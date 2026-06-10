ザクティの映像DXプラットフォームXBPに「グループ通話」機能登場！6月11日より

株式会社ザクティ

映像DXソリューションを提供する株式会社ザクティ(https://xacti-co.com/)（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：喜久川 政樹）は、映像活用業務プラットフォーム「XBP」において、現場映像の共有と複数人による音声通話を可能にする新機能「グループ通話」を2026年6月11日(木)よりオプションとして提供開始します。

本機能により、従来の1対1の遠隔支援に加え、現場担当者、管理者、専門技術者など、離れた拠点にいる複数の関係者*が、同じ映像を共有しながらリアルタイムにコミュニケーションできるようになります。

*映像の同時共有や同時発話には人数制限があります。詳細な利用条件はお問合せください。

■開発背景・機能概要

「遠隔支援」から「多拠点連携コミュニケーション」へ

XBPはこれまで、現場とオフィス間をつなぐ遠隔支援ツールとして活用されてきました。一方で、設備工事やインフラ点検、プラント保全、製造現場などでは、

- 複数の担当者間で現場映像を共有し、意思決定したい- 離れた複数拠点間での連携をスムーズに行いたい

といったニーズが高まっています。

今回追加する「グループ通話」機能では、現場・オフィス・遠隔拠点をXBP上で接続。複数の関係者が同じ映像を共有しながら会話することで、現場・管理部門・専門部署など多拠点間の円滑な情報共有と迅速な意思決定を実現します。

*本機能は、XBPご契約者様向け有償オプションです。料金についてはこちら(https://xacti-co.com/solution/remote_support/#plan)

■グループ通話機能の主な特長

1. 複数拠点への映像共有による迅速な状況把握と判断

現場ユーザーは、ウェアラブルカメラやスマートフォンを通じて、現場映像を最大4拠点へ同時配信できます。

Webブラウザで参加する管理者や関係者は、遠隔から複数現場の状況をリアルタイムに把握できるため、設備異常時の対応判断や作業の進捗管理、工程の安全確認などを効率的に行い、現場・管理部門・専門部署など多拠点間の円滑な情報共有と迅速な意思決定を実現します。

2. PTT（Push to Talk）方式による効率的なグループ通話

事前に作成したグループへ複数人が参加し、現場映像を共有しながら音声通話を行えます。

騒音環境下でも円滑にコミュニケーションできるよう、最大3名が同時発話可能なPTT（Push To Talk）方式を採用。発話の混線を抑えながら、重要な指示や情報を確実に伝達します。

■活用シーン

製造業：設備異常時のライン停止時間の最小化

工場設備に異常が発生した際、現場担当者が装着したウェアラブルカメラの映像を通じて、保全担当、品質管理部門、本社技術者など複数の関係者がリアルタイムに状況を確認。

離れた拠点からでも原因推測や対応方針を協議できるため、ライン停止時間の最小化に貢献します。

設備工事業：協力会社を含めた複数現場の施工管理を効率化

空調・電気・配管工事など複数現場が同時進行する環境で、現場担当者や協力会社がリアルタイムに連携。

施工管理者は、複数現場の進捗状況や安全確認を遠隔から行い、必要に応じて迅速に指示出しや施工判断を行えるため、現場対応と施工管理の効率化につながります。

株式会社ザクティは、映像を活用したソリューションを通じて、設備工事、インフラ点検、製造、鉄道関連業務などにおける現場のさらなるDXの推進に貢献してまいります。今後もお客様の声に耳を傾け、XBPの機能拡充とソリューション提供に努めてまいります。

◆会社概要◆

商号 ： 株式会社ザクティ

代表者 ： 代表取締役社長 喜久川 政樹

所在地 ： (東京本社) 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー14階

(大阪本社) 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号

梅田スカイビルタワーイースト30階

設立 ： 2012年4月

事業内容： デジタル映像ソリューションの開発・販売、開発受託サービス

資本金 ： 1億円

URL ： https://xacti-co.com