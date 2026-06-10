ユーザー投票でラインナップを決定するカプセルトイ「手のひらネットワーク機器 第5弾」、6月10日よりユーザー投票受付を開始40機種がエントリー！

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内田武志）と株式会社ターリン・インターナショナル（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：佐藤直志）は、両社が共同で展開するカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズにおいて、第5弾の製品化ラインナップを決定する「ユーザー選挙」のユーザー投票受付を、2026年6月10日（水）より開始します。

本シリーズは、エーピーコミュニケーションズが企画・総合監修を務め、ターリン・インターナショナルが製造販売を行っております。

全40機種のエントリー機器が出揃いましたので、一覧として一挙公開します。あわせて、過去の製品セットが当たるSNSキャンペーンを実施します。

■ 第5弾 エントリー機器紹介

4月から募集しておりました機器の公募において、21社のメーカー様より計40機種のエントリーをいただきました。SNSでも反響をいただいている、注目のエントリー機器をご紹介します。

【エントリー機器 一覧】

No.1：A10 AI Firewall Thunder 1068＜A10ネットワークス株式会社＞

No.2：NetRegio2B DHCP＜株式会社インフィニコ＞

No.3：NetNebulas3 DefRAD＜株式会社インフィニコ＞

No.4：GA-ML24TPoE+＜パナソニックEWネットワークス株式会社＞

No.5：F5 VELOS CX410シャーシ&BX520ブレード＜F5ネットワークスジャパン合同会社＞

No.6：FSU7100（10G-EPON OLT）＜住友電気工業株式会社＞

No.7：Arista 7050X3＜アリスタネットワークスジャパン合同会社＞

No.8：CSM4316＜ネットギアジャパン合同会社＞

No.9：MSM4320＜ネットギアジャパン合同会社＞

No.10：MSM4352＜ネットギアジャパン合同会社＞

No.11：PR460X＜ネットギアジャパン合同会社＞

No.12：無停電電源装置（UPS）BV100REM＜オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社＞

