Forcesteed Robotics、Robot Technology Japan 2026にて、ロボットSIer向け汎用ヒューマノイドロボットコントローラForcesteed-LEIVORを展示
AI・画像認識・ロボティクスの研究開発を行う株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、2026年6月11日（木）から6月13日（土）までポートメッセなごやで開催される「Robot Technology Japan 2026（ロボットテクノロジージャパン2026）」において、中央工機株式会社（以下「中央工機」）ブース（小間番号：F17）に出展いたします。
本展示では、ロボットシステムインテグレータ（SIer）向けに開発を進める汎用ヒューマノイドロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR（レイバー）」を紹介します。
また、ｕｇｏ株式会社の「ｕｇｏ PRO R&Dモデル」を用いたバイラテラル操作体験を通じて、人の操作とロボットを組み合わせたヒューマノイド活用の可能性をご覧いただけます。
ノード接続でPoint to Point運転とAI推論をつなぐプログラミング
グラフィカルに動作姿勢を確認しながらプログラム
出展内容
■ 汎用ヒューマノイドロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR」
Forcesteed-LEIVORは、産業用ロボット分野で広く用いられてきたティーチングによる動作設計と、模倣学習・推論処理などのAIロボティクス技術を組み合わせた、ヒューマノイド向けロボットコントローラです。
既存のロボット運用で培われた知見を活用しながら、AIを活用したロボット動作の設計・運用を目指しています。
■ バイラテラル操作体験（ｕｇｏ PRO R&Dモデル）
会場では、ｕｇｏ PRO R&Dモデルを用いたバイラテラル操作体験を実施します。
操作者の動きをロボットへ伝える操作を体験いただき、人とロボットが協調する運用イメージをご覧いただけます。
■ 中央工機ブースとの共同展示
中央工機ブースでは、協働ロボット、搬送ロボット、ヒューマノイド、シミュレーションなどを活用した自動化ソリューションが紹介されます。
Forcesteed Roboticsは、同ブース内においてForcesteed-LEIVORを展示し、ヒューマノイド活用に向けた取り組みを紹介します。
出展概要
展示会名：Robot Technology Japan 2026（ロボットテクノロジージャパン2026）
会期：2026年6月11日（木）～6月13日（土）
会場：ポートメッセなごや
ブース番号：F17
出展形態：中央工機株式会社 パートナー出展
URL：https://robot-technology.jp/
Forcesteed-LEIVORについて
Forcesteed-LEIVORについて ＠ 当社ウェブサイト
https://www.forcesteed.com/product/leivor/
プレスリリース ＠ PRTOMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000157769.html
Forcesteed Roboticsについて
Forcesteed Roboticsは、「世の中の駆動系に人工意識ACを統合し、機械と人が協調して新たな価値を生み出す未来を創る」をミッションに掲げ、AI・画像認識・ロボティクスの研究開発および社会実装を推進しています。現在、30社以上の企業様と連携し、次世代ロボット技術の実用化に向けた研究開発を進めています。
当社が開発する人工意識FSR-AC（Artificial Consciousness）は、「リアルワールドAIエージェント／フィジカルAI」を中核とする大脳系アーキテクチャ（先進的VLA）であり、ロボットが外界を認識し、目的・文脈・感情・好奇心に基づいて行動を選択できる知能基盤です。
従来の「決められた動きを繰り返すロボット」から脱却し、人と共に判断し、進化し続けるAI統合型ロボティクスを実現します。
本件に関するお問い合わせ先
本記事に関するお問い合わせ：
株式会社Forcesteed Robotics 広報担当
contact@forcesteed.com
株式会社Forcesteed Roboticsのプレスリリース一覧：
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/157769
会社概要
会社名：株式会社Forcesteed Robotics
所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO
設立：2024年07月29日
代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子
事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装
● Forcesteed-Luqua の研究開発および社会実装、販売等
● Forcesteed-ARIA の研究開発および社会実装、販売等
● Forcesteed-LEIVOR の研究開発および社会実装、販売等
● Forcesteed-AKASHI の研究開発および社会実装、販売等
● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援
● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー
● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店
Webサイト：https://www.forcesteed.com/