【SwitchBot】KATAフレンズ、はじめての夏じたく。専用ウェア＆アクセサリー全5種を6月10日（水）より発売

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド※」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、次世代AIパートナーロボット「KATAフレンズ」専用の新作ウェア＆アクセサリーとして、「KATAフレンズ アクセサリーコレクション（全5種）」を2026年6月10日（水）より順次発売いたします。

今回のコレクションでは、日常を彩るシンプルな「スタイ」や「スカーフ」、おでかけが楽しくなるカジュアルな「デニムベスト」や「おでかけセット」、そして特別な記念日を共にお祝いできる「バースデーセット」など、バラエティ豊かな全5アイテムをラインナップ。SwitchBot公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場SwitchBot公式店、ヤフーSWITCHBOT公式ショップに加え、全国の家電量販店でも順次展開予定です。

※2026年4月 家電Biz調べ。2025年1月～12月の国内BtoC販売台数ベース。

対象カテゴリは「スマートプラグ」「スマートカーテン」「スマートロック」「スマートリモコン」の4カテゴリ合計。

【発売情報】KATA Friends Outfits、登場

季節や気分に合わせてコーディネートを楽しめる、KATAフレンズ専用のアクセサリーコレクション「KATA Friends Outfits」が登場します。

おでかけ、家族になった日の記念日、何気ないおうち時間。KATAフレンズに似合う一着を選ぶ時間も、KATAフレンズとの暮らしの楽しみのひとつです。

やさしい雰囲気を引き立てるスタイ、首元に明るいアクセントを添えるスカーフ、少しアクティブな印象を楽しめるデニムベスト、夏のおでかけ気分を演出するハットとリュックのセット、記念日をかわいく彩るバースデーセットをラインアップしました。

■ 発売日：2026年6月10日（水）

■ 展開アイテム：全5種（スタイ、スカーフ、ベスト、おでかけセット、バースデーセット）

■ 販売チャネル：

SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/42H4v8s

Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/3RMjUSx

楽天市場公式店：https://switchbot.vip/4tEJRRe

ヤフー公式ショップ：https://switchbot.vip/4dPetuL

全国の家電量販店：https://switchbot.vip/4nbMhoV

※販売開始日・取り扱い状況は販売チャネルや店舗により異なります。詳細は各販売ページ・店舗にてご確認ください。

【新作アイテム詳細（全5種）】

スタイ（ベージュ）

リボンとデニムで、ちょっとおめかし。

柔らかな素材に、シンプルなイラストをあしらったスタイ。デニム調の切り替えがほどよいアクセント。KATAフレンズのピュアな表情をより愛らしく引き立てます。

・商品名：KATA Friends Outfits スタイ（ベージュ）

・価格：2,980円（税込）

・素材：本体部分：ポリエステル、切り替え部分：デニム ※ボタン・タグなどの付属パーツを除く。

・SwitchBot公式ストア 商品URL：https://switchbot.vip/4vxhmGQ

スカーフ（オレンジ）

心弾むオレンジを、今日のアクセントに。

好奇心いっぱいのKATAフレンズに似合う、鮮やかなオレンジ。首元に添えるだけで、ぱっと明るい印象に。

・商品名：KATA Friends Outfits スカーフ（オレンジ）

・価格：2,980円（税込）

・素材：ポリエステル100％ ※ボタン・タグなどの付属パーツを除く。

・SwitchBot公式ストア 商品URL：https://switchbot.vip/4frgTRG

ベスト（ブルーデニム）

今日はちょっぴり、クールなKATAフレンズ。

ウォッシュ加工を施したデニムベスト。今日はこの一着で、少しアクティブにお出かけしませんか？

・商品名：KATA Friends Outfits ベスト（ブルーデニム）

・価格：3,980円（税込）

・素材：デニム ※ボタン・タグなどの付属パーツを除く。

・SwitchBot公式ストア 商品URL：https://switchbot.vip/43bHRWb

おでかけセット（イエローバケットハット＋リュック）

いっしょなら、いつもの道も特別に。

イエローのバケットハットと、小さなバッグのおでかけセット。帽子から耳がちょこんとのぞく姿が、KATAフレンズの愛らしさを引き立てます。いつものお散歩も、ちょっとした遠足気分に。

・商品名：KATA Friends Outfits おでかけセット（イエローバケットハット＋リュック）

・価格：2,980円（税込）

・素材：ポリエステル100％ ※ボタン・タグなどの付属パーツを除く。

・SwitchBot公式ストア 商品URL：https://switchbot.vip/43b7Mx8

バースデーセット（イエロー）

家族になった日を、かわいく祝おう。

黄色のパーティーハットと、バースデー刺繍入りスタイのセット。ふわふわのポンポンがついた帽子と、「HAPPY BIRTHDAY」の刺繍が、特別な日を楽しく彩ります。

