「初めてのお客様が、どんな人か分からない」--予約制ビジネスの不安に挑む“信頼の可視化”サービス「TRUPAS（トラパス）」、β版パートナーの無料募集を開始

株式会社ODORIBA

株式会社ODORIBA（本社：宮城県柴田郡柴田町、代表取締役：嶋崎康二）は、予約制ビジネスのための“信頼の可視化”サービス「TRUPAS（トラパス）」のβ版について、初期費用・月額ともに完全無料で利用できるパートナー（宿泊施設・飲食店・レンタルスペース等）の募集を開始しました。

TRUPAS（トラパス）── 信頼の可視化を、社会のインフラに。

近年、飲食店の大量無断キャンセル被害がSNSで大きな反響を呼ぶなど、ノーショー（無断キャンセル）への社会的関心が改めて高まっています。予約は入っても、初めてのお客様がどんな方かは分からない--。無断キャンセルや備品の破損、迷惑行為といった「目の届かない不安」は、飲食店にとどまらず予約制ビジネスに共通する根深い課題です。TRUPASは、誠実なゲストのふるまいを“信頼”として可視化し、加盟店をまたいで共有することで、初めての相手でも安心して迎えられる仕組みを提供します。

■ 背景：再び注目される無断キャンセル、年間約2,000億円の損失

飲食店の大量無断キャンセル被害がSNSで取り上げられ大きな反響を呼ぶなど、ノーショー（無断キャンセル）は改めて社会的な関心を集めています。飲食店の無断キャンセルによる損失は、経済産業省の試算で年間約2,000億円にのぼるとされ、決して一過性の話題ではありません。さらに宿泊施設や民泊では人数詐欺や備品破損、レンタルスペースでは原状回復トラブルなど、「予約は受けたが、どんな人が来るか分からない」という不安は業種を越えて共通しています。

■ 解決：罰するのではなく、「信頼を可視化する」

TRUPASは、迷惑客を排除するための“ブラックリスト”ではありません。礼儀・配慮・時間遵守といった誠実なふるまいを前向きに評価し、信頼としてゲストに積み上げていく「育成型」の仕組みです。

ゲストは加盟店でのQRコード読み取り（LINEで完結・専用アプリ不要）を通じて、来店ごとに信頼度（ティアとメダル）を獲得。パートナーは予約時にその信頼を確認でき、初めてのお客様でも“まったくの未知”ではなくなります。「自分のふるまいが信頼として残る」という意識そのものが、無断キャンセルや迷惑行為への自然な抑止力にもなります。

TRUPASの仕組み。QR・LINEで完結し、4ステップで信頼が可視化される。第一号パートナー「MARUKI齋福」（宮城県角田市）。国登録有形文化財の古民家を1日1組限定で貸し切る一棟貸しの宿。

■ ビジョン：信頼の可視化を、社会のインフラに

私たちが目指すのは、「信頼の可視化」を電気や通信のように誰もが当たり前に使える“社会インフラ”にすることです。一人ひとりの誠実さが業種や店舗を越えて持ち運べるようになれば、ホストは安心して人を迎えられ、ゲストは誠実であることが報われる。その循環を社会の標準にしていきます。

■ TRUPASの特徴

・加盟店ネットワークで信頼を共有：他店での利用実績（ティア・メダル）を予約時に確認できます。

・AIによる公正な評価：パートナーの評価をAIが分析し、一貫性のある信頼スコアを算出します。

・LINEで完結／専用アプリ不要：ゲストはQRコードを読み取るだけ。費用は一切かかりません。

・プライバシー配慮：氏名や電話番号の入力に頼らない、最小限・匿名運用です。

・最短即日で導入：店頭にQRコードを設置するだけで始められます。

■ 導入事例

第一号パートナーとして、宮城県角田市の古民家一棟貸し宿「MARUKI齋福」（築100年超の有形文化財）が導入。TRUPAS会員限定プランを提供しています。

■ β版パートナー募集要項

・対象：宿泊施設・民泊／飲食店／レンタルスペースの運営者など

・費用：初期費用\0・月額\0（β期間中はすべての機能を無料で利用可能）

・特典：β参加パートナーには、正式版リリース後の特別優待を予定

・導入：最短即日。クレジットカード登録不要

・申込：公式サイト https://trupas.jp のパートナー申し込みフォームより

■ 今後の展望

β版での運用を通じてパートナーとゲストの声を反映し、評価設計や加盟店ネットワークを拡充。宿泊・飲食・レンタルスペースを横断する“信頼の共通基盤”として、正式版へと育てていきます。β版での運用実績や手応えは、正式版リリース時に改めてお知らせする予定です。

■ 会社概要

会社名：株式会社ODORIBA／所在地：宮城県柴田郡柴田町／代表者：代表取締役 嶋崎康二／設立：2021年9月／事業内容：信頼の可視化サービス「TRUPAS（トラパス）」の開発・運営／URL：https://trupas.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ODORIBA TRUPAS運営事務局／Email：info@trupas.jp／お問い合わせフォーム：https://trupas.jp（「お問い合わせ」より）

※本リリースに記載の内容は発表日現在のものです。予告なく変更される場合があります。