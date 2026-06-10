拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、高校生の創る意欲を応援する目的で、夢やアイデアを形にする「ORANGE CUP」を工学部で毎年開催しています。第16回を迎える今年度のテーマは「スポーツ×AI」。応募締切は6月26日（金）必着。

【ORANGE CUP 2026−アイデアのタネコンテスト概要】

応募及び詳細ページ

https://feng.takushoku-u.ac.jp/orange_cup

１． 募集テーマ

「スポーツ×AI」

AI技術は、トレーニング、戦略分析、審判支援、観戦体験など、スポーツを取り巻くあらゆる場面で活用され始めています。みなさんの自由な発想で、スポーツの未来をより楽しく・安全に・便利にするAI活用アイデアを募集します。

２． 対象者

高校生（学年問わず応募可能）※連名の応募は8名まで

３． 応募締切

6月26日（金）必着

４． 表彰

最優秀賞 …………… 1点　 iPad Air (128GB)& Apple Gift Card (1万円分）

優秀賞 ……………… 3点　 iPad Air (128GB)

準優秀賞 …………… 6点　 iPad (128GB)

審査員特別賞 ……… 10点　 Amazonギフトカード(5千円分）

入選 ………………… 30点　 図書カード（2千円分）

※入賞作品の著作権、その他一切の権利は、拓殖大学に帰属します。

５． 結果発表

7月下旬に一次審査通過者の方を各高等学校宛に連絡。審査員特別賞受賞者および入選者を本学ホームページで公開します。

６．最終審査会及び表彰式

8月23日(日)　 拓殖大学文京キャンパスにてオープンキャンパス同時開催。

※応募方法およびその他の詳細を上記URLより必ずご確認ください。

◤拓殖大学では他にも高校生対象のプログラムを用意しています◢

高大連携３大プログラム　➢　https://www.takudai.jp/collaboration

https://youtu.be/4DCbF3PVN4c?si=JqCCB92x49US1yHC

▼本件に関する問い合わせ先

拓殖大学 広報室

TEL：03-3947-7160

メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/