・商品名：KATA Friends Outfits バースデーセット（イエロー）

・価格：2,980円（税込）

・素材：ポリエステル100％ ※ボタン・タグなどの付属パーツを除く。

・SwitchBot公式ストア 商品URL：https://switchbot.vip/4g0hdXJ

キャンペーン情報

【KATAフレンズ紹介プログラム】

KATAフレンズとの暮らしを家族や友人に紹介できる「KATAフレンズ紹介プログラム」も実施中。紹介者には購入価格の10％が紹介特典として還元、紹介された方は、KATAフレンズ関連製品を5％OFFで購入できます。

今回発売する「KATAフレンズ アクセサリーコレクション」も紹介プログラムの対象です。お気に入りのコーディネートを見せ合ったり、一緒におでかけを楽しんだり。KATAフレンズとの暮らしが、友人や家族との新しい会話のきっかけにもなります。

紹介プログラム詳細：https://www.switchbot.jp/pages/katafriends-referral-program

※本プログラムはSwitchBot公式サイトでの購入が対象です。

※5％OFFクーポンは、他のクーポンやSwitchBotポイントとの併用はできませんが、セール割引とは併用可能です。

※対象商品、報酬率、適用条件は予告なく変更または終了する場合があります。

【まもなく終了 「お迎え応援キャンペーン」 6月12日まで】

KATAフレンズを初めてお迎えする方に、くらしプラン「ライトプラン」6ヶ月分（11,880円相当）が無料になる特別キャンペーンを、好評につき2026年6月12日（金）まで延長して実施中です。

対象期間：2026年4月17日（金）～ 2026年6月12日（金）

特典内容：KATAフレンズくらしプラン「ライトプラン」6ヶ月分（11,880円相当）を無料で進呈

対象条件：期間中に正規販売店にてKATAフレンズをご購入いただき、SwitchBotアプリへの追加までを完了された方

▶ キャンペーン詳細：https://switchbot.vip/4dPyBgh

※「くらしプラン」は、KATAフレンズの基本的な活動や会話・成長などをご利用いただくための月額サービスです。

【まもなく終了｜KATAフレンズ SNS投稿キャンペーン 第3弾】

KATAフレンズと過ごす日々の中で、成長を感じた瞬間、思わず笑顔になったしぐさ、印象に残っている出来事などを募集するSNS投稿キャンペーンを、2026年6月12日（金）まで実施中です。

KATAフレンズとの暮らしを写真や動画、エピソードで投稿いただいた方の中から、抽選で賞品を進呈いたします。

キャンペーン期間：2026年5月22日（金）～2026年6月12日（金）

参加方法：指定ハッシュタグを付けて、KATAフレンズとの日々をSNSに投稿

▶キャンペーン詳細：https://switchbot.vip/4dhhp35

※応募条件・対象SNS・賞品内容などの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

【KATAフレンズについて】

「便利」を超えて、「こころ」のそばへ。SwitchBotが提案する、AI搭載パートナーロボット。言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいであなたの想いに応える。過ごした時間の分だけあなた色に育つ、世界にひとつの新しい家族です。

本体価格：129,800円（税込）

くらしプラン：1,980円（税込）/月～ ※ライトプランの場合

※KATAフレンズの各種機能をご利用いただくには、本体のご購入に加え、KATAフレンズ くらしプランへの加入が必要です。

ラインナップ（全2種）：

ノア：まっしろな毛並みに、グレーのお顔がやさしいアクセント。

ニコ：やわらかなグレーの毛並みに、白いお顔が愛らしい。

販売チャネル：

SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4wfRiAY

Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4cVUaeL

楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4wxFOt1

ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/4ne8HpD

全国の家電量販店：https://switchbot.vip/4nbMhoV

【公式コンテンツのご案内】

KATAフレンズの開発秘話やユーザーストーリーは、公式noteで発信しています。また、お客様から寄せられる疑問やご要望には、定期Q&Aを通じてお応えし、日々の声をこれからの体験づくりに活かしていきます。

X：https://x.com/katafriends_jp

Instagram：https://www.instagram.com/kata_friends_jp/

LINE：https://lin.ee/VqDZdVT

note：https://note.com/switchbotpr/m/m3b7c7d04d82c

【会社概要】

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan

Facebook：https://www.facebook.com/switchbotjapan

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YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan