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【拓殖大学】今年のテーマは「スポーツ×AI」。工学部が高校生を対象に、高大連携プログラム「アイデアのタネコンテスト ORANGE CUP 2026」を開催＜作品募集中＞
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、高校生の創る意欲を応援する目的で、夢やアイデアを形にする「ORANGE CUP」を工学部で毎年開催しています。第16回を迎える今年度のテーマは「スポーツ×AI」。応募締切は6月26日（金）必着。
【ORANGE CUP 2026−アイデアのタネコンテスト概要】
応募及び詳細ページ
https://feng.takushoku-u.ac.jp/orange_cup
１． 募集テーマ
「スポーツ×AI」
AI技術は、トレーニング、戦略分析、審判支援、観戦体験など、スポーツを取り巻くあらゆる場面で活用され始めています。みなさんの自由な発想で、スポーツの未来をより楽しく・安全に・便利にするAI活用アイデアを募集します。
２． 対象者
高校生（学年問わず応募可能）※連名の応募は8名まで
３． 応募締切
6月26日（金）必着
４． 表彰
最優秀賞 …………… 1点 iPad Air (128GB)& Apple Gift Card (1万円分）
優秀賞 ……………… 3点 iPad Air (128GB)
準優秀賞 …………… 6点 iPad (128GB)
審査員特別賞 ……… 10点 Amazonギフトカード(5千円分）
入選 ………………… 30点 図書カード（2千円分）
※入賞作品の著作権、その他一切の権利は、拓殖大学に帰属します。
５． 結果発表
7月下旬に一次審査通過者の方を各高等学校宛に連絡。審査員特別賞受賞者および入選者を本学ホームページで公開します。
６．最終審査会及び表彰式
8月23日(日) 拓殖大学文京キャンパスにてオープンキャンパス同時開催。
※応募方法およびその他の詳細を上記URLより必ずご確認ください。
◤拓殖大学では他にも高校生対象のプログラムを用意しています◢
高大連携３大プログラム ➢ https://www.takudai.jp/collaboration
https://youtu.be/4DCbF3PVN4c?si=JqCCB92x49US1yHC
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【ORANGE CUP 2026−アイデアのタネコンテスト概要】
応募及び詳細ページ
https://feng.takushoku-u.ac.jp/orange_cup
１． 募集テーマ
「スポーツ×AI」
AI技術は、トレーニング、戦略分析、審判支援、観戦体験など、スポーツを取り巻くあらゆる場面で活用され始めています。みなさんの自由な発想で、スポーツの未来をより楽しく・安全に・便利にするAI活用アイデアを募集します。
高校生（学年問わず応募可能）※連名の応募は8名まで
３． 応募締切
6月26日（金）必着
４． 表彰
最優秀賞 …………… 1点 iPad Air (128GB)& Apple Gift Card (1万円分）
優秀賞 ……………… 3点 iPad Air (128GB)
準優秀賞 …………… 6点 iPad (128GB)
審査員特別賞 ……… 10点 Amazonギフトカード(5千円分）
入選 ………………… 30点 図書カード（2千円分）
※入賞作品の著作権、その他一切の権利は、拓殖大学に帰属します。
５． 結果発表
7月下旬に一次審査通過者の方を各高等学校宛に連絡。審査員特別賞受賞者および入選者を本学ホームページで公開します。
６．最終審査会及び表彰式
8月23日(日) 拓殖大学文京キャンパスにてオープンキャンパス同時開催。
※応募方法およびその他の詳細を上記URLより必ずご確認ください。
◤拓殖大学では他にも高校生対象のプログラムを用意しています◢
高大連携３大プログラム ➢ https://www.takudai.jp/collaboration
https://youtu.be/4DCbF3PVN4c?si=JqCCB92x49US1yHC
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/