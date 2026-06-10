【株式会社CIO】10年の感謝を込めた限定モデル『SMARTCOBY Ex04 wireless2.2 CABLE SS5K 10th ANNIV. Purple Edition』を予約販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、創業10周年を記念した限定モデル『SMARTCOBY Ex04 wireless2.2 CABLE SS5K 10th ANNIV. Purple Edition』を、2026年6月9日（火）から2026年6月19日（金）まで、予約販売いたします。

本製品は、Qi2.2ワイヤレス充電とケーブル充電に対応したモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K』をベースに、CIO10周年限定カラーを採用した特別仕様モデルです。

CIOのブランドカラーであるパープルをまとい、10周年ロゴをあしらったデザインに仕上げました。これまでCIOを応援してくださった皆さまへの感謝を込め、これからも“わくわくする未来”をお届けしていきたいという想いを、この一台に込めています。

・製品名：SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K 10th ANNIV. Purple Edition

・販売価格：7,130円（税込）

・予約販売開始期間 ：2026年6月9日～2026年6月19日（金）

・販売特設ページ：https://cio-c10.com/10th-limited/

10年分の感謝を、この一台に。

CIOは創業以来、充電器やモバイルバッテリー、ケーブルなど、日々の充電体験をより便利に、より快適にする製品づくりを続けてきました。

その歩みを支えてくださったのは、CIO製品を手に取り、応援し、時には率直なご意見を届けてくださった皆さまです。

今回の10周年限定モデルは、そんな皆さまへの感謝を形にした特別な一台です。

日常で使いやすい充電性能はそのままに、10周年らしい特別感を感じていただけるデザインに仕上げました。

Product Story

「これに代わるものがない」

その声から、SMARTCOBY Ex04はもう一度始まりました。

Ex01をご愛用いただいていたお客様から届いた、「気に入っていたから、使えなくなって悲しい。」という声。

その言葉に、CIOはもう一度、真剣に向き合いました。

前モデルで大切にしていた、携帯性や操作性。ケーブル内蔵とワイヤレス充電がひとつになった、

使いやすさ。その良さを受け継ぎながら、より安心して、より快適に毎日使っていただけるように。

半固体系セルやQi2.2対応を取り入れ、一から設計を見直して生まれたのがSMARTCOBY Ex04です。

製品特長

■ロゴデザイン

CIOのコーポレートカラー“黎明の夜明け”をモチーフにしたパープルカラー。

10周年を記念し、CIOのロゴを「10」に見立てた特別デザインを採用。

これまでの10年への感謝と、

これからの未来への想いを込めました。

■ワイヤレスとケーブル。2つの充電スタイルを、この1台に。

スマホをくっつけ、ワイヤレスで充電。内蔵のケーブルを取り出して有線で充電。そして、この2つの機能を使えば、ワイヤレス充電器にも。

さまざまな充電に対応できる万能モバイルバッテリーです。

■Qi2.2対応のワイヤレス最大25W出力

MagSafe対応スマートフォンにピタッと吸着しながら、Qi2.2規格による最大25Wのワイヤレス充電に対応。

ケーブルを使わず、スマートに充電できる利便性と高出力を両立しました。

■安心・安全な半固体系セルを採用

毎日使うものだから、安心・安全な半固体系バッテリーセルを採用。

発熱・発火リスクの低減を目指し、

毎日持ち歩けるモバイルバッテリーとして安全性に配慮した設計です。

ご購入に際してのご案内

■限定チャームプレゼントについて

SMARTCOBY Ex04 wireless2.2 CABLE SS5K 10th ANNIV. Purple Editionを1点ご購入毎に1個となります。

■ご購入個数について

ご購入点数に制限はございません。

■決済方法について

ご利用いただける決済方法は、クレジットカードまたはAmazon Payの2種類となります。

■配送方法について

配送は当社指定の方法でお届けいたします。

※弊社指定の倉庫から出荷されます。

■お届けについて

日時指定は承っておりません。

ご注文商品の在庫がある場合は、順次発送いたします。

そのため、配送時期が前後する場合がございます。

配送は8月頃より順次発送を予定しております。

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

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