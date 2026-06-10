Forcesteed Robotics、Robot Technology Japan 2026にて、ロボットSIer向け汎用ヒューマノイドロボットコントローラForcesteed-LEIVORを展示

株式会社Forcesteed Robotics

AI・画像認識・ロボティクスの研究開発を行う株式会社Forcesteed Robotics（本社：東京都江東区、代表取締役：大澤弘幸、以下「Forcesteed Robotics」）は、2026年6月11日（木）から6月13日（土）までポートメッセなごやで開催される「Robot Technology Japan 2026（ロボットテクノロジージャパン2026）」において、中央工機株式会社（以下「中央工機」）ブース（小間番号：F17）に出展いたします。

本展示では、ロボットシステムインテグレータ（SIer）向けに開発を進める汎用ヒューマノイドロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR（レイバー）」を紹介します。

また、ｕｇｏ株式会社の「ｕｇｏ PRO R&Dモデル」を用いたバイラテラル操作体験を通じて、人の操作とロボットを組み合わせたヒューマノイド活用の可能性をご覧いただけます。

ノード接続でPoint to Point運転とAI推論をつなぐプログラミンググラフィカルに動作姿勢を確認しながらプログラム

出展内容

■ 汎用ヒューマノイドロボットコントローラ「Forcesteed-LEIVOR」

Forcesteed-LEIVORは、産業用ロボット分野で広く用いられてきたティーチングによる動作設計と、模倣学習・推論処理などのAIロボティクス技術を組み合わせた、ヒューマノイド向けロボットコントローラです。

既存のロボット運用で培われた知見を活用しながら、AIを活用したロボット動作の設計・運用を目指しています。

■ バイラテラル操作体験（ｕｇｏ PRO R&Dモデル）

会場では、ｕｇｏ PRO R&Dモデルを用いたバイラテラル操作体験を実施します。

操作者の動きをロボットへ伝える操作を体験いただき、人とロボットが協調する運用イメージをご覧いただけます。

■ 中央工機ブースとの共同展示

中央工機ブースでは、協働ロボット、搬送ロボット、ヒューマノイド、シミュレーションなどを活用した自動化ソリューションが紹介されます。

Forcesteed Roboticsは、同ブース内においてForcesteed-LEIVORを展示し、ヒューマノイド活用に向けた取り組みを紹介します。

出展概要

展示会名：Robot Technology Japan 2026（ロボットテクノロジージャパン2026）

会期：2026年6月11日（木）～6月13日（土）

会場：ポートメッセなごや

ブース番号：F17

出展形態：中央工機株式会社 パートナー出展

URL：https://robot-technology.jp/

Forcesteed-LEIVORについて

Forcesteed-LEIVORについて ＠ 当社ウェブサイト

https://www.forcesteed.com/product/leivor/

プレスリリース ＠ PRTOMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000157769.html

Forcesteed Roboticsについて

Forcesteed Roboticsは、「世の中の駆動系に人工意識ACを統合し、機械と人が協調して新たな価値を生み出す未来を創る」をミッションに掲げ、AI・画像認識・ロボティクスの研究開発および社会実装を推進しています。現在、30社以上の企業様と連携し、次世代ロボット技術の実用化に向けた研究開発を進めています。

当社が開発する人工意識FSR-AC（Artificial Consciousness）は、「リアルワールドAIエージェント／フィジカルAI」を中核とする大脳系アーキテクチャ（先進的VLA）であり、ロボットが外界を認識し、目的・文脈・感情・好奇心に基づいて行動を選択できる知能基盤です。

従来の「決められた動きを繰り返すロボット」から脱却し、人と共に判断し、進化し続けるAI統合型ロボティクスを実現します。

本件に関するお問い合わせ先

本記事に関するお問い合わせ：

株式会社Forcesteed Robotics 広報担当

contact@forcesteed.com

株式会社Forcesteed Roboticsのプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/157769

会社概要

会社名：株式会社Forcesteed Robotics

所在地：東京都江東区青海２丁目７番４号 The SOHO

設立：2024年07月29日

代表取締役：大澤弘幸、諸岡亜貴子

事業内容：● AI・画像認識・ロボティクス技術の研究開発および社会実装

● Forcesteed-Luqua の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-ARIA の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-LEIVOR の研究開発および社会実装、販売等

● Forcesteed-AKASHI の研究開発および社会実装、販売等

● Spingence社製「Edgestar」サーバの販売および技術支援

● RealMan Robotics社の日本における戦略パートナー

● ｕｇｏ社製ロボットの販売代理店

Webサイト：https://www.forcesteed.com/