No.13：TrendAI TippingPoint(TM) ＜トレンドマイクロ株式会社＞

No.14：Account＠Adapter+ V7＜エイチ・シー・ネットワーク株式会社＞

No.15：Hitachi Virtual Storage Platform One 2U Block Appliance＜日立ヴァンタラ株式会社＞

No.16：Eaton 9PX6KG2＜イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社＞

No.17：シャットダウンボックス(UPSS-SDB04)＜UPSソリューションズ株式会社＞

No.18：ラックマウントトランス(UPSS-ITRシリーズ)＜UPSソリューションズ株式会社＞

No.19：TeraStation TS71210RHシリーズ＜株式会社バッファロー＞

No.20：BS-GS2148＜株式会社バッファロー＞

No.21：ApresiaLightGM220GT-PoE＜APRESIA Systems株式会社＞

No.22：ApresiaNP2200-24T4X4MXt＜APRESIA Systems株式会社＞

No.23：KOKOMO-S230MGT-P＜APRESIA Systems株式会社＞

No.24：ApresiaCA120-48X＜APRESIA Systems株式会社＞

No.25：AT-AR4050S＜アライドテレシス株式会社＞

No.26：AT-ARX200S-GTX＜アライドテレシス株式会社＞

No.27：AT-SBx908 GEN3＜アライドテレシス株式会社＞

No.28：AT-x230-28GP＜アライドテレシス株式会社＞

No.29：AT-x530L-28GTX＜アライドテレシス株式会社＞

No.30：AT-x930-28GSTX＜アライドテレシス株式会社＞

No.31：AT-x950-28XTQm＜アライドテレシス株式会社＞

No.32：FortiGate 3800G＜フォーティネットジャパン合同会社＞

No.33：FortiSwitch-AX9004G＜フォーティネットジャパン合同会社＞

No.34：QX-S4248GT-4X＜日本電気株式会社＞

No.35：Cisco C8375-E-G2 セキュアルータ＜シスコシステムズ合同会社＞

No.36：CW9800H1 ワイヤレスコントローラ＜シスコシステムズ合同会社＞

No.37：PA-5580＜パロアルトネットワークス株式会社＞

No.38：7520-48Y-8C＜Extreme Networks株式会社＞

No.39：ipe-2200ax＜Extreme Networks株式会社＞

No.40：PA-3220＜パロアルトネットワークス株式会社＞

■ ユーザー投票の概要

本選挙では、上記の「エントリー枠」に加え、投票者が未参画の機器名を自由に記入できる「自由記述枠（推薦枠）」も併設します。これらを合わせた全投票の中から、総合得票数上位4機種を製品化候補として選出します。

■ X（旧Twitter）連動プレゼントキャンペーン

- 投票期間： 2026年6月10日（水）10:00 ～ 7月17日（金）23:59まで- 投票方法： 投票フォームにて実施 （お一人様につき、エントリー枠および自由記述枠の中から最大4つまで選択可能）- 投票はこちらから：https://www.ap-com.co.jp/tenohira5-vote/- 結果発表： 2026年秋～冬頃（製品化決定機種のみ公表予定）

投票に参加いただいた方を対象に、「手のひらネットワーク機器 第4弾」のコンプリートセットが当たるキャンペーンを実施します。

■カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズについて

- 応募期間： 2026年6月10日（水）～ 7月17日（金）23:59- 応募方法：- - 下記のいずれかのXアカウントをフォロー- - - エーピーコミュニケーションズ公式：@apc_tweet- - - ターリンカプセルコレクション【公式】：＠tarlin_cc- - ハッシュタグ「#手のひらネットワーク機器選挙」をつけて、投票した機器への応援コメントをポスト- 賞品： 「手のひらネットワーク機器 第4弾 コンプリートセット」を抽選で10名様にプレゼント- 当選発表：当選者ご本人へのDMにて代えさせていただきます

ITインフラ機器メーカーが監修し、機器やそれらを収容するサーバーラック、小物までをもミニチュアで再現したカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズは、2023年に第1弾を、2024年に第2弾を、2025年に第3弾を発売し、第4弾までの累計55万個を出荷。第4弾は、2026年6月11日から小売店での発売を順次開始します。

主な特徴：

- ミニチュアのネットワーク機器はLANケーブルで接続可能- 組み立て式サーバーラックには冷却ファン、ケーブルホルダー、PDU（電源タップ）なども付属- 既存の「手のひらネットワーク機器」シリーズとの互換性あり

「手のひらネットワーク機器」シリーズは、これまでに発売した「手のひらPC＆サプライ」、「手のひらWi-Fiルーター」とも接続が可能です。また、「手のひらネットワーク機器」シリーズ専用サーバーラックとして2024年10月に発売した、「日東工業サーバーラック FSシリーズ」への搭載が可能です。

▼「手のひらネットワーク機器1.3」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/704

▼「手のひらネットワーク機器2.1」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/527

▼「手のひらネットワーク機器3.1」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/686

▼「手のひらネットワーク機器4」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/705

▼「手のひらPC＆サプライ」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/477

▼「手のひらWi-Fiルーター」商品紹介ページ

https://tarlin-capsule.jp/product/488

▼「手のひらネットワーク機器」シリーズ専用サーバーラック「日東工業サーバーラック FSシリーズ」

https://tarlin-capsule.jp/product/529

本企画は、総合監修を務めるエーピーコミュニケーションズの、「ITインフラ業界をもっと盛り上げたい！」という思いからスタートしました。人々の生活において、ITは不可欠なものになりました。しかし、このITを支えている“インフラエンジニア”のことを知っている人は多くありません。「手のひらネットワーク機器」を通して、様々な方がIT業界やその仕事について親近感を抱くきっかけになればと願っています。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。