【第３回】2030年の未来像 ～ 図書館はどう変わる？～｜株式会社ソフテック

株式会社ソフテック

株式会社ソフテック（本社：札幌市）は、図書館の未来について考える情報発信企画

「2030年の図書館を考える」の第３回を公開しました。

本企画は、図書館システム事業を通じて見えてきた課題や現場の変化をもとに、

これからの図書館のあり方を社会へ発信する継続的な取り組みです。

またソフテックでは、全国の図書館現場で見られる改善事例や実践的な取り組みを紹介する

新シリーズ「小さな行動で変わった図書館シリーズ（全5回）」を2026年8月より連載します。

図書館の未来を変えるのは、大きな予算や改革だけではありません。

椅子をひとつ動かすことから始まる変化もあります。

新シリーズでは、そんな「小さな行動」から生まれた変化をご紹介いたします。

日本らしさを活かして、人が心地よく過ごせる図書館へ（※イメージ）



【第1回】では、日本の図書館が「再定義の岐路」に立っていること、

【第2回】では、「人のための空間」へと進化した世界の図書館を見てきました。



海外の図書館を、そのまま模倣する必要はありません。

日本には、日本にしかない強みがあります。



静けさ・安心感・丁寧さ。

そして、人との「ちょうどいい距離感」。



2030年の図書館は、

そうした日本らしさを活かしながら、

「人が心地よく過ごせる空間」へ変わっていきます。

1. 図書館は「用事がなくても行きたくなる場所」へ

これまでの図書館は、

「本を借りる場所」という役割が中心でした。

しかし2030年の図書館は、

本を借りなくても「行きたくなる場所」へ変わっていきます。

・窓際で静かに読書をする人

・学校帰りに勉強する高校生

・仕事帰りに立ち寄る人

何か特別な目的がなくても、

自然と足が向く。

日本の図書館は、

「静かで心地よい公共空間」として、その価値を高めていきます。

2. 図書館は「学びを支える拠点」へ

世界で広がる「学び直し」の流れは、

日本の図書館にも広がり始めています。

・子ども向けプログラミング講座

・高齢者にやさしいスマホ相談会

・地域の人によるミニ講座



学校でも、会社でもない。

でも、誰でも参加できる。



知識を「受け取る場所」から、

人と人が「学びを分かち合う場所」へ。



子どもから高齢者まで、

学びたい人が自然に集まる。

そんな風景が、少しずつ増え始めています。

3. 図書館は「ゆるやかなつながりが生まれる空間」へ

いま、日本では

孤独や分断が社会課題になっています。

だからこそ図書館は、

「無理なくつながれる場所」として、

これからさらに重要になっていきます。

・週１回の読書会

・地域の小さな展示

・ボードゲームを囲む夕べ

・子育て世代のゆるい交流会

大規模なイベントではありません。

でも、誰かと同じ空間で、少しだけ会話をする。

そんな「ゆるやかなつながり」が、

これからの図書館では、

もっと大切になっていくのかもしれません。

4. 図書館は「紙とデジタルが共存する空間」へ

世界では、デジタル化が急速に進んでいます。

一方、日本には

紙の本を大切にする文化があります。

2030年の図書館は、

「紙のぬくもり」×「デジタルの利便性」を活かした空間へ進化していきます。

・紙の本をゆっくり選ぶ時間

・電子書籍で気軽に読む便利さ

・地域資料のデジタルアーカイブ

・オンライン講座や配信イベント

「どちらか」ではなく、

「どちらも活かす」。

それが、日本らしい図書館の未来です。

５. 図書館は「地域を支えるインフラ」へ

・子どもの居場所

・高齢者のデジタル支援

・外国人住民への情報提供

・災害時の情報拠点

―― 困ったときに、行ける場所。

世界ではもう、

図書館が「地域を支えるインフラ」としての

役割を広げています。

６. 日本の未来を変えるのは「小さな行動」

図書館の未来は、

大きな予算がなくても変えられます。

・椅子をひとつ動かす

・小さな企画を試す

・利用者の声を活かす

こうした小さな行動の積み重ねが、

図書館の「未来のスピード」を変えていきます。

■まとめ

2030年の図書館は、

「本を貸す場所」を超えて、

人が心地よく過ごせる公共空間へ進化していきます。

世界と日本の差は、

「方向」ではなく「スピード」です。

―― あなたの町の図書館は、

どんな未来へ向かっていますか。

次回の【実践編】では、

図書館・行政・市民、それぞれが

明日からできる「小さな行動」を、具体的にご紹介します。

■本連載では、

現場の視点をもとに、「これからの図書館の可能性」を考えていきます。

ぜひご一読いただき、

図書館の未来について、ご一緒に考えていただければ幸いです。

▼「2030年の図書館」連載一覧

・【第１回】もう図書館は必要ナイ？ ～ 変わりゆく図書館の役割 ～

https://libmax.com/information-116

・【第２回】世界の図書館のいま ～ 日本との差に見える「未来のヒント」～

https://libmax.com/information-117

・【第３回】2030年の未来像 ～ 図書館はどう変わる？ ～

https://libmax.com/information-118

・【実践編】未来を変える小さな行動 ～ 図書館・行政・市民、それぞれにできること ～

※2026年7月公開予定