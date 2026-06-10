Marshall、定番ポータブルスピーカーの次世代モデル「Stockwell III」を6月10日（水）より発売

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、この度、ポータブルBluetoothスピーカー「Stockwell III」を発売します。本モデルは、「Stockwell」のラインナップに第3世代モデルとして加わり、従来の約2倍となる最大40時間のポータブル再生を実現しました。デザインと音響性能もさらに進化し、あらゆるシーンでクリアかつ豊かなサウンドをお楽しみいただけます。

Black & BrassとCreamの2色で展開される「Stockwell III」は、6月10日（水）よりmarshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)にて、6月26日（金）より全国の正規販売店にて39,990円（税込）で販売開始予定です。

「True Stereophonic」全方位サウンド性能を搭載した「Stockwell III」は、あらゆる空間をクリアで豊かなサウンドで満たし、どこに置いてもユーザーはMarshallのシグネーチャーサウンドをお楽しみいただけます。さらに、ダイナミック・ラウドネス機能により、音量に応じて最適なトーンバランスに自動調整。小音量時には楽曲のディテールや明瞭さを保つため、低音域と高音域を補強します。同様に、大きなボリュームで音楽を再生する場合にも聴覚上最適なバランスに調整します。

「Stockwell III」は、まさにMarshallのシグネーチャーデザインを採用しています。スリムな縦型シルエットの本体にはギターのデザインにインスピレーションを受けたPUレザーとベルベット製のライナーを組み合わせたストラップが装着されており、唯一無二の存在感を放ちます。質感のあるエンボスレザーのシリコンスリーブに包まれ、頑丈な金属製のフロントおよびバックグリルを備えており、フロントの中央にはアイコニックなMarshallロゴが配置されています。真鍮製コントロールパネルは、より直感的かつ正確な操作が可能な仕様にアップデートされ、「M」ボタンを押すだけでお好みのプリセットに素早くアクセスできるほか、メディアジョグを使って曲送りなどの操作がスムーズにできます。

「Stockwell III」は、最大40時間再生可能なバッテリー性能に加え、IP55‑規格の防塵・防滴仕様で屋内・屋外を問わずさまざまなシーンで心置きなく使用できます。また、USB Type-C端子はモバイルバッテリーとしても機能し、外出先でスマートフォンなどを速やかに充電することも可能です。さらに、バッテリーや前後のグリル、シリコンスリーブ、キャリーストラップなど、交換可能なモジュールパーツを採用しているため、製品をより長く使い続けられます。

Marshall Groupのプロダクトマネージャー、Simona Berbecは以下のように述べています。

「2019年に『Stockwell II』を発売して以来、技術は急速に進化しました。今回発売する『Stockwell III』は、その技術の恩恵を余すことなく取り入れています。バッテリー性能の向上、より豊かなサウンド、防塵・防滴性能の向上は、私たちが実現した改良点の一部に過ぎません。またUIパネルの操作性を向上させ、製品の全体的な寿命を延ばすためにより多くの交換可能なモジュール部品を採用しています。」

「Stockwell III」の特長

・最大40時間のポータブル再生時間

長時間の再生力によって、朝から夜まで一日を通して長く楽しめるリスニングタイムを実現。ご自宅でのクリエイティブな時間でも、くつろぎのひとときでも、常に音楽からインスピレーションを得られます。

・「True Stereophonic」全方位サウンド

スウィートスポットは過去のもの。Marshall独自の「True Stereophonic」全方位サウンド技術によって、設置場所に左右される事なくお部屋空間を均一にクリアで豊かなMarshallシグネーチャーサウンドで満たします。

・防塵・防滴性能

タイムレスかつクラシックなデザインでありながら、「Stockwell III」はIP55規格に準拠しているため、アウトドアのタフな環境でも大活躍します。

・ダイナミック・ラウドネス機能

ダイナミック・ラウドネス機能は音量に応じて自動的に最適なトーンバランスに調整します。小さなボリュームで音楽を楽しみたい時も、低音と高音のプレゼンスを保ち、クリアで豊かなサウンド体験を実現。大音量で再生する場合でも最適なバランスに調整して楽曲本来のサウンドをお届けします。

・操作性に優れた触感的コントロールパネル

第3世代の「Stockwell III」は、象徴的な真鍮製コントロールパネルがさらに進化し、より直感的な操作性を実現しました。「M」ボタンを使えばお気に入りのプリセットを直ぐに操作できる他、メディアジョグによって曲送りなどもスムーズに行えます。

・モバイルバッテリー機能

スマートフォンから音楽をストリーミングする際には、モバイルバッテリー機能を備えたUSB Type-C端子を利用して、必要な時に素早く充電できます。デバイスのバッテリー残量を気にすることなく、お気に入りの音楽を大音量で存分にお楽しみいただけます。

■発売情報

- EC発売開始（www.marshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)）：2026年6月10日（水）- 小売店発売開始日（予定）：2026年6月26日（金）- 小売店発売開始日（予定）：2026年6月26日（金）- カラー：Black & Brass、Creamの２色展開

技術仕様：

製品を長持ちさせるために

「Stockwell III」は重量比27%のリサイクル素材¹をし、新規資源²の使用を削減しています。これにより、原材料の採掘・加工に伴う環境的・社会的影響を最小限に抑えることができ、新規素材の使用時と比較して二酸化炭素排出量の削減にも繋がります。

1 ポストコンシューマーリサイクルABS、ポストコンシューマーリサイクルPC-ABS、プレコンシューマーリサイクルアルミニウム合金、プレコンシューマーリサイクルプラセオジム-ネオジム（希土類元素）、ポストコンシューマーリサイクルポリエステルなどを指します。計算はアクセサリーやパッケージを除く製品本体の総重量を基にしています。

2 業界データによると、リサイクル素材は一般的に新しい素材よりカーボンフットプリントが小さいとされていますが、削減効果は素材や製造プロセスによって異なります。

■Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。

■Marshall Amplifyについて

Marshall Amplifyは、グラスルーツの音楽シーンを支援するMarshallの取り組みです。この取り組みを通じて、インディペンデント音楽会場を皮切りに、Marshallはmarshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)での会員のご購入金額の1％相当額を寄付します。詳細についてはmarshall.com/amplify(https://www.marshall.com/jp/ja/amplify?srsltid=AfmBOoo9453KYfMFxa6szn_GRRHIYmufkgbB8gIz2cqrwVYEvKFQTJPj)をご覧ください 。