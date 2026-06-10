こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アライドテレシス機器を手のひらに！ユーザー投票でラインナップを決定するカプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」にエントリー
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内田武志）と株式会社ターリン・インターナショナル（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：佐藤直志）が2026年6月10日（水）より共同で開始するカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズ第5弾の「ユーザー選挙」に弊社7製品をエントリーしたことをお知らせします。
■ アライドテレシス エントリー内容
この7製品は、弊社エンジニアや製品企画担当者など、幅広い社員へのヒアリングをもとに選定しています。手のひらサイズで手元に置きたくなる1台がありましたら、ぜひアライドテレシスのエントリー製品にご投票ください。
No.25：AT-AR4050S
拠点を“まるごと守る”頼れるセキュリティルーター。多彩な回線サービスに柔軟に対応し、バイパスポートで1回線でも安心の機器冗長を実現。さらにラックにもきっちり収まります。長く愛されるロングセラーを、ぜひ当ててお手元に置いてください！
No.26：AT-ARX200S-GTX
コンパクトでも実力派！LANもWANも10G対応の超高速通信を実現した次世代SD-WANルーター。セキュリティとパフォーマンスを両立し、これからの拠点ネットワークをしっかり守ります。ラックマウントキットでラックにも収まる優等生です。当社渾身の自信作をぜひカプセルトイで！
No.27：AT-SBx908 GEN3
コンパクトな筐体に最大400G対応の拡張性を持つ、モジュラー型のコア・スイッチ。ニーズに合わせて12.8Tbpsの圧倒的な処理能力や、電源・ファンの二重化を兼ね備えたフラッグシップモデル。最大4台まで冗長構成OKの大黒柱。コアを支える主役機、当てたらもう1台…いや、ぜひ4台並べてみてください！
No.28：AT-x230-28GP
全ポート力強い給電性能を備えたエッジ・スイッチの頼れる番長。監視カメラや無線LANアクセスポイントをまとめて支える現場の人気者で、発売から11年を経てもなお現役で活躍中。給電もネットワークも、この1台にお任せ。何台あってもラックに収めたくなる頼れる存在です。
No.29：AT-x530L-28GTX
コスパ抜群のL3スタッカブルスイッチ。規模や用途に合わせて段階的に拡張できる使い勝手のよさもあり、エッジからディストリビューションまで幅広く活躍。最大8台まで機器冗長して使えるので、もう1台、もう1台と集めていくと、本格構成が完成します！
No.30：AT-x930-28GSTX
カッパーもSFPも自由自在に混ぜられるポート構成の個性派スタッカブルスイッチ。現場のエンジニアからも「この柔軟なポート構成が最高！」と絶賛の声多数。発売から10年、常に日本の現場に寄り添い続け第一線で使われ続ける定番モデルです。最大8台まで機器冗長して使えるので、ぜひ複数台当てて並べてみてください！
No.31：AT-x950-28XTQm
マルチギガ対応の高速ポートと超高速アップリンクを1台に凝縮した頼れるコア・スイッチ。1.92Tbpsの圧倒的スイッチング性能で、IoT時代の大規模ネットワークコアを支えます。最大8台まで機器冗長できるので、ぜひ複数台ゲットして抜群の拡張性を手に取って感じてください！
■ カプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」について
● ユーザー投票の概要
本選挙では、上記の「エントリー枠」に加え、投票者が未参画の機器名を自由に記入できる「自由記述枠（推薦枠）」も併設します。これらを合わせた全投票の中から、総合得票数上位4機種を製品化候補として選出します。
・投票期間： 2026年6月10日（水）10:00 〜 7月17日（金）23:59まで
・投票方法： 投票フォームにて実施
（お一人様につき、エントリー枠および自由記述枠の中から最大4つまで選択可能）
・投票はこちらから：https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/
・結果発表： 2026年秋〜冬頃（製品化決定機種のみ公表予定）
● カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズについて
