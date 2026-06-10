アントレプレナーシップセンター、7月1日に設立記念イベントを開催 〜学長・教員・事業家・投資家が集い、アントレプレナーシップ教育と大学の知の社会実装をテーマにセッションを実施〜

アントレプレナーシップセンター、7月1日に設立記念イベントを開催 〜学長・教員・事業家・投資家が集い、アントレプレナーシップ教育と大学の知の社会実装をテーマにセッションを実施〜