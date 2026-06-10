パソナ　採用業務を支援するAI面接サービスを自社開発　HR領域のAIプロダクトシリーズ「Careerシリーズ」第一弾　～一次面接の効率化と評価の標準化を支援『Career Gate』提供開始～

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎)は、採用業務をはじめとする人事業務を支援する自社開発のAIプロダクトシリーズ「Careerシリーズ」を新たに展開します。

その第一弾として、企業の一次面接における日程調整の負荷軽減や面接評価を支援するAI面接サービス『Career Gate（キャリアゲート）』を本日6月10日より提供開始いたします。

▲『Career Gate』利用イメージ

近年、人的資本経営の重要性が高まる中、人事部門には採用、育成、定着支援など、より戦略的な役割が求められています。一方で、採用活動の通年化や採用競争の激化により、採用担当者の業務負荷が増加しており、面接評価の属人化や評価基準のばらつきといった課題も生じています。

そこでパソナは、人材サービスを通じて培ってきた採用支援の知見を活かし、人事担当者の業務を支援するAIプロダクトシリーズ「Careerシリーズ」を自社開発しました。本シリーズの第一弾となる『Career Gate』の提供を開始します。



『Career Gate』は、応募者数が多く、面接日程の調整や初期選考に負荷がかかりやすい企業の一次面接を、AIを活用したアバター面接官が支援するサービスです。

候補者は、時間や場所を問わず面接を受けることができ、企業は候補者の応募意欲が高い段階で、迅速に選考機会を提供することが可能です。質問内容は、パソナが人材サービスや採用コンサルティングで培ってきた知見をもとに、職種や選考段階に応じて設計します。また、回答に応じて深堀り質問を自動生成し、適性や志向性、スキルセットなど候補者の情報を引き出します。さらに得られた回答内容を自動要約し、設定した評価基準に基づいてスコアリングすることで、人事担当者の迅速な対応と判断の質向上を支援します。

パソナは本シリーズの提供を通じて、企業の人事部門の業務効率化を支援するとともに、日本企業の成長支援に寄与してまいります。

パソナ AI面接サービス『Career Gate』概要

◇開始：

2026年6月10日(水)

◇内容：

企業の採用活動における初期段階の面接を支援するAI面接サービス

・求人内容ごとに質問を柔軟に設計し、AIが候補者の回答に応じて深堀りする質問を生成

・パソナの採用コンサルタントのノウハウを活かし、職種特性に応じた評価基準案の作成を支援

・設定した評価基準に基づいて候補者の回答内容を要約し、スコアリング

・面接官による日程の調整不要で24時間面接実施が可能

◇料金：

（月契約）月額49,980円（税込）＋初期費用 100,000円＋従量料金

（年契約）月額44,980円（税込）＋初期費用 100,000円＋従量料金

◇ＵＲＬ：

https://www.pasona.co.jp/clients/service/xtech/careergate/

◇お問合せ：

株式会社パソナ X-TECH本部

E-mail contact_tech@pasona.co.jp

◇備考：

本サービスで生成される評価結果は、企業の採用担当者が選考時に参照する参考情報として提供されます。最終的な合否判断は、企業の採用担当者が行います