ITインフラ機器メーカーが監修し、機器やそれらを収容するサーバーラック、小物までもをミニチュアで再現したカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズは、2023年に第1弾を、2024年に第2弾を、2025年に第3弾を発売し、第4弾までの累計55万個を出荷。第4弾は、2026年6月11日から小売店での発売を順次開始します。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
投票はこちらから
https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/
この7製品は、弊社エンジニアや製品企画担当者など、幅広い社員へのヒアリングをもとに選定しています。手のひらサイズで手元に置きたくなる1台がありましたら、ぜひアライドテレシスのエントリー製品にご投票ください。
No.25：AT-AR4050S
拠点を“まるごと守る”頼れるセキュリティルーター。多彩な回線サービスに柔軟に対応し、バイパスポートで1回線でも安心の機器冗長を実現。さらにラックにもきっちり収まります。長く愛されるロングセラーを、ぜひ当ててお手元に置いてください！
No.26：AT-ARX200S-GTX
コンパクトでも実力派！LANもWANも10G対応の超高速通信を実現した次世代SD-WANルーター。セキュリティとパフォーマンスを両立し、これからの拠点ネットワークをしっかり守ります。ラックマウントキットでラックにも収まる優等生です。当社渾身の自信作をぜひカプセルトイで！
No.27：AT-SBx908 GEN3
コンパクトな筐体に最大400G対応の拡張性を持つ、モジュラー型のコア・スイッチ。ニーズに合わせて12.8Tbpsの圧倒的な処理能力や、電源・ファンの二重化を兼ね備えたフラッグシップモデル。最大4台まで冗長構成OKの大黒柱。コアを支える主役機、当てたらもう1台…いや、ぜひ4台並べてみてください！
No.28：AT-x230-28GP
全ポート力強い給電性能を備えたエッジ・スイッチの頼れる番長。監視カメラや無線LANアクセスポイントをまとめて支える現場の人気者で、発売から11年を経てもなお現役で活躍中。給電もネットワークも、この1台にお任せ。何台あってもラックに収めたくなる頼れる存在です。
No.29：AT-x530L-28GTX
コスパ抜群のL3スタッカブルスイッチ。規模や用途に合わせて段階的に拡張できる使い勝手のよさもあり、エッジからディストリビューションまで幅広く活躍。最大8台まで機器冗長して使えるので、もう1台、もう1台と集めていくと、本格構成が完成します！
No.30：AT-x930-28GSTX
カッパーもSFPも自由自在に混ぜられるポート構成の個性派スタッカブルスイッチ。現場のエンジニアからも「この柔軟なポート構成が最高！」と絶賛の声多数。発売から10年、常に日本の現場に寄り添い続け第一線で使われ続ける定番モデルです。最大8台まで機器冗長して使えるので、ぜひ複数台当てて並べてみてください！
No.31：AT-x950-28XTQm
マルチギガ対応の高速ポートと超高速アップリンクを1台に凝縮した頼れるコア・スイッチ。1.92Tbpsの圧倒的スイッチング性能で、IoT時代の大規模ネットワークコアを支えます。最大8台まで機器冗長できるので、ぜひ複数台ゲットして抜群の拡張性を手に取って感じてください！
■ カプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」について
● ユーザー投票の概要
本選挙では、上記の「エントリー枠」に加え、投票者が未参画の機器名を自由に記入できる「自由記述枠（推薦枠）」も併設します。これらを合わせた全投票の中から、総合得票数上位4機種を製品化候補として選出します。
・投票期間： 2026年6月10日（水）10:00 〜 7月17日（金）23:59まで
・投票方法： 投票フォームにて実施
（お一人様につき、エントリー枠および自由記述枠の中から最大4つまで選択可能）
・投票はこちらから：https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/
・結果発表： 2026年秋〜冬頃（製品化決定機種のみ公表予定）
● カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズについて
ITインフラ機器メーカーが監修し、機器やそれらを収容するサーバーラック、小物までもをミニチュアで再現したカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズは、2023年に第1弾を、2024年に第2弾を、2025年に第3弾を発売し、第4弾までの累計55万個を出荷。第4弾は、2026年6月11日から小売店での発売を順次開始します。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
投票はこちらから
https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/