への入学後に在学生スタッフとして企画・運営に携わるなど、進路選択と大学での学びがつながる機会にもなっています。さらに、「観光・ブライダルコース」で学んだ数多くの卒業生がブライダル業界で活躍しており、本イベントは、高校生と在学生の双方にとって、職業理解と実践的な学びを深める場となっています。
■ブライダル「体感型」オープンキャンパス開催概要
当日は、明星大学経営学部の紹介、有賀明美客員教授による特別講演に加え、結婚式場の見学、学生プロデュースによる模擬挙式の列席体験、結婚式当日の演出体験などを予定しています。
【開催日】2026年8月5日（水）
【時間】13時30分〜16時00分（受付開始：13時00分）
【会場】NEEDS八王子（旧：ヒルサイドクラブ迎賓館 八王子）
【所在地】東京都八王子市みなみ野1-7-8
【対象】明星大学経営学部へ進学希望の高校生
【定員】先着50名
【参加費】無料
【申込方法】専用予約フォームより事前申込
https://forms.cloud.microsoft/r/Lm8RvMFaXp
【主なプログラム】
・有賀明美客員教授による特別講演
・結婚式場のリアル見学ツアー
・学生プロデュースによる模擬挙式の列席体験
・結婚式当日の演出体験
・入試に関する案内、大学進学に関する相談
昨年のブライダル「体感型」オープンキャンパス
■講師紹介
有賀 明美（ありが あけみ） 明星大学 経営学部 客員教授
ハウスウェディングのパイオニアである株式会社テイクアンドギヴ・ニーズに在籍。「オリジナルウェディング」の先駆者でカリスマ的存在。数多くの国内・海外のウェディングを担当。
秋元康氏とのコラボレーションによる商品開発など数多くのプロジェクトにも関わる。
＜有賀 明美 客員教授コメント＞
「結婚式のもつメッセージを多くの人に伝えたい」という想いで、自分がブライダルプランナーとして培った経験を中心に講義でお伝えしています。学生の皆さんにはウェディングの華やかな部分だけではなく、目に見えない心の奥の想いをカタチにする結婚式の本当の意味や価値もお伝えしたいと思っています。
▼本件に関する問い合わせ先
明星大学アドミッションセンター 学生募集・広報チーム
手塚龍之
住所：日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/