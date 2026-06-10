【マニュアル作成を3日→半日へ】製造・物流の作業標準書をAIで図解化、4言語対応「Gemba Book」提供開始

株式会社GembaShift

株式会社GembaShift（本社：群馬県高崎市、代表取締役：黛 政隆）は、製造・物流・設備保全などの現場で使われる作業標準書・手順書を、AIで図解付きマニュアルへ変換するクラウドサービス「Gemba Book（ゲンバブック）」の提供を、2026年6月10日より開始しました。



製造業の人手不足、外国人作業者の急速な受け入れ拡大、ベテラン作業者の退職に伴う技能伝承の難しさが顕在化する中、現場の「読まれる手順書」「最新版が現場に届く運用」「監査に出せる証跡」を整える業務インフラとして開発したものです。



モデルケースとして、1案件あたりのマニュアル作成工数を3日から半日へ、多言語版整備のリードタイムを2週間から当日へ短縮することを想定しています。

現場マニュアル図解AI「Gemba Book」

散在する紙資料・写真・PDFをAIが図解付きの作業標準書へ自動変換。日本人作業者・外国人作業者・新人がそれぞれ自国の言語で同じ手順を共有できる「現場で使われ続けるマニュアル基盤」を目指します。



サービスサイト：Gemba Book(https://gemba-book.gembashift.com/)



■ 開発の背景：製造・物流現場が抱えるマニュアル課題



製造業の現場では、作業手順の標準化が安全・品質・教育の基盤となっています。一方、実際の現場では「手順書が紙やWordで増え続けるが現場で読まれない」「写真を貼っただけでは作業の動きや注意点が伝わらない」「工程変更のたびに改訂・版管理が追いつかない」といった、作業標準書づくりに関する課題が長年指摘され続けてきました。



また、製造業・物流業では外国人作業者の受け入れが急速に進んでおり、日本語マニュアルの多言語化負担も無視できない水準になっています。新人教育やOJTが特定の担当者に依存し、教育工数や品質のばらつきが安全リスクにつながるケースも少なくありません。

紙の手順書から図解SOPへ Before / After

【Before】紙の手順書の山に埋もれ、最新版がどれか分からず立ち尽くす新人・外国人作業者。【After】Gemba Bookで生成した図解付き多言語マニュアルをタブレットで確認しながら、同じ二人が自信を持って作業できる状態へ変わります。



GembaShiftは、AIを単なる業務効率化ツールではなく、現場で使われ続ける業務インフラとして設計することを重視しています。「Gemba Book」は、こうした製造・物流・設備保全のマニュアル整備課題を解決し、「読まれる」「配れる」「改訂できる」「監査に出せる」作業標準書を、現場の運用に乗せるために開発されました。



■ Gemba Bookとは：現場マニュアル図解AIの概要



Gemba Bookは、PDF・写真・Word・テキストなどの既存資料をもとに、1手順1ページの図解付き作業標準書を生成する現場マニュアル図解AIです。

日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語の4言語対応、下書きから公開・アーカイブまでの承認フロー、版管理、監査ログ、印刷品質PDF出力までを一つのワークフローとして支援します。



■ Gemba Bookの主な特徴



1. 既存資料を活かして、AIが手順書の下書きを作成

PDF、写真、Word、テキストなど、現場にすでにある資料をアップロードするだけで、AIが作業手順の下書きを作成します。ゼロから手順書を書き起こす必要がなく、過去資料や現場写真を活かしながら標準化されたマニュアル作成を進められます。

PDF/Word/写真からAIが図解付き作業標準書を生成

PDF・Word・現場で撮影した写真をアップロードすると、AIが内容を解釈し、1手順1ページの図解付き作業標準書（STEP表示・工具・保護具・注意・完了条件アイコン付き）へ自動変換します。



2. 1手順1ページの図解付きマニュアルを生成

1つの手順を1ページに整理し、作業内容、注意事項、危険ポイント、工具、保護具、NG行動、完了条件などを図解付きでまとめます。文字だけでは伝わりにくい作業の流れを視覚化することで、新人作業者や外国人作業者にも伝わりやすいマニュアルを作成できます。



3. 日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語の4言語に対応

外国人作業者を受け入れる製造・物流現場でも、配属初日から母国語に近い手順書を配布しやすくなります。多言語版の整備リードタイムを、従来の翻訳発注ベースから当日レベルに短縮することを想定しています。

1つのマニュアルを4言語タブで切り替え

同じ図解マニュアルが日本語(JP)・英語(EN)・ベトナム語(VN)・インドネシア語(ID)のタブで瞬時に切り替わり、各国の作業者が母国語版を手元のタブレットで参照できます。



4. 承認・版管理・監査ログに対応

マニュアルは、下書き／レビュー／承認／公開／アーカイブの流れで管理できます。承認済みの版だけを正式なPDFとして配布できるため、「最新版がどれかわからない」「古い手順書が現場に残る」といった問題を防げます。誰がいつ承認・差戻しを行ったかの履歴を保持できるため、ISO監査や法定点検の証跡管理にも対応できます。



5. 印刷・掲示・タブレット閲覧に対応

A4縦、A4横、A3横など、現場で使いやすい出力形式に対応。印刷配布、掲示用の大判マニュアル、タブレット閲覧用の画像・PDFなど、現場ごとの運用に合わせた使い分けが可能です。



■ 想定される利用シーン



製造業：組立・検査ライン新工程の立ち上げ時に、工程表や現場写真をもとに作業標準書を作成。新人教育や外国人作業者向けの多言語マニュアル整備に活用できます。



物流業：倉庫・ピッキング・荷役倉庫ごとに異なる作業手順や動線を、写真とともに図解化。A3掲示、A4携帯、タブレット閲覧など、現場ごとの使い方に合わせて配布できます。



