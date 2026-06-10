「Instagramだけ頑張る」は、実は毎月4万円の機会損失だった。

株式会社Sunshore

「TikTokもXもやった方がいいのはわかってる。でも1つのSNSを運用するだけで精一杯だ。」

そう感じている方は多いのではないでしょうか。理由はシンプルで、SNS投稿を1セット（6媒体対応）作るのにかかる時間が約2時間だからです。週3回投稿すれば月24時間、年間288時間--12日分の作業時間がSNSに消えていきます。だから「めんどくさい」で1つに絞ってしまう。

ただ、この選択には代償があります。同じ素材を複数SNSにクロスポストするだけでリーチが30～40%拡大するというデータがあります。「めんどくさい」で諦めた複数展開は、月商100万円の事業者なら毎月3～4万円のリーチ機会を失い続けている計算になります。

※出典：Content Marketing Institute「クロスポストによるリーチ拡大効果」業界レポート

株式会社Sunshore（神奈川県横浜市、代表取締役：勝村悠里）は本日、この「2時間の壁」を壊すことを目的に開発したSNS効率化アプリ「カッテニ」の大型アップデートを実施いたしました。正式リリース直後のダウンロード率は57.1%（業界平均15～30%の約2倍）を記録しており、この課題に対する潜在ニーズの大きさを裏付けています。

■ 今回の目玉：ボタンひとつで、全SNSの投稿文が完成します

今回のアップデートの核心は、複数SNS展開の障壁をゼロにすることです。

ただし、ここで言う「ボタンひとつ」は、単なる文章の自動生成ではありません。カッテニのAIはユーザーの過去の投稿を分析し、その方の文体・口調・言葉の癖を学習したうえで投稿文を書きます。「AIが書いた感」が出ない、自分らしい投稿文がInstagram・X・TikTok・Facebook・Threads・LINE、各SNS向けに一度に生成されます。

さらに今回から、生成スタイルを3段階で選べるようになりました。

「なりきり優先」はアカウントの文体再現を最大化し、世界観を守ります。「改善優先」はエンゲージメント最大化を優先し、リーチや反応率を高める表現に寄せます。「バランス」はその中間で、らしさを保ちながら数値も意識した文章を生成します。

文字数制限、ハッシュタグの扱い、各プラットフォームのトーンの違いもAIが自動で調整しますので、書くのはネタだけ。あとはボタンひとつで6媒体分の投稿文が出揃います。

■ さらに、分析もアップグレード

AIが「なぜそう書いたか」を説明するようになりました 生成後に「なぜこの表現にしたか」の理由をAIが提示します。自動生成でありながら、PDCAを回している実感を持ちながら運用できます。

アカウント分析がアプリ内で完結 SNS連携後、フォロワー推移・投稿パフォーマンス・エンゲージメント率をアプリ内で直接確認できるようになりました。投稿・分析・改善のサイクルを、カッテニ一本で回せます。

■ 6月中にはさらに3機能を追加予定

複数SNS運用の全工程を自動化する仕上げとして、6月中に以下をリリース予定です。

レポート生成機能 運用データをワンクリックでスプレッドシートに出力。月末の手動コピペ作業をゼロにします。

AI画像・動画編集機能 素材をアップロードするだけでAIが投稿用に自動編集。テロップ・BGM・カット編集まで対応予定です。

法人向け管理画面 複数アカウント・複数メンバーの投稿成果を一画面で管理。SNS運用代行会社やマーケティングチームの管理工数を削減します。

■ 「年58万円分の作業」をなくすために作りました

代表の勝村悠里は、営業職を経て原付で日本一周を敢行。全国の事業者を訪ね歩きながら、SNS運用の現場の声を直接収集し続けました。繰り返し聞こえてきたのは「やりたいけど、続けるのがしんどい」という言葉でした。

手動運用にかかる人件費は時給2,000円換算で月4.8万円・年58万円。「カッテニ月額3,980円で、この58万円をなくす」--それがこのアプリの存在理由です。

■ 日本で唯一の組み合わせ

「スマホ完結 × 日本語AI × 月額3,980円～」の3条件がそろうSNS管理ツールは、国内外を通じて現時点で他に存在しません。同等機能の競合は月額1万～1.5万円以上が中心です。

■ 無料から始められます

App Store・Google Play・Webブラウザから無料でダウンロード・ご利用を開始いただけます。有料プラン（Lite \3,980 / Pro \9,980）は2週間の無料トライアルを実施中です。

▼無料でダウンロード

https://sunshore.jp/katteni

【サービス概要】

サービス名：カッテニ

提供形態：iOSアプリ（App Store）、Androidアプリ（Google Play）、PC（ブラウザ版）

料金プラン：基本ダウンロード・利用無料（※より高度な機能が使える有料プランも業界最安級の月額1,980円～提供）

公式サイト：https://sunshore.jp/katteni

【会社概要】

社名：株式会社Sunshore

設立：2025年

代表取締役：勝村 悠里

事業内容：SNS自動化アプリ「カッテニ」の開発・運営