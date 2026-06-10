（株）大凧、地域のみどりをコミュニティツールに変えるアプリ「みどコレ」を始動

株式会社大凧

株式会社大凧は、地域にある身近なみどりを住民参加型のコミュニティツールとして活用する取り組みとして、学校法人 千葉工業大学（理事長 瀬戸熊修）と協力してスマートフォンアプリ「高島平緑地 みどりのコレクション（略称：みどコレ）」の運用を、板橋区・高島平緑地で開始します。

「みどコレ」は、緑地内の野草や植物を“見つけて・撮影して・集める”ことで、自分だけの植物コレクションをつくることができるアプリです。単に植物情報を提供するのではなく、日常の散歩や施設利用の中に小さな発見を生み出し、住民同士の会話や地域への愛着を育てることを目指しています。

みどりを「管理対象」から「コミュニティ資産」へ

これまで公園や団地、マンション、庭園などにある植栽や緑地は、景観や環境保全のための資産として整備・管理される一方で、日常利用者には「通り過ぎる風景」となったり、知りたくても知れなかったりという場面が少なくありませんでした。

大凧は、マンション植栽管理や公園・緑地の運営、地域拠点づくりに関わる中で、みどりには景観価値だけでなく、住民の会話、参加、学び、愛着を生み出す力があると考えてきました。

今回の「みどコレ」は、そうした考えを具体化する取り組みです。植物を“知識として学ぶ”だけではなく、“見つける楽しさ”や“誰かに話したくなる気づき”として体験化することで、地域のみどりをコミュニケーションのきっかけとコミュニティ形成の入口に変えていきます。

高島平緑地から始まる、みどりの新しい使い方

高島平緑地は、地域にとって貴重な緑の空間であり、また通勤・通学や散歩などで利用される日常に近い緑地でもあります。

今回の取り組みでは、アプリによるデジタル体験と、観察会・ワークショップなどのリアルな場づくりを組み合わせることで、「通行する緑地」を、「歩きたくなる場所」「滞在したくなる場所」「関わり続けたくなる場所」へと変えていくことを目指します。

「みどコレ」の主な特徴

身近な植物を“見つけて集める”体験

利用者は、緑地内を歩きながら植物を探し、写真を撮影することで、自分だけのコレクションをつくることができます。

自分だけの植物図鑑を生成

撮影した写真はアプリ内に記録され、利用者ごとの発見の履歴として蓄積されます。

利用者参加型で育つ仕組み

アプリに登録されていない植物を見つけた場合、投稿を通じて今後のアップデート時にコレクションへ追加される可能性があります。

会話と交流のきっかけづくり

コレクションを見せ合うことにより、来園者同士のコミュニケーションや新たなつながりの創出を促します。

今後の展開

大凧では、高島平緑地での運用を通じて得られる利用データや参加者の声をもとに、アプリの機能改善やコンテンツ拡充を進めていきます。

また、公園緑地に限らず、団地、マンション、庭園、公共施設、商業施設など、日常的に人が訪れる場所にあるみどりを活かし、利用者同士の交流や地域参加を生み出す仕組みとして、他エリア・他施設への展開も検討しています。

施設の植栽や緑地を、単なる維持管理の対象ではなく、利用者との接点づくりや地域価値向上の資産として活用したい自治体・不動産事業者・施設運営者との連携も進めていきます。

開発体制

本アプリの開発は、株式会社大凧と千葉工業大学ステアラボ（人工知能・ソフトウェア技術研究センター 所長 竹内彰一）の共同研究によって行われました。ステアラボは、これまでに以下のような自然観察型コレクションアプリの開発実績を持ちます。

神代植物公園 における「神代バラコレ」

旧古河庭園における「旧古河バラコレ」

高知県立牧野植物園における「牧野100コレ」

これらの知見を活かし、高島平緑地の環境特性に適した形で設計されています。

連携・導入に関するお問い合わせ

大凧では、「みどコレ」を活用した公園・団地・マンション・庭園等でのみどりの価値化、住民参加型のコミュニティ形成、施設の利用促進に関心のある自治体・不動産事業者・施設運営者からのご相談を受け付けています。

ダウンロード

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%B3%E3%83%AC/id6760971917

android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.it_chiba.hanacollection_TDG&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.it_chiba.hanacollection_TDG&pcampaignid=web_share)

お問い合わせ先：

株式会社大凧

担当：吉田啓助 ohdako.commomn@gmail.com

070-9325-5553