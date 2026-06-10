7月1日(水)～7月3日(金) 東京ビッグサイトで開催 ものづくりワールド[東京]2026に出展

ファイルフォース株式会社

クラウドストレージ「Fileforce」を提供するファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京 2026」に出展いたします。当社ブースでは、純国産クラウドファイルサーバー「Fileforce(R)（ファイルフォース）」の快適な操作性および、データレスクライアントサービス「SecurePC(R)」のデモンストレーションおよび個別相談を実施いたします。

Fileforceは、製造業で扱われる図面、仕様書、品質資料、見積書、顧客提出資料などの重要ファイルを安全に管理・活用できるクラウドストレージです。高度な検索機能、社内外との安全なファイル共有、アクセス権限・ログ管理、ファイルサーバー移行・運用負荷の軽減により、製造業の情報活用とセキュリティ強化を支援します。

ブースでは、製造業向けの活用シーンとして、以下をご案内いたします。

■主なご紹介内容

・図面、仕様書、品質資料などをすばやく探せる高度な検索機能「IntelliSearch(TM)」

・サプライヤー・協力会社・顧客との大容量ファイル送受信を支援するファイル共有機能

・外部からのファイル受け取りを安全かつスムーズに行えるアップロードリンク機能

・ファイルサーバーのクラウド移行、容量逼迫、老朽化、セキュリティ対策に関する個別相談

・図面・技術情報・顧客情報など、製造業のセンシティブなデータを端末に残さず利用できるデータレスクライアント「SecurePC (R)」

■こんな方におすすめ

・NAS・ファイルサーバーの脱オンプレの取り組みをご検討の情報システム担当者

・全社ファイルの安全な管理や、社内外のファイル共有の課題をお持ちの担当者

・情報漏洩対策やセキュリティコストの最適化に課題をお持ちのセキュリティ担当者

当社ミッションである、”「シゴト」の進化で、あらゆる組織に「チカラ」を”を体現するサービスと機能を是非現地でご覧ください。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/268/table/147_1_c46883dda6fb1ef202568ad314739fdb.jpg?v=202606100152 ]

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 純国産クラウドストレージ「Fileforce (R)」、データレスクライアント「SecurePC (R)」の企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp