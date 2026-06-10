こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【摂南大学】気候変動が流域環境に及ぼす影響を考える 6月28日、琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウムin大阪
摂南大学（学長：久保康之）と琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウム実行委員会（主催）は6月28日、「気候変動と流域環境」と題し、「第8回琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏シンポジウムin大阪」をエル・おおさかで開催します。
【本件のポイント】
● 近年顕著になっている気候変動が土砂災害・流域環境に及ぼす影響がテーマ
● 琵琶湖での複合的影響、大阪湾の海洋生物に与えている影響なども話題提供
● 近畿の河川団体・行政・研究者がポスターセッションなどを通じて交流
地球温暖化をはじめとする気候変動が近年顕著となり、豪雨災害の激甚化や頻発化、生物の自然分布域の拡大や縮小、山林火災の多発、農林水産業の不安定化など、その影響が流域圏の環境にも及んでいます。
今回のシンポジウムでは、「気候変動と流域環境」をテーマに、気候変動が土砂災害に及ぼす影響や、琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏に及ぼす影響について、基調講演と話題提供を基に掘り下げて考えます。また、ポスターセッションなどを通じて、近畿の河川団体・行政・研究者の交流促進も図ります。
１. 開催日時：2026年6月28日（日）12：30〜16：40
２. 場 所：エル・おおさか 606号室（大阪市中央区北浜東3-14)
３. 申込方法：以下メールアドレスに、氏名、ご所属・連絡先を送信してください。
ishida[at]civ.setsunan.ac.jp 摂南大学 理工学部都市環境工学科 石田研究室内
４. そ の 他：参加費無料。申し込みは、6月20日（土）まで
プログラムの詳細は以下のPDFをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
● 近年顕著になっている気候変動が土砂災害・流域環境に及ぼす影響がテーマ
● 琵琶湖での複合的影響、大阪湾の海洋生物に与えている影響なども話題提供
地球温暖化をはじめとする気候変動が近年顕著となり、豪雨災害の激甚化や頻発化、生物の自然分布域の拡大や縮小、山林火災の多発、農林水産業の不安定化など、その影響が流域圏の環境にも及んでいます。
今回のシンポジウムでは、「気候変動と流域環境」をテーマに、気候変動が土砂災害に及ぼす影響や、琵琶湖・淀川・大阪湾流域圏に及ぼす影響について、基調講演と話題提供を基に掘り下げて考えます。また、ポスターセッションなどを通じて、近畿の河川団体・行政・研究者の交流促進も図ります。
１. 開催日時：2026年6月28日（日）12：30〜16：40
２. 場 所：エル・おおさか 606号室（大阪市中央区北浜東3-14)
３. 申込方法：以下メールアドレスに、氏名、ご所属・連絡先を送信してください。
ishida[at]civ.setsunan.ac.jp 摂南大学 理工学部都市環境工学科 石田研究室内
４. そ の 他：参加費無料。申し込みは、6月20日（土）まで
プログラムの詳細は以下のPDFをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/