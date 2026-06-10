BOYAよりAIノイズキャンセリング搭載の超小型ワイヤレスマイク「BOYA mini2」と、USB接続コンデンサーマイク「BOYA CM30 / CM40」を発売

株式会社アーキサイト

シンプルかつ、こだわりのある製品を日本に提供する株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎、以下アーキサイト)は、次世代のコンテンツクリエイターに活気に満ちた多様なオーディオ体験を提供することを目指すオーディオブランド「BOYA（読み：ボーヤ）」の日本販売代理店として、AIノイズキャンセリング搭載の超小型ワイヤレスマイク「BOYA mini2」および、USB接続コンデンサーマイク「BOYA CM30」、「BOYA CM40」を、2026年6月11日（木）に発売いたします。

近年、動画コンテンツ制作やライブ配信、オンライン会議、リモート授業など、音声品質へのニーズはますます高まっています。今回発売する3製品は、それぞれ異なる用途に最適化されながらも、「クリアな音声を簡単に収録できること」を共通コンセプトとして開発されました。

〇 製品特長

■ AIノイズキャンセリングを搭載した、BOYA史上最小クラスのワイヤレスマイク「BOYA mini2」

送信機はわずか約5gの超軽量設計。親指サイズのコンパクトボディながら、48kHz/24bitの高音質録音に対応し、最大100mのワイヤレス伝送を実現しました。AIによる高度なノイズ処理により、周囲の雑音や風切り音を抑制しながら自然な音声収録を可能にします。

また、専用アプリ「BOYA Central」に対応し、ノイズキャンセリング強度やイコライザー、セーフティートラックなどの設定も行えます。

BOYA mini2-01：タイプCおよびLightningコネクタに対応。カラー：ブラック

BOYA mini2-02：タイプCコネクタに対応。カラー：ブラック

【こんな方におすすめ】

・スマートフォンで動画撮影を行う方

・VlogやSNSコンテンツを制作する方

・ライブ配信やインタビュー収録を行う方

・持ち運びしやすいマイクを探している方

BOYA mini2

・製品詳細ページ（日本語）URL：https://archisite.co.jp/products/boya/boya-mini2/

■ USB接続で手軽に高音質録音を実現するコンデンサーマイク「CM30」、「CM40」

高感度マイクカプセルを採用し、講義、オンライン会議、ライブ配信、ポッドキャストなど幅広いシーンでクリアな音声収録を実現します。USBによるプラグアンドプレイ接続に対応しており、ドライバーのインストールは不要です。

360度自由に調整できる高耐久グースネックを採用し、最適な位置にマイクを配置可能。さらにリアルタイムモニタリングやゲイン調整、ワンタッチミュート機能も搭載しています。

上位モデルのCM40は、192kHz/24bitの高解像度録音とENC（環境ノイズキャンセリング）機能を搭載し、より高度な収録環境に対応します。

CM30：サンプリングレート（48kHz / 16-bit）、S/N比（≥65dB）、ノイズキャンセリングなし

CM40：サンプリングレート（192kHz / 24-bit）、S/N比（≥75dB）、ノイズキャンセリングあり

【こんな方におすすめ】

・オンライン会議やリモートワーク用途

・講義やセミナー収録

・ライブ配信やポッドキャスト制作

・USB接続で手軽に高音質録音したい方

CM30 / CM40

・製品詳細ページ（日本語）URL：https://archisite.co.jp/products/boya/cm30_cm40/

〇 BOYAについて

BOYAは、ミドルレンジおよびエントリーレベル市場向けにさまざまなオーディオソリューションを提供しており、その品質と革新性で高い評価を受けています。

10年以上にわたる開発の結果、BOYAは放送、映画、音楽業界のプロフェッショナルたちの間で人気を集めており、製品は150カ国以上で販売されています。

卓越した音質を提供することに重点を置いて研究を推進し、デジタルカメラやビデオレコーダー、iPhoneやスマートフォン向けの外付けマイクを自社開発・自社の工場で製造しています。

メーカー公式ウェブサイト（英語）：https://www.boyamic.com/

● アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。

※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR）

＜会社概要＞

社名：株式会社アーキサイト

設立：2001年

代表者：代表取締役 林 庫次郎

所在地：［本社］東京都台東区秋葉原5-9 明治安田生命秋葉原ビル

事業内容：国内業者への卸売販売、海外との製品売買、輸出入および高信頼度のメーカー製品の正規販売代理店業務