カメラをもっと気軽に連れ出したくなる。TTArtisanの巾着カメラバッグ「TT-KCP」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの巾着カメラバッグ「TT-KCP」を2026年6月10日(水)より販売開始いたします。

カメラを持って出かけたい気持ちはあるのに、「大きなバッグだと少し構えてしまう」「いかにもカメラバッグという見た目は普段の服に合わせにくい」――そんな声に応えるように登場したのが、TTArtisanの巾着カメラバッグ「TT-KCP」です。やわらかな素材感と、日常の装いになじみやすいシンプルなデザインで、撮影機材をもっと気軽に持ち歩ける一品に仕上がりました。

ベージュを基調にブラウンのアクセントを効かせたカラーリングは、街歩きや旅行、休日のカフェ巡り、公園でのスナップなど、さまざまなシーンに自然になじみます。

6月の軽やかな装いにも合わせやすく、「今日はカメラも一緒に持っていこう」と思わせてくれる佇まいが魅力です。カメラバッグらしすぎない見た目なので、普段使いのバッグ感覚で取り入れやすいのもポイントです。

開けやすく、しまいやすい。撮りたい瞬間に動きやすい設計

開口部は広く、機材の出し入れがスムーズ。撮りたいと思った瞬間にさっと取り出しやすく、移動しながらの撮影や、旅先で何度もカメラを出し入れする場面でも扱いやすい設計です。

クッション性のある取り外し可能な底板を備えており、機材を安定して収納できます。さらに、約W7×H8cmの内ポケットを2つ備え、カメラバッテリーやアクセサリーの整理にも便利です。

やさしく守る内装と、日常使いしやすい外装

内装にはフロッキング加工を施した布地を採用。やわらかく滑りにくい質感で、収納した機材をやさしく保護します。

外装には、メンテナンスしやすいPUレザーを使用し、レザーステッチ仕上げによって高級感と耐久性を両立。底部も補強されており、毎日の持ち運びにも取り入れやすい仕様です。

持ち方が変えられる2WAY仕様。ストラップも単体で活躍

付属のショルダーストラップを使えば、手持ちと肩掛けの2WAYで使用可能です。

その日の服装や移動スタイルに合わせて使い分けられるため、日常のお出かけからちょっとした遠出まで幅広く活躍します。

ストラップはダブルレイヤー構造で、耐久性と快適な装着感に配慮。適度な厚みが肩や首への負担を軽減し、スエードとデニムを組み合わせたやさしい肌ざわりも特長です。

さらにセーフティーバックルを備え、安全性にも配慮しています。バッグから取り外して、カメラ本体に装着し、カメラストラップとして活用できるのも魅力です。

小型から中型クラスの機材に対応。カメラ以外にも使いやすい収納力

長さ15cm以内、幅14cm以内の小型～中型カメラのほか、コンパクトドローンやアクションカメラなどの収納にも対応。

撮影スタイルに合わせて使い方を広げられるため、「一台だけ持って身軽に出かけたい日」にもちょうどいいサイズ感です。

荷物を増やしすぎず、それでいて必要な機材はしっかり持っていきたい。そんな今の撮影スタイルにもフィットします。

気軽さと見た目の心地よさ、そして機材を持ち運ぶための実用性。そのバランスを大切にしたTTArtisan「TT-KCP」は、カメラを趣味として楽しむ方はもちろん、これから撮影をもっと身近に楽しみたい方にも取り入れやすいカメラバッグです。

カメラをしまうためのバッグではなく、カメラと過ごす時間をもっと軽やかにしてくれるアイテムとして、日々の撮影に新しい選択肢を提案します。

主な仕様

- 主な素材：PUレザー、起毛加工布地（フロッキング加工）- 色：ベージュ- 外寸：約W16 × H22 × D11cm- 収納対応サイズ：長さ15cm以内、幅14cm以内の小型～中型カメラ、コンパクトドローン、アクションカメラなど- 質量：162g（ショルダーストラップ除く）- 付属品：ショルダーストラップ

発売情報

発売日：2026年6月10日(水)

※メーカー希望小売価格：\3,500（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://stkb.jp/shopdetail/000000002424/

その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3YVP7T9



[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/tt-kcp/

[ ヤフーショッピング ]

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About TTArtisan

TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

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