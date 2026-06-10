株式会社 アット東京

株式会社アット東京（本社：東京都江東区、代表取締役社長：泉田 達也、以下「アット東京」）とZadara株式会社（本社：東京都港区、親会社：Zadara Inc.［本社：米国、President & Chief Executive Officer：Yoram Novick］、以下「Zadara」）は、戦略的パートナーシップを締結し、アット東京のデータセンターを拠点とした「Zadara Cloud アット東京リージョン」を共同開設するとともに、アット東京のサービス「ATBeX Edge Compute powered by Zadara」として提供することを発表します。

なお、提供開始時期は2026年8月を予定しています。

■背景・取り組みについて

アット東京のデータセンターは国内外100社を超えるネットワーク事業者・クラウド事業者といったサービスプロバイダーが集まるエコシステムが形成されております。

また、柔軟かつ信頼性の高い閉域網接続を実現する ATBeX（アットベックス / AT TOKYO Business eXchange）を通じて、エコシステムを構成するサービスプロバイダーおよび日本全国のパートナーデータセンターと相互接続する環境を提供しています。

他方で、昨今においてはAIワークロードの急拡大や、オンプレミス仮想化環境のクラウド移行ニーズの高まりを背景に、データを国内に保持しながら柔軟なクラウドインフラを利用したいという、ソブリンクラウドへの需要が増加しています。

こうした需要の高まりを受け、アット東京のデータセンター内に、Zadaraが提供するFederated Edge Cloudサービス「Zadara Cloud」のリージョンを設けZadara Cloud アット東京リージョンとし、ATBeX Edge Compute powered by Zadaraのサービス提供を開始することとなりました。本サービスでは、AI時代に対応したコンピュート・ストレージ・ネットワークを統合したエッジクラウドサービスを、アット東京の接続環境と組み合わせることで、国内データ保持への対応と高い接続性を両立し、お客さまのクラウド活用やAIインフラ構築を支援します。

■ Zadara Cloud アット東京リージョンの主な特長

1.AI時代に対応したZadaraのエッジクラウド環境

Zadara Cloudは仮想マシン（zCompute、AWS EC2互換API）・ブロック・ファイル・オブジェクトストレージ（zStorage・VPSA）・仮想ネットワーク（VPC）から構成される統合IaaSを提供します。AIワークロードにおいて、ZadaraはNVIDIA Cloud Partner（NCP）向けソフトウェアリファレンスガイドに準拠しており、GPUインスタンスを提供することで、マルチテナント環境におけるLLMの学習・推論やマルチモーダルAI開発を支援します。

2.グローバルなクラウドと日本全国につながるアット東京のコネクティビティ

Zadara Cloud アット東京リージョンは、アット東京の柔軟かつ信頼性の高い接続環境を活用し、パブリッククラウドへの閉域接続やインターネット接続に対応します。お客さまは、形成されたエコシステムから希望するサービスプロバイダーを自由に選択できるオープンな環境をご利用いただくことが可能です。

なお、すでにATBeXやアット東京のデータセンターをご利用のお客さまは、既存の環境からそのまま利用が可能となります。

3.両社の技術的親和性

Zadara Cloudは、パートナーのデータセンターにzCompute・zStorage・zNetworkからなる仮想化基盤を設置し、パートナーの物理インフラとネットワーク接続性を最大限に活かす設計思想のもとで構築されています。

アット東京のデータセンターは、電力・冷却・物理セキュリティにおいて国際水準のファシリティを備えるとともに、ATBeXをはじめとする高密度なネットワーク集積環境を有しています。

本協業は、これらの両社の強みを最大限に活かし、新たな価値を提供するものです。

■今後の展開

本協業により開設するZadara Cloud アット東京リージョンは、ZadaraのグローバルFederated Edge Cloudネットワーク（25カ国・500拠点超）の一つとして稼働します。Federated Edge Cloudは複数のサービスプロバイダーがそれぞれのネットワーク接続性を活用し、共通プラットフォームで連携する分散クラウドアーキテクチャです。

アット東京は、ATBeXを活用したFederated Edge Cloudサービスの全国展開を支援するとともに、日本のデジタルインフラおよびお客さまのビジネスの強化に取り組んでまいります。

■Zadaraについて

Zadara（https://www.zadara.com）は、ソブリンAIエッジクラウドの主要プロバイダーであり、コンピューティング、ストレージ、ネットワークのエンドツーエンドの自動プロビジョニングを通じて、運用の複雑さを軽減し、シームレスなマルチテナント環境を実現する革新的な分散型クラウドプラットフォームを提供しています。

世界中に500カ所以上のエッジクラウド拠点を有し、あらゆる場所にクラウドを展開できるZadaraクラウドは、サービスプロバイダーや現代の企業向けのソブリンクラウドやエッジでのAI推論など、さまざまなクラウドベースのユースケースにおける独自のニーズに応えるのに最適な位置づけにあります。

ZadaraのクラウドはAWSと互換性があり、データ転送料が無料の従量課金制を採用しています。

Zadaraのフルマネージドクラウドは、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド、エッジ環境を問わず、あらゆるワークロードに対応できるよう設計されています。

Zadaraは、高度なスキルを持つチームを擁し、世界中で24時間365日の「Follow-the-Sun」サポートとサービスを提供しています。Zadaraはカリフォルニア州アーバインに本社を置いています。

■ATBeX（アットベックス / AT TOKYO Business eXchange）について

アット東京のデータセンターや提携先データセンター、複数のお客さまネットワークを相互接続するネットワークプラットフォームサービスです。さらに、各データセンター間の接続に加え、パブリッククラウドやIXサービスなど多様なITサービスへの接続を実現します。

より詳しい情報は、https://atbex.attokyo.co.jpをご覧ください。

【各社の概要】

■ 株式会社アット東京

本社所在地 東京都江東区豊洲5-6-36

代表者 代表取締役社長 泉田 達也

設立 2000年6月26日

事業内容 情報通信システムを一括して集中管理するデータセンター事業（届出電気通信事業者）

コーポレートサイト：https://www.attokyo.co.jp/

■ Zadara株式会社

Zadara株式会社は、Zadara Inc.の日本法人です。

本社所在地 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ5階

代表者 Zadara Inc. President & Chief Executive Officer：Yoram Novick

事業内容 ソブリンAIエッジクラウドサービスの提供

コーポレートサイト：https://www.zadara.com(https://www.attokyo.co.jp/)

サービスお問い合わせ先：https://www.zadara.com/contact(https://www.attokyo.co.jp/)

※本文に記載されている会社名、製品名およびロゴは該当する各社の商号、商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された情報は発表日現在のものです。サービス・商品の料金、サービス内容や仕様、その他の情報は予告なしに変更されることがありますことを、ご了承ください。