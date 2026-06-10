【データ活用で迷子にならないための決定版】“DX・AI推進の前に知るべき基礎知識” 実践ガイド『【データマネジメントの教科書】DMBOKから学ぶデータ活用の土台作り』を無料公開

株式会社パタンナー

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、企業のデータ活用を根本から支える基礎知識と実践ステップをまとめたガイド『【データマネジメントの教科書】DMBOKから学ぶデータ活用の土台作り』を公開いたしました。

本資料では、AI導入やDX推進の前提となる「データマネジメント」の概念を、世界標準の知識体系である「DMBOK」のエッセンスを交えながら、初学者や現場担当者にも分かりやすいビジネス言語で紐解きます。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-datamanagement

■ 公開の背景：ツールを入れる前に、「データの共通言語」を持っていますか？

「DXやAI活用を推進したいが、社内のデータがバラバラで使えない」

「高額なデータ分析ツールを入れたが、誰も管理ルールを知らない」

データドリブンな組織を目指す企業が急増する一方で、その土台となる「データマネジメント」の概念が社内に浸透しておらず、プロジェクトが頓挫するケースが後を絶ちません。

データマネジメントの世界標準として「DMBOK」が存在しますが、非常に専門的かつ広範なため、これからデータ活用を始めるビジネス担当者や推進リーダーにとって「どこから手を付ければいいのか分からない」という高い壁がありました。

本資料では、難解なデータマネジメントの概念を「教科書」として分かりやすく噛み砕き、DMBOKの重要なエッセンスを抽出しながら、自社でデータ活用の強固な土台を構築するための第一歩を実践的に解説しました。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-datamanagement

■ 本資料（ホワイトペーパー）の概要

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

＜目次＞- はじめに- データマネジメントの定義と基本概念- - データマネジメントとは何か：DMBOKによる定義- - データマネジメントが注目される背景- - データマネジメントとデータ管理の違い- DMBOK2に学ぶ：データマネジメントを構成する11の知識領域- - データガバナンスを中心としたDAMAホイールの全体像- - 主要な知識領域の解説（前半）- - 主要な知識領域の解説（後半）- データマネジメントを導入する3つのメリット- - 意思決定の質とスピードが向上する- - 業務効率化とコスト削減につながる- - コンプライアンス強化とリスク低減が実現する- AI時代のデータマネジメント：2026年の最新トレンド- - 「AI Ready Data」が企業競争力を左右する- - AIエージェント時代に求められるデータ基盤- - データガバナンスからAIガバナンスへの拡張- データマネジメントの成功事例に学ぶ実践ポイント- - 製造業における全社データ統合の事例- - 営業・マーケティング領域でのデータ一元化事例- - 成功企業に共通する3つの要因- まとめ- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」＜こんな方におすすめ＞- CIO・情報システム部門長：全社システムの統合や刷新を見据え、マスタデータの一元管理（MDM）構想を描き、経営層に提案したい方- DX推進リーダー・データマネジメント担当者：部署間でバラバラなデータ定義やコード体系を統一し、本当に「分析可能」なデータ基盤を作りたい方- 経営企画・事業責任者：「顧客軸」や「商品軸」での正確なデータ分析を実現し、意思決定のスピードと精度を上げたい方解説ガイド全量を読む :https://tazna.io/contents-datamanagement"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

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Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

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Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E6%B7%B1%E9%87%8E-%E5%97%A3/dp/4295409316

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/