設備保全：点検・補修・法定点検危険区分や注意事項を視覚的に整理した点検手順書を作成。承認フローや監査ログを活用することで、点検記録・改訂履歴の管理にも対応できます。

製造業：組立ラインで外国人新人がタブレット図解SOPで自走

組立ラインの新工程立ち上げで、外国人新人作業者がタブレットの図解SOPだけで作業を完遂。ベテラン作業者は付きっきりの指導から解放され、教育コストとOJTの属人化を同時に解消します。

物流業：倉庫ピッキングで多言語SOPと携帯A4が活躍

倉庫のピッキング工程で、外国人作業者がA4携帯の図解SOPとハンディスキャナで安全・正確に作業。同じ手順を掲示用A3・タブレット閲覧・多言語タブで切り替えながら配布できます。

設備保全：承認・版管理された点検SOPで監査証跡を担保

点検手順は危険ポイント・PPE・工具・完了条件を図解化。承認済みの最新版（APPROVED v1.0）のみが現場に配布され、監査ログとして「いつ・誰が承認したか」が常に追跡可能です。



■ モデルケースで見込まれる変化



Gemba Bookでは、要件・想定運用に基づくモデルケースとして、以下の変化を想定しています。



・1案件あたりのマニュアル作成工数：3日 → 半日

・多言語版整備のリードタイム：2週間 → 当日

・工程変更時の改訂対応：数日 → 半日

・新人作業員の独り立ち期間：4週間 → 2～3週間



※上記は要件・想定運用に基づくモデルケースです。実際の効果は、対象業務、手順数、既存資料の状態、運用体制により異なります。



■ 料金プラン・トライアル



Gemba Bookは、現場規模・利用人数に応じた月額サブスクリプション型での提供を予定しています。導入にあたっては、以下の評価ステップを用意しています。



・30分の無料オンラインデモ

・1案件・最大50手順までの無料トライアル（実データを使用可能）

・機能一覧、セキュリティ仕様、PDFサンプルを含む資料請求

詳細な料金、契約期間、ボリュームディスカウントについては、個別のお問い合わせにてご案内します。



■ Gemba Bookが目指すもの



Gemba Bookが目指すのは、単にAIで文章を作ることではありません。



現場で使われるマニュアルには、作成、レビュー、承認、配布、改訂、監査対応までの一連の運用が必要です。Gemba Bookは、AIによる作成支援に加えて、版管理、承認フロー、監査ログ、組織単位のデータ分離、印刷品質のPDF出力までを備えることで、現場の業務インフラとして使い続けられるマニュアル基盤を目指しています。



■ GembaShiftの用途特化型AIサービスと支援体制



GembaShiftでは、Gemba Bookに加え、企業ごとの業務課題に合わせた用途特化型AIサービスを展開しています。



・BeforeAfter.ai(https://beforeafter-ai.gembashift.com/)：現場写真から提案後の完成イメージを生成する提案前ビジュアルAI。リフォーム、看板、店舗、オフィス、工場、不動産活用などに対応。



・SecureCanvas AI(https://secure-canvas-ai.gembashift.com/)：Entra ID認証、PII自動除去、監査ログを備えた、全社利用前提のセキュアAI資料生成基盤。



・Gemba Voice(https://gemba-voice.gembashift.com/)：音声から報告書を作成する現場報告AI。



GembaShiftは、個別ツールの提供にとどまらず、業務フローの棚卸し、ROI設計、AIワークフロー実装、現場定着、内製化支援までを一気通貫で行い、企業のAI活用を「試す」段階から「業務が変わる」段階へ進めていきます。



■ 代表コメント



株式会社GembaShift 代表取締役 黛 政隆



AI導入で大切なのは、最新のAIモデルを使うことそのものではなく、現場の仕事が本当に変わるかどうかです。



多くの製造・物流現場では、手順書やマニュアルの重要性はわかっていても、作成・改訂・多言語化・版管理に時間がかかり、どうしても後回しになってしまいます。その結果、教育が人に依存し、品質のばらつきや安全リスクが残り続けます。



Gemba Bookは、現場にある写真や既存資料を活かしながら、作業標準書を作り、配り、改訂し、監査にも対応できる仕組みとして設計しました。

GembaShiftは今後も、現場で使われ続けるAIワークフローをつくり、日本企業の現場改善とAI活用を支援していきます。



■ 無料デモ・資料請求について



Gemba Bookでは、30分の無料オンラインデモを受け付けています。あわせて、1案件・最大50手順まで実データを使った無料トライアルや、機能一覧・セキュリティ仕様・PDFサンプルを含む資料請求にも対応しています。



製造・物流・設備保全の現場で、マニュアル作成、多言語化、改訂・版管理、監査対応に課題がある企業のご担当者様は、ぜひお問い合わせください。

サービスサイト：Gemba Book(https://gemba-book.gembashift.com/)

お問い合わせ：GembaShift お問い合わせフォーム(https://gembashift.com/#contact)

■ 株式会社GembaShiftについて



株式会社GembaShiftは、群馬県高崎市に本社を置く、現場起点のAIインフラづくりに取り組む企業です。業務フローの棚卸し、ROI設計、AIワークフロー実装、現場定着、内製化支援までを一気通貫で支援し、構想で終わらない、現場で動き続ける仕組みづくりを行っています。

会社名：株式会社GembaShift

代表者：代表取締役 黛 政隆

所在地：〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町489-11

設立：2026年1月21日

資本金：1,000,000円

事業内容：AI活用コンサルティング、AIシステム開発、企業研修事業

公式サイト：GembaShift(https://gembashift.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ



株式会社GembaShift

お問い合わせフォーム：GembaShift お問い合わせフォーム(https://gembashift.com/#contact)