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アントレプレナーシップセンター、7月1日に設立記念イベントを開催 〜学長・教員・事業家・投資家が集い、アントレプレナーシップ教育と大学の知の社会実装をテーマにセッションを実施〜
青山学院大学アントレプレナーシップセンター（AEC）は、2026年7月1日（水）、センター設立記念イベントを開催する。同イベントでは、学長、教員、事業家、投資家が交わりながら、「アカデミアは、なぜアントレプレナーシップを担うのか ― 知を社会実装し、未来の価値を生み出す大学へ ―」をテーマに、大学におけるアントレプレナーシップ教育と社会実装の可能性について、議論を深めるとともに、広く発信する。当日は、アントレプレナーシップ教育の意義や大学の知を社会へ実装する可能性をテーマとしたセッションに加え、具体的な社会実装事例の紹介等を行う。
青山学院大学アントレプレナーシップセンター（以下、AEC）は、2026年4月1日に設立された、教育・人材育成・起業支援を一元的に推進する全学的な拠点である。東京都「大学発スタートアップ創出支援事業」とも連携しながら、学生、教職員、卒業生、企業、自治体など多様な主体をつなぎ、大学の知を社会実装へとつなげる環境の構築を進めている。
同イベントは、AEC設立を契機に、青山学院大学が推進するアントレプレナーシップ教育の意義や今後の展望を広く発信するとともに、「大学の知をいかに社会へ実装していくか」を多様な関係者と共に考える場として開催する。
設立記念イベント開催概要（予定）
日時2026年7月1日（水）15：30〜19：15 会場
SAKURA DEEPTECH SHIBUYA
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル12F
（各線「渋谷駅」より徒歩数分、サクラステージ内）参加者数100名程度登壇者・進行稲積 宏誠 教授（学長）
中里 宗敬 教授（副学長（総務担当・産官学連携担当）／アントレプレナーシップセンター長）
松永 エリック・匡史 教授（地球社会共生学部 学部長／パネルディスカッション進行）
古橋 大地 教授（地球社会共生学部 地球社会共生学科）
加藤 由紀子 氏（SBIインベストメント株式会社 取締役 執行役員 CVC事業部長）
伊藤 雄一 教授（理工学部 情報テクノロジー学科）
川又 啓子 教授（総合文化政策学部 総合文化政策学科）
■【報道関係者向け】メディア取材について
青山学院大学アントレプレナーシップセンター（AEC）では、教育プログラム、起業支援、研究・教育の社会実装、関係者インタビュー等に関する取材を受け付けています。
また、2026年7月1日（水）開催予定の設立記念イベントについても、当日の取材・ご相談を受け付けています。センター長、教員、投資家等が登壇予定であり、大学におけるアントレプレナーシップ教育や、大学の知を社会へ実装する取り組みについて取材いただけます。
取材をご希望の方は、「取材・撮影等フォーム」からお申し込みください。
■設立背景 ― なぜ今、アントレプレナーシップなのか
現代社会は、技術革新の加速や価値観の多様化などにより、先行きが見通しにくい時代となっている。こうした環境においては、既存の枠組みにとらわれず、自ら課題を見出し、解決に向けて挑戦し続ける力が、あらゆる分野で求められている。
青山学院大学では、このような「挑む力」を備えた人材を育成するため、導入教育、人材育成、起業支援の3つをバランスよく推進する全学的な拠点としてAECを設置した。
AECは、青山学院のスクール・モットー「地の塩、世の光」のもと、社会課題に主体的に向き合い、新たな価値を創造する人材を育成することを目的としている。起業を目指す学生だけでなく、社会のさまざまな場面で価値創造に挑戦する人材を育てることを目指す。
■AECの3つの目的
AECは、教育・人材育成・起業支援を一体的に推進する全学的な拠点として、次の3つの目的を柱に活動を展開する。
1．起業家精神の醸成 ― 誰もが学べるアントレプレナーシップ教育
全学共通の教育プログラムを通じて、起業を目指す学生に限らず、すべての学生がアントレプレナーシップの基礎を学べる環境を整える。アイデア創出や課題発見の思考法、社会と関わりながら価値を生み出す姿勢を学ぶことで、将来の進路や職業にかかわらず生かせる力を育成する。
