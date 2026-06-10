東海旅客鉄道株式会社と空間AIを用いた新幹線車内の精緻な位置データ取得に成功。

zeteoh株式会社

空間AIによる産業の自律稼働を目指すzeteoh株式会社(本社:東京都、代表取締役:リギリ・ヤン)は、高速走行中の新幹線車内における精緻な位置データ取得の実証実験(PoC)を東海旅客鉄道株式会社と共同で実施しました。

本技術は、2026年5月12-13日に名古屋市内で開催された同社主催の「2026年度技術開発フォーラム」にて紹介されました。

従来の屋内測位技術は固定設備(ビーコン等)の設置が必要であり、新幹線車両内でのデータ取得には大きな制約がありました。弊社の空間AI「TRAILS」は、標準的なデバイス(スマートフォン)のセンサーと独自開発の空間AIを組み合わせることで、インフラ投資を一切行うことなく精緻な位置データの取得を可能にします。

今回のPoCでは、実際に走行中の新幹線内で収集したセンサーデータを用いたAI学習により、最高時速

285km/hに達する走行中の新幹線内において誤差3m以内という、実運用に耐えうる精度で位置データを取得することに成功しました。

【今後の展開】

zeteohは、鉄道業界のみならず、製造・物流・建設といった「物理空間の知能化」が求

められるあらゆる産業現場において、空間AIによるデータ取得と最適化を推進してまいります。

■ zeteoh株式会社について

2020年設立。物理空間における「人の動き」や「業務プロセス」のデータ化という、産業の自律稼働における最後にして最大のフロンティアを、独自の空間AI技術で切り拓く日本発のディープテック・スタートアップです。

世界108カ国・4,800社以上の応募の中から、世界で最も権威あるディープテック・コンペティション「Hello Tomorrow」において、優れた革新性を持つスタートアップとして「Deep Tech Pioneer」に選出。インフラ投資を90%削減し、既存のスマホだけで導入可能な空間AIプラットフォーム「TRAILS」を展開しています。

JETRO、仏STATION F、Creative Destruction Lab Paris、米Industry 4.0 Acceleratorなど、国内外の有力プログラムに採択。アドバイザーには、カール・グスタフ・エクルンド氏（元ボルボジャパンCEO）やサミール・ハムーディ氏（元Google Mapsマネージャー）を迎え、グローバルな体制で製造現場のDXを加速させています。

公式サイト: https://www.zeteoh.com