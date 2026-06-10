製造業の業務プロセスを再設計する「AI-BPR」の具体策とは？

株式会社イプロス

多くの企業で生成AIの導入が進む一方、現場では「何から始めるか」「どう業務に組み込むか」という一歩目で立ち止まってしまうケースが少なくありません。

AIを単なるツール導入で終わらせず、組織の力に変えるためには、業務プロセス自体を再設計する「AI-BPR」の考え方が不可欠です。AIを「使う側」から「共に働く側」へ移行するための具体的な道筋が今、求められています。

参加無料・来場登録はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-5/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260610_12_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260610_12_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、ストックマーク株式会社 CMO / CPO 田中和生氏による特別講演を開催します。

本講演では、国内企業の新規事業創造や製造業向けAIエージェントのグロースを推進してきた経験をもとに、現場担当者が明日から着手できる3ステップ（体験、具体化、運用構築）を製造業の具体事例とともに解説。AIを「使う側」から「共に働く側」へ移行する実践的な道筋を公開します。

■ セミナー概要

AI導入、何からどう始める？AIと働くためのステップ

講師：田中 和生 氏（ストックマーク株式会社 CMO / CPO）

日時：2026年7月30日（木）14:30～15:00

会場：有明GYM-EX（ジメックス）B会場

【 セミナー詳細ページ 】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-5/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-5/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260610_12_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260610_12_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

田中 和生（たなか かずお）氏

大学在学中に起業し、宇宙開発の裾野を広げる事業を推進。卒業後、株式会社日本能率協会コンサルティングにて、国内企業の新規事業創造及びビジネスモデル設計、R&D戦略立案に参画。その後VALUENEXにて事業開発責任者を務めた後、2020年からストックマークのPMMとして、製造業向けのAIエージェント『Aconnect』のグロースを推進。CMO、CPO、事業責任者を歴任し、現職。

■ 本講演の見どころ

◆「AI-BPR」の考え方とプロセス再設計

ツールを入れて終わりにしない、生成AI時代の業務プロセス変革のあり方を提示します。

◆明日から動ける具体的な3ステップ

現場が立ち止まりがちな初期フェーズを乗り越えるための「体験、具体化、運用構築」の手順を解説します。

◆製造業のリアルな具体事例

製造業向けのAIエージェント推進に携わってきた講師ならではの、実践に即した事例から学びを得られます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■「イプロスAI 2026 夏」について

- AI導入を進めているが、現場で「何から始めるか」「どう業務に組み込むか」に課題を感じている方- ツールを導入したものの、業務プロセス自体の再設計（AI-BPR）まで至っていない方- 製造業におけるAI導入の具体的な活用事例・プロセスを知りたい方- DX推進部門、AI推進部門、および現場の業務改革に携わる担当者・責任者

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/160_1_d7a6bdfd5ac8d6ba039430c26110b928.jpg?v=202606100352 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/