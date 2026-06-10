アスエネ、World Football Summitとの年間グローバルパートナーシップを通じ、世界4都市でスポーツ業界のサステナビリティを推進

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）の海外現地法人であるASUENE APAC Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は、2025年9月から約1年間にわたり、世界のフットボール業界をつなぐ国際的組織「World Football Summit（WFS）」とのグローバルサステナビリティパートナーシップを通じて、香港、マドリード、リヤド、メキシコシティの4都市でサステナビリティ施策を実施しました。

ASUENE APACは、4都市で開催された大会のCO2排出量の算定やCSR活動、ワークショップなどを通じて、スポーツイベントの持続可能な運営とスポーツ業界における脱炭素化の推進に取り組みました。

アスエネとWorld Football Summit（WFS）のグローバルパートナーシップについて

WFSでは、フットボール業界に関わるクラブ、リーグ、競技団体、ブランド企業、投資家、テクノロジー企業などが世界各国から集まり、業界の将来や課題について議論が行われています。近年は、スポーツ業界においてもサステナビリティへの関心が高まっており、イベント運営における環境負荷の把握や、具体的な改善策の検討が重要なテーマの一つとなっています。

当社は2025年9月の香港大会において、イベント全体のCO2排出量算定や分析を実施しました。来場者や関係者の移動など、イベント全体における環境負荷を見える化し、データに基づく改善施策を提案したことが評価され、その後マドリード、リヤド、メキシコ大会においても、グローバルサステナビリティパートナーとして継続的に参画しました。

WFSを通じた取り組みは、イベント開催時のサステナビリティ推進にとどまらず、スポーツ業界を取り巻く企業、各地域の企業・団体との接点創出にもつながりました。当社は、各大会での活動や議論を通じて、スポーツイベントにおける持続可能な運営の実践に取り組みました。

世界4都市で実施した主な取り組み

当社は、2025年9月の香港大会から2026年6月のメキシコ大会まで、全4大会で以下の取り組みを実施しました。

「World Football Summit」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58538/table/702_1_86e8694d0ac1bf5ab9544b07a2a3752a.jpg?v=202606100152 ]（写真左）マドリードでのシードボール作成活動（右）香港での竹の植樹活動

World Football Summit（WFS）は、世界のフットボール業界をつなぎ、業界の持続的な発展を目的とした国際的なプラットフォームです。2016年にスペイン・マドリードで初開催され、クラブ、リーグ、競技団体、ブランド企業、投資家、テクノロジー企業など、フットボール業界に関わる多様な関係者が集まり、業界課題や将来の方向性について議論を行っています。

設立当初はマドリードでの単独開催として始まりましたが、その後は世界各地域へ開催地を拡大し、現在ではグローバル規模でサミットを展開しています。地域や立場を超えて業界関係者が交流する場として、スポーツ、ビジネス、テクノロジー、サステナビリティなど幅広いテーマを取り上げ、フットボール業界の発展に貢献しています。

「ASUENE」について

「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/