公益財団法人日本ラグビーフットボール協会設立100周年記念 「原点回帰」をテーマに“ストライプが生まれる前の白”を表現した代表ジャージー

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）が展開するラグビーブランド「カンタベリー（canterbury）」は、2026年6月10日（水）から公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（東京都港区／会長：土田 雅人）設立100周年を記念した、完全受注生産の15人制ラグビー男女日本代表限定デザインレプリカジャージーの受注予約販売を開始します。

1926年に設立された日本ラグビーフットボール協会の100周年を記念して作製されたレプリカジャージーのテーマは「原点回帰」です。「FROM WHITE すべては、白から始まった。」をコンセプトに1926年の“原点”という言葉に着想を得てデザインしました。

日本ラグビーフットボール協会が設立された当時は、現在では日本ラグビーを象徴するデザインとなっているあの赤白のストライプは存在せず、白一色のデザインでした。今回のこのモデルは、その“ストライプが生まれる前の白”に着目し、協会設立100周年における日本ラグビーの“原点”をオールホワイトという色で表現しました。

胸元には100周年を記念する特別仕様として、桜が満開を迎える前の蕾をモチーフにしたエンブレムを採用。日本ラグビーの原点への敬意を込め、当時のエンブレムデザインを忠実に再現しています。

日本ラグビーが100周年を迎えたこの節目に、過去・現在・未来を繋ぐ特別な想いのこもったジャージーデザインになりました。また今回、予約特典として、2026年の秋に開催予定の日本代表戦のメモリアルレガシー（※1）をもれなく贈呈します。

なお、カンタベリーは、日本ラグビーフットボール協会と1997年からパートナーシップを締結しており、日本代表のジャージーをはじめとする各種ウエアなどの提供を行っています。

※1

特定の試合の日付や開催地などの情報が記載されたアイロンシールのことです。レプリカジャージーにアイロン転写することで、その試合の“歴史”や“思い出”を自身のジャージーに刻むことができます。

【製品予約について】

受付開始： 2026年6月10日（水）

・全国のカンタベリーショップにて各店舗営業開始時間から受付を開始

・Goldwin Online Store（※2）では、10:00から受付開始

受付終了： 2026年7月21日（火）

・全国のカンタベリーショップの各店舗営業終了時間まで

・Goldwin Online Storeでは、23:59までで受付終了

お届け予定日： 2026年10月中旬予定

※2

Goldwin Online Store受注特設ページ

https://www.goldwin.co.jp/ap/s/v?fq=bd:GDW08&fq=tags:jrfu-100th_CCC&pi3=45293(https://www.goldwin.co.jp/ap/s/v?fq=bd:GDW08&fq=tags:jrfu-100th_CCC&pi3=45293)

【100TH 日本代表レプリカジャージー製品詳細】

＜15人制男子日本代表＞

■100TH 男子日本代表レプリカジャージー（ユニセックス）／ビッグサイズ（ユニセックス）

品番： RLU32680J／RLU32680JB

価格： 16,500円（税込）／17,600円（税込）

カラー： CW クラシックホワイト

サイズ： XS、S、M、L、XL、3L／4L、5L

素材： ポリエステル100％

＜15人制女子日本代表＞

■100TH 女子日本代表レプリカジャージー（ユニセックス）／ビッグサイズ（ユニセックス）

品番： RLU32681J／RLU32681JB

価格： 16,500円（税込）／17,600円（税込）

カラー： CW クラシックホワイト

サイズ： XS、S、M、L、XL、3L／4L、5L

素材： ポリエステル100％

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/