ゲットワークス、エクシオグループとコンテナ型データセンター提供における協業を開始。

株式会社ゲットワークス

株式会社ゲットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中澤秀則、以下 ゲットワークス）とエクシオグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶村啓吾、以下 エクシオG）は、次世代デジタルインフラの実現に向け、コンテナ型データセンターの提供における協業を開始しいたしました。

エクシオGは「エクシオエッジデータセンターソリューション」におけるコンテナ型メニューの充実化を図り、ゲットワークスと共に分散型データ処理基盤と高信頼・高セキュリティの閉域網ネットワークを一体化したセキュアなデータセンターファブリックの提供を通じ、社会と産業の高度化に貢献してまいります。

近年、AIの活用拡大やIoTの普及を背景に、データ処理に求められる要件は大きく変化しています。企業では、低遅延処理や機密データの自律的な管理へのニーズが高まっており、データを利用現場の近傍で処理するエッジデータセンターの重要性が一層高まっています。こうしたニーズに対し、両社はコンテナ型データセンターの特長である短納期・低コスト・柔軟性を活かし、設置場所を問わず迅速に導入できるインフラを提供します。

■エクシオGの「エクシオエッジデータセンターソリューション コンテナ型」の提供

「エクシオエッジデータセンターソリューション」では、「モジュール型（※1）」と「コンテナ型（※2）」の2つのメニューを用意しており、この度「コンテナ型」のメニューにゲットワークスが提供するコンテナデータセンターを追加しました。20フィートを基本としたISOコンテナを活用し、IT機器や無停電電源装置、空調設備等を設置した構成となっており、これらを連結することで拡張も容易にできるため、お客様が必要とする規模に応じた導入ができます。

また、冷却方式は空冷および液冷に対応、屋内外に設置可能なため、短期間でエッジAIやリアルタイム制御処理など、高度化するデータ処理ニーズに応えるデータセンター環境が構築できます。

※１：モジュール型データセンター：受電用キュービクルをベースに、19インチラック、空調（In-low空調）等を具備したIT機器、UPS、受電等を独立モジュールとして統合し、必要な機能を最適な組み合わせで提供。短納期・低コスト・柔軟性というエッジDCの本質的な要件を高い次元で満たすことが可能。

※２：コンテナ型データセンター： 20Ftサイズや40Ftサイズ等の展開と連結構成により、中規模以上のデータセンターに加え、クラウド基盤の拡張や需要変動に応じた迅速な設備増設を短納期・低初期投資で実現可能。

「エクシオエッジデータセンターソリューション」の詳細はこちら：

https://www.exeo.co.jp/solution/siryou/pdf/20Solutions.pdf

■ゲットワークスによるエクシオGの施工・運用の活用

インフラ構築から運用までのワンストップ提供を実現するため、ゲットワークスはエクシオGの全国規模に渡る施工・設計・構築・運用力を活用することを決定しました。

ゲットワークスのコンテナ型データセンターは最短2週間から3ヶ月で納品可能であり、これにより複数拠点の同時展開や短納期要件にも高い品質で対応が可能となり、「インフラを、早く確実に現場へ。」「データセンターを、地域と共生し根ざす。」という思想のもと、地域単位でのデータ活用の促進、災害レジリエンスの向上や地方創生、産業DXの推進に貢献します。

今後、両社は医療、製造、通信など多様な分野において本ソリューションを展開し、急速に拡大するエッジデータセンター市場において革新的な価値を提供するとともに、持続可能で分散型の社会インフラの実現に取り組んでまいります。

なお、今回の2社の取り組みについて、WEBやメールでお問い合わせいただけるほか、6月10日（水）～12日（金）に開催される「Interop Tokyo 2026（幕張メッセ）」の展示会場にてゲットワークスのスタッフから詳細を聞くことも可能です。

■「Interop Tokyo 2026」 公式サイト(https://www.interop.jp/)

※来場には公式サイトからの事前登録(https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260601&_gl=1*1ure0eo*_gcl_au*Mjk2MjQ2Mjc3LjE3NzU3MTQ1OTE.&_ga=2.36538080.114435040.1780830456-259006199.1775714591)が必要です

【ブース小間番号】

ゲットワークス：Data Center Summit 7M3

【株式会社ゲットワークスについて】 https://www.getworks.co.jp/



当社コンテナ型データセンターは2013年に1台目を発表後、多種多様の実証実験を行いながら発展を続けてまいりました。単にコンテナでのデータセンターの構築だけではなく、省エネ・再生可能エネルギーの活用をテーマとして各自治体と協力の上、様々な再エネ（雪、水、外気）活用に取り組んでおります。

設置場所の環境（気候、電力等）や、お客様のニーズに対応した様々なタイプの構築を続け、2026年1月時点において、300台以上（20ft：270台以上、40ft：30台以上）の構築実績がございます。大手企業様、電力系企業様、病院様など要件の厳しいお客様への納入実績もございます。設置場所の選定から、各種工事（土木、電力、通信）や申請業務まで対応可能です。各種補助金や助成金にも対応しており、近年活用されるお客様が増えてきております。

またAIや高速演算のニーズ増によりサーバー3,000台以上、GPU1万枚以上の設置・運用実績がございます。完全自社設計・国内生産により短納期・コストダウンを実現しており、お申し込みから最短10日で納品・稼働が可能です。

会社名：株式会社ゲットワークス

設 立：2002年8月

資本金：6,010万円

本 社：東京都千代田区神田神保町3-25-8F

代表者：代表取締役 中澤 秀則

【エクシオグループ株式会社について】 https://www.exeo.co.jp

エクシオグループは1954年の創業以来、130以上の連結子会社と17,000人を超えるグループの総力を結集し、「技術力を培う」「豊かさを求める」「社会に貢献する」というグループ理念のもと、通信インフラ事業を中心に様々な社会インフラやシステム構築に携わってきました。新技術への対応やオープンイノベーションにより深化させたエンジニアリング力の融合を通じて、情報通信基盤に留まらず、あらゆる社会インフラにソリューションを展開し、日本はもとよりグローバルレベルで未来の社会課題の解決に貢献することを目指しています。

会社名：エクシオグループ株式会社（東証プライム 1951）

設 立：1954年5月17日

資本金：68憶88百万円

本 社：東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号

代表者：会長 舩橋 哲也

社長 梶村 啓吾