【株式会社FINCHI】日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」にダイヤモンドスポンサーとして協賛　IVS初日の7月1日にサービス正式リリース

株式会社FINCHI

株式会社FINCHI（フィンチ、本社：東京都新宿区、代表取締役：井上健、以下「FINCHI」）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで京都で開催される日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」にダイヤモンドスポンサーとして参画し、会期初日となる7月1日にサービスを正式リリースいたします。

FINCHIは、資金調達や事業売却を検討する企業（以下「資金需要者」）が、事業の魅力や経営者の想いを動画で発信し、投資や事業買収を検討する企業（以下「資金提供者」）とダイレクトに出会えるファイナンスプラットフォームです。事業会社からの資金調達やM&Aの機会を広げることで、スタートアップをはじめとする成長企業のさらなる飛躍を後押しします。

FINCHIが目指すこと

ーファイナンスを進化のはじまりにー

FINCHIが目指す未来は、素晴らしい事業会社同士が出会うことで、新しい事業や会社が生まれてくる未来です。

スタートアップには、優れたアイデアや圧倒的なスピード感を持ち、新たな市場や産業を生み出す可能性を秘めた企業が数多く存在します。こうした企業と、資本や事業基盤を持つ事業会社が結びつくことで、これまでにない事業成長を実現できると考えています。また、将来的には、長年にわたり磨かれてきた唯一無二の技術を持つ中小企業の事業承継の課題解決にも貢献し、技術や事業を次の世代へつなぐ一助になればと考えています。

FINCHIは、企業同士の出会いを創出し、単独では生まれなかった事業成長や新たな産業の可能性を広げてまいります。

IVS2026協賛の背景

日本経済が新たな成長を描くには、スタートアップによる事業創出と拡大が不可欠です。政府の「スタートアップ育成5か年計画」や東証グロース市場の上場維持基準見直しが示すように、スタートアップには上場後も企業価値を高め続け、日本経済を牽引する存在となることが求められています。こうした環境変化の中、FINCHIは事業会社との資本提携やM&Aの機会を、より広く、より開かれたものとするプラットフォームとして、スタートアップの挑戦と成長を支えるべく、2026年7月1日に正式リリースを迎えます。そのリリースの場として選んだのが、日本のスタートアップエコシステムの中心に位置するIVS2026です。

現在、FINCHIには事前登録の段階で出資やM&Aを検討する大手事業会社を中心に多数の資金提供者が集まっています。こうした企業と、IVS2026に集まる志あるスタートアップをつなぐことで、資金調達やM&Aの機会を創出し、次世代を担う企業の成長を後押ししてまいります。



なお、会期中は「3階 D-1ブース」にて、FINCHIのサービス概要や活用方法をご紹介いたします。

IVS代表 島川敏明氏よりコメント

日本から世界を変える挑戦者を生み出すためには、人材・情報・資本が活発に行き交う環境が欠かせません。米国と比べると、日本ではスタートアップへの資金流入やM&Aを通じた資本の循環はまだ十分とは言えません。一方で近年は日本でもM&A市場が大きく変革しており、新たな挑戦へ資金と経験を還元する好循環が生まれつつあります。

IVSには1万人を超える起業家、投資家、事業会社が集います。その出会いが単なる名刺交換で終わるのではなく、新たな提携や投資、M&Aへとつながることで、次の挑戦への資金と経験が循環していく。FINCHIとともに、その循環をさらに加速させ、日本から世界を変える挑戦者が次々と生まれるエコシステムを実現していきたいと考えています。

ファイナンスプラットフォーム「FINCHI」の概要

IVS代表 島川敏明氏

FINCHIは、資金需要者と資金提供者をプラットフォーム上でダイレクトにつなぐサービスです。

メディア関係者の皆さまへ

3つの特徴- 動画コンテンツで発信資金需要者は、事業の魅力や経営者の想いを動画で発信できます。文章だけでは伝わりにくい事業の強みや熱量を、より直感的に伝えることが可能です。- 資金提供者を厳選資金提供者は完全審査制を採用しており、出資やM&Aを検討する大手事業会社を中心に登録されています。- 出資 × M&A出資とM&Aの双方に対応し、一元化されたプラットフォーム上で、利用企業の状況に応じた選択肢を広げます。 FINCHIは、2026年7月1日に正式リリース予定です。6月は事前登録を受け付けております。アプリダウンロード：https://finchi.onelink.me/jenD/apr4iqli

本件に関する取材のご依頼、その他お問い合わせは、下記広報窓口までご連絡ください。

株式会社FINCHI 広報窓口：pr_finchi@finchi.co.jp

IVS2026について

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

正式名称：IVS2026

日程：2026年7月1日(水) ～ 3日(金)

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式SNS：https://x.com/IVS_Official

株式会社FINCHIについて

株式会社FINCHIは、「ファイナンスを進化のはじまりに」をビジョンに掲げ、出資・M&Aを検討する事業会社同士をダイレクトに繋ぐファイナンスプラットフォーム「FINCHI」の開発・運営をしています。

▶︎会社概要

商号：株式会社FINCHI

代表者：井上健

本社：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目22番地5

設立：2024年12月

URL：https://finchi.co.jp/

問い合わせ先：https://finchi.co.jp/contact/user-form