2．起業家育成 ― 挑戦を通じて成長する人材の育成
ビジネスプランコンテストや壁打ちイベント、実践的な活動を通じて、学生が試行錯誤しながら学び、行動する経験を重ねることを重視する。失敗から学び、他者と協働しながら前に進むプロセスを通じて、主体性、創造性、リーダーシップを備えた人材の育成を目指す。
3．起業活動支援 ― 挑戦を具体的な形につなげる支援
起業に関心を持つ学生や教職員に対し、相談から事業化に至るまでの段階に応じた支援を行う。起業相談窓口機能をはじめ、法人設立や資金調達、専門家とのマッチングなど、挑戦を具体的な形へとつなげるための支援体制を整備していく。
■東京都「大学発スタートアップ創出支援事業」への参画
青山学院大学は、東京都が実施する「大学発スタートアップ創出支援事業」において、「学内体制構築支援」の参画大学に採択された。
同事業の支援のもと、AECを中心に専門人材や外部ネットワークを活用した持続的かつ統合的な支援体制の構築を進めている。あわせて、「東京・渋谷」という立地を生かし、産官学連携を通じたスタートアップ創出や人材育成を推進していくこととしている。
■今後の展開
AECは、学生、教職員、卒業生、自治体、企業をつなぐハブとして機能し、教育・研究・社会実装をつなぐ活動を今後本格化していく。
青山学院大学は、起業に限らず、社会のさまざまな場で新たな価値を生み出す人材を育成する大学として、今後も挑戦を支える教育と環境の構築に取り組んでいく考えである。
■センター長メッセージ
アントレプレナーシップセンター長
中里 宗敬（副学長（総務担当・産官学連携担当）／国際マネジメント研究科教授）
「本センターは、学部や研究科、卒業生、地域社会をつなぐハブとして機能し、多様な挑戦を支援するエコシステムを構築しています。青山学院大学が目指すのは、単に起業家を育てることではなく、社会のさまざまな場で新しい価値を生み出し、未来を切り拓く人材を育成することです。学部横断的な教育、挑戦を促す場、実際の起業を支援する仕組みを三位一体で進めることにより、本学は『挑戦する大学』としての新しい姿を描き出していきます。」
■AECに関する情報
AECの概要や取り組みについて
アントレプレナー教育に関する情報について
イベント情報や最新の取り組みについて
■お問い合わせ先
＜イベントに関するお問い合わせ＞
青山学院大学アントレプレナーシップセンター
住所：東京都渋谷区渋谷4-4-25
Email：agu.entrepreneur.event@gmail.com
＜取材に関するお問い合わせ＞
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL：03-3409-8159
取材・撮影等フォーム
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同イベントは、AEC設立を契機に、青山学院大学が推進するアントレプレナーシップ教育の意義や今後の展望を広く発信するとともに、「大学の知をいかに社会へ実装していくか」を多様な関係者と共に考える場として開催する。
設立記念イベント開催概要（予定）
日時2026年7月1日（水）15：30〜19：15 会場
SAKURA DEEPTECH SHIBUYA
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル12F
（各線「渋谷駅」より徒歩数分、サクラステージ内）参加者数100名程度登壇者・進行稲積 宏誠 教授（学長）
中里 宗敬 教授（副学長（総務担当・産官学連携担当）／アントレプレナーシップセンター長）
松永 エリック・匡史 教授（地球社会共生学部 学部長／パネルディスカッション進行）
古橋 大地 教授（地球社会共生学部 地球社会共生学科）
加藤 由紀子 氏（SBIインベストメント株式会社 取締役 執行役員 CVC事業部長）
伊藤 雄一 教授（理工学部 情報テクノロジー学科）
川又 啓子 教授（総合文化政策学部 総合文化政策学科）
■【報道関係者向け】メディア取材について
青山学院大学アントレプレナーシップセンター（AEC）では、教育プログラム、起業支援、研究・教育の社会実装、関係者インタビュー等に関する取材を受け付けています。
また、2026年7月1日（水）開催予定の設立記念イベントについても、当日の取材・ご相談を受け付けています。センター長、教員、投資家等が登壇予定であり、大学におけるアントレプレナーシップ教育や、大学の知を社会へ実装する取り組みについて取材いただけます。
