火を使わず涼しく調理、心地よい風で快適に。VeSync「ひんやり夏支度フェア」6月10日スタート

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、2026年6月10日（水）から6月22日（月）まで、VeSync公式サイトにて「ひんやり夏支度フェア」を開催いたします。

VeSyncひんやり夏支度フェア特設ページ：https://vesync.jp/pages/cooling-sale(https://vesync.jp/pages/cooling-sale)

本フェアでは、「Cool Summer, Better Life」をテーマに、夏の暮らしを快適にサポートするCOSORIノンフライヤーやLevoitタワーファンを中心としたお得なセット商品を販売。さらに、対象の「観戦応援セット」をご購入いただいたお客様へ、500円分のデジタルKFCカードをプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

夏本番を迎えるこれからの季節に向けて、涼しく快適な空間づくりと、火を使わないスマートな調理を通じて、より快適なライフスタイルをご提案します。

開催期間： 2026年6月10日（水）00:00 ～ 2026年6月22日（月）23:59

対象製品：一部対象商品

購 入 先 ：VeSync公式ストア https://vesync.jp/(https://vesync.jp/)

※詳細な販売価格および対象商品は、公式ストアにてご確認ください。

注目商品

1～2人少人数向け観戦セット

コンパクトサイズの「COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー」とこの夏新発売の「Levoit Windi Mini ミニタワーファン」を組み合わせた、一人暮らしや少人数世帯向けのセットです。

【セット内容】

COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー 1台

Levoit Windi Mini ミニタワーファン 1台

【販売価格】12,460円（税込）（通常価格14,960円より2,500円OFF）

【購入特典】500円分デジタルKFCカード

2～4人ファミリー向け観戦セット

家族や友人とのスポーツ観戦にぴったりな人気モデルを組み合わせたセットです。2～4人分の調理に対応する「COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー」と、DCモーター搭載で快適な風を届ける「Levoit Classic 36インチ タワーファン」が、観戦シーンをより快適にサポートします。

【セット内容】

COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー 1台

Levoit Classic 36インチ タワーファン（DCモーター搭載） 1台

【販売価格】21,960円（税込） （通常価格26,960円より5,000円OFF）

【購入特典】500円分デジタルKFCカード

みんなで楽しむ！パーティセット

大容量の「COSORI TurboBlaze(TM) 6.0L ノンフライヤー」は、一度に2～8人分の調理が可能。油を使わずヘルシーに調理できるほか、バスケットは食洗機対応のため後片付けも簡単で、家族や友人との観戦やパーティーをより快適に楽しめます。

【セット内容】

COSORI TurboBlaze(TM) 6.0L ノンフライヤー（ブラック） 1台

COSORI ノンフライヤー アクセサリー（6点セット） 1セット

ノンフライヤー専用紙 100枚 1パック

【販売価格】25,240円（税込）（通常価格28,540円より3,300円OFF）

夏の暮らしを快適にサポートするLevoitタワーファン・空気清浄機やCOSORIノンフライヤーを、限定セットはもちろん、一部単品製品も特別価格でご購入いただけるお得なセールを実施します。詳しくは特設ページをご確認ください。

KFCカードプレゼントキャンペーンについて

期間中、対象の「観戦応援セット」をご購入いただいたお客様へ、500円分のデジタルKFCカードをプレゼントいたします。

対象期間：2026年6月10日（水）～6月22日（月）

対象商品：観戦応援セット各種

特典内容：500円分デジタルKFCカード

配信時期：商品受取後14営業日以降、登録メールアドレスへ順次送付

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

この夏はぜひVeSyncの製品とともに、涼しく快適な空間で、ご家族やご友人との特別な時間をお楽しみください。

【COSORI】

COSORIは、上場企業VeSync傘下のキッチン家電ブランドで、3,000万人以上のお客様から信頼を得ています。アメリカで創業し、COSORIシリーズの製品は世界9カ国のEC市場で売上1位を獲得。2019年に日本に進出しました。

数々の受賞歴を誇るCOSORIは、料理をする皆様にインスピレーションを与え続けるブランドです。優れたユーザー体験を提供する製品、スマートホームテクノロジー、そして活発なコミュニティを通じて、ご家庭での料理体験に革命をもたらします。私たちは、ユーザーにヘルシーで美味しい食事を提供することを目指しています。

【Levoit】

Levoitは、上場企業VeSync傘下の空調・季節家電ブランドです。アメリカで最も売れている空気清浄機ブランドとしての実績を持ち、「頼れるお手伝いさん」のような存在として、最高のホームケアテクノロジーとノウハウをユーザーに提供しています。Levoit製品は、清潔な空気や快適な湿度、アロマ空間を求める方々にとって、理想的な選択肢です。

Levoitは2017年の誕生以来、より健康なライフスタイルを目指し、カスタマイズ可能なコントロールソリューションを開発してきました。私たちは、Levoit製品を通じて、すべてのご家庭の毎日に、さりげない彩りを添えることを願っています。

VeSyncについて

VeSync（ウィーシンク）は2011年にアメリカで設立した小型家電製品のグローバル企業です。 生活環境をより綺麗、健康、便利、安全にするための「Levoit（レボイト）」、「COSORI（コソリ）」、「Etekcity（イテクシティ）」の3つのブランド製品をアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中国や東南アジア等の国や地域で展開しております。 2011年からはIoT戦略を視野に入れ、製品を連動してより上質なライフスタイルをユーザーに届けるために、システムの開発も始めました。コミュニティとテクノロジーを通じて、チームメンバー、パートナーのために新しい機会を見つけ、新しい可能性を開くのに注力し続けます。 「よりスマートな製品で繋がったライフスタイルを創造し、より良い生活環境を届ける」というミッションを掲げて、VeSyncはユーザーと共に「未来」を歩んでいきたいと思います。