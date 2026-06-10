クラウドPBX「GoodLine」が導入社数10,000社を突破。会社電話のクラウド化が新たな標準へ

株式会社グッドリレーションズ

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山村 諭）が提供するクラウドPBXサービス「GoodLine（グッドライン）」は、このたび導入社数が10,000社を突破しました。

GoodLineは、企業の代表電話や内線、発着信履歴、通話録音など、会社電話に必要な機能をクラウド上で一元管理できるクラウドPBXサービスです。

従来のビジネスフォンは、オフィス内に専用機器を設置して利用する形が一般的でした。一方で近年は、業務システムのクラウド化が進み、企業電話においても、場所や設備に縛られないクラウドPBXへの移行が広がっています。

GoodLineは、こうした企業電話のクラウド化を支えるサービスとして、業種や企業規模を問わず導入が進み、このたび導入社数10,000社を突破しました。

企業電話は「設備」から「クラウドインフラ」へ

企業にとって電話は、顧客・取引先・社内をつなぐ重要なコミュニケーション基盤です。

これまで会社電話は、オフィスに設置された電話機や主装置を前提とした「設備」として運用されてきました。しかし、拠点の増減、働き方の多様化、スマートフォン活用、災害時の事業継続などに対応するためには、より柔軟に管理できる電話環境が求められています。

クラウドPBXは、会社電話の機能をクラウド上で管理することで、オフィス・外出先・在宅勤務など場所を問わず利用できる電話環境を実現します。

GoodLineは、電話を単なる固定設備ではなく、企業活動を支えるクラウドインフラとして再構築するサービスです。

GoodLineが選ばれる理由

1．企業電話に必要な機能をクラウドで一元管理

GoodLineでは、代表番号での発着信、内線、通話録音、発着信履歴、IVR（自動音声応答）など、会社電話に必要な機能をクラウド上で管理できます。

電話環境をクラウド化することで、拠点ごと・部署ごとに分かれていた電話運用を整理しやすくなり、全社で統一した電話基盤を構築できます。

2．オフィスに縛られない電話環境

インターネット環境があれば、スマートフォンやパソコンから会社番号で発着信できます。

従来のビジネスフォンのように、電話対応のために特定の場所へ出社する必要がなく、外出先や在宅勤務中でも会社電話を利用できます。

3．企業規模や業種を問わず利用できる設計

電話は、特定の業界だけで使われるものではありません。

営業、問い合わせ対応、予約受付、取引先との連絡、社内連携など、あらゆる業種・企業規模で利用される基本的な業務インフラです。

GoodLineは、特定業界向けの専門システムではなく、すべての企業が使う会社電話をクラウド化するサービスとして設計されています。

4．将来の変更に対応しやすい

拠点追加、部署再編、人員増減、働き方の変化など、企業の電話環境は事業の成長や変化に合わせて見直しが必要になります。

クラウドPBXであれば、従来のように設備の入れ替えや大がかりな工事に依存しにくく、変化に合わせた電話環境を構築しやすくなります。

10,000社突破の背景

GoodLineは、クラウドPBXという言葉が広く認知される以前から、企業の電話環境をクラウド化するサービスとして提供を続けてきました。

近年、会計、顧客管理、ファイル共有、勤怠管理など、多くの業務システムがクラウドへ移行しています。会社電話も同様に、オンプレミス型の設備からクラウド型のインフラへと移行する流れが進んでいます。

GoodLineの導入社数10,000社突破は、クラウドPBXが一部の企業だけが導入する特別な仕組みではなく、これからの企業電話における新しい標準として広がっていることを示すものです。

今後のサービス展開について

GoodLineは今後も、企業電話を支えるクラウドインフラとして、より使いやすく、より安定した電話環境の提供を進めてまいります。

また、通話データの活用、外部システムとの連携、AI技術の活用などを通じて、会社電話を単なる通話手段ではなく、業務改善や顧客対応品質の向上につながる情報基盤へと進化させていく予定です。

クラウドPBXは、課題を抱えた一部の企業だけが導入する追加システムではなく、企業電話そのものをクラウド化する新しいインフラです。

GoodLineは、業種や企業規模を問わず利用できる会社電話の新しい標準として、今後も企業のコミュニケーション基盤を支えてまいります。

会社概要

会社名：株式会社グッドリレーションズ

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4階

事業内容：クラウドPBXサービスの提供、通信関連ソリューション事業

■クラウドPBX「GoodLine」

https://good-line.jp/

■クラウドPBX小規模プラン「GoodLine SOHO」

https://goodline-soho.jp/

■クラウドCTI「GoodCall」

https://good-call.jp/