取材をご希望の方は、「取材・撮影等フォーム」からお申し込みください。
■設立背景 ― なぜ今、アントレプレナーシップなのか
現代社会は、技術革新の加速や価値観の多様化などにより、先行きが見通しにくい時代となっている。こうした環境においては、既存の枠組みにとらわれず、自ら課題を見出し、解決に向けて挑戦し続ける力が、あらゆる分野で求められている。
青山学院大学では、このような「挑む力」を備えた人材を育成するため、導入教育、人材育成、起業支援の3つをバランスよく推進する全学的な拠点としてAECを設置した。
AECは、青山学院のスクール・モットー「地の塩、世の光」のもと、社会課題に主体的に向き合い、新たな価値を創造する人材を育成することを目的としている。起業を目指す学生だけでなく、社会のさまざまな場面で価値創造に挑戦する人材を育てることを目指す。
■AECの3つの目的
AECは、教育・人材育成・起業支援を一体的に推進する全学的な拠点として、次の3つの目的を柱に活動を展開する。
1．起業家精神の醸成 ― 誰もが学べるアントレプレナーシップ教育
全学共通の教育プログラムを通じて、起業を目指す学生に限らず、すべての学生がアントレプレナーシップの基礎を学べる環境を整える。アイデア創出や課題発見の思考法、社会と関わりながら価値を生み出す姿勢を学ぶことで、将来の進路や職業にかかわらず生かせる力を育成する。
2．起業家育成 ― 挑戦を通じて成長する人材の育成
ビジネスプランコンテストや壁打ちイベント、実践的な活動を通じて、学生が試行錯誤しながら学び、行動する経験を重ねることを重視する。失敗から学び、他者と協働しながら前に進むプロセスを通じて、主体性、創造性、リーダーシップを備えた人材の育成を目指す。
3．起業活動支援 ― 挑戦を具体的な形につなげる支援
起業に関心を持つ学生や教職員に対し、相談から事業化に至るまでの段階に応じた支援を行う。起業相談窓口機能をはじめ、法人設立や資金調達、専門家とのマッチングなど、挑戦を具体的な形へとつなげるための支援体制を整備していく。
■東京都「大学発スタートアップ創出支援事業」への参画
青山学院大学は、東京都が実施する「大学発スタートアップ創出支援事業」において、「学内体制構築支援」の参画大学に採択された。
同事業の支援のもと、AECを中心に専門人材や外部ネットワークを活用した持続的かつ統合的な支援体制の構築を進めている。あわせて、「東京・渋谷」という立地を生かし、産官学連携を通じたスタートアップ創出や人材育成を推進していくこととしている。
■今後の展開
AECは、学生、教職員、卒業生、自治体、企業をつなぐハブとして機能し、教育・研究・社会実装をつなぐ活動を今後本格化していく。
青山学院大学は、起業に限らず、社会のさまざまな場で新たな価値を生み出す人材を育成する大学として、今後も挑戦を支える教育と環境の構築に取り組んでいく考えである。
■センター長メッセージ
アントレプレナーシップセンター長
中里 宗敬（副学長（総務担当・産官学連携担当）／国際マネジメント研究科教授）
「本センターは、学部や研究科、卒業生、地域社会をつなぐハブとして機能し、多様な挑戦を支援するエコシステムを構築しています。青山学院大学が目指すのは、単に起業家を育てることではなく、社会のさまざまな場で新しい価値を生み出し、未来を切り拓く人材を育成することです。学部横断的な教育、挑戦を促す場、実際の起業を支援する仕組みを三位一体で進めることにより、本学は『挑戦する大学』としての新しい姿を描き出していきます。」
■AECに関する情報
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アントレプレナー教育に関する情報について
イベント情報や最新の取り組みについて
■お問い合わせ先
＜イベントに関するお問い合わせ＞
青山学院大学アントレプレナーシップセンター
住所：東京都渋谷区渋谷4-4-25
Email：agu.entrepreneur.event@gmail.com
＜取材に関するお問い合わせ＞
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL：03-3409-8159
取材・撮影等フォーム
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/