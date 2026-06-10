『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』新ゲームプレイ映像と開発陣インタビューを公開　クローズドβテストも年内実施決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、グループ会社のThe Creative Assembly Limitedが手掛けるPlayStation(R)5、XBOX Series X|S、PC(Steam / Epic Games Store)向けソフト『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』について、「PC Gaming Show 2026」にて最新映像を公開しました。

『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』スタジオ舞台裏映像 - PC Gaming Show

https://youtu.be/6aHYFL7dnuw

映像では、開発チームが『ウォーハンマー40,000』というアイコニックなSF世界を、どのようにゲーム内で再現しているかについて語っています。銀河規模の大戦争、サンドボックス型キャンペーン、多彩な惑星世界、そして41千年紀を代表する個性豊かな勢力など、本作の核となる要素が紹介されています。

また、映像では戦闘中のゲームプレイ映像も初公開。アストラ・ミリタルム（帝国防衛軍）とオルクが、汚染された帝国惑星に広がる戦火に荒廃した地域、「Shattered Expressway（崩壊した幹線道）」マップで激突する場面が紹介されています。

また、年内にクローズドβテストが実施されることも決定しました。アジア地域向けの応募に関する詳細は、後日公開予定です。続報にぜひご期待ください。

『Total War』シリーズについて

『Total War』シリーズは、正確な歴史描写と圧倒的なゲームクオリティが評価され、全世界でシリーズ累計4,830万本以上を販売しているリアルタイムストラテジーゲームです。精緻な歴史描写と優れたゲーム品質の両立により、PCゲーム史上屈指の成功を収めています。歴史を題材とした本編作品に加え、基本プレイ無料のモバイル版『Total War Battles(TM): KINGDOM』、ファンタジー世界を舞台にした『Total War: WARHAMMER』、歴史の一場面を切り取る『A Total War Saga: Thrones of Britannia』など、多彩なタイトルを展開しています。

『Total War』シリーズ日本公式サイト(https://totalwar.sega.com/jp/)

『Total War』日本公式X（エックス）アカウント(https://x.com/totalwar_japan)

Creative Assemblyについて

Creative Assemblyは、1987年に設立されたヨーロッパのゲーム開発会社です。歴史やファンタジーを題材とし、全世界で数百万本以上の販売を記録している『Total War』シリーズの開発元として知られています。同社は現在、Games Workshopとのパートナーシップによる新作『トータルウォー：ウォーハンマー40,000(R)』や、『トータルウォー：メディーバル３』など、魅力的なタイトルの開発を進めています。Creative Assembly公式サイト(https://www.creative-assembly.com/)

【製品概要】

商品名：トータルウォー：ウォーハンマー40,000

対応機種：PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：未定

希望小売価格：未定

プレイ人数：未定

発売・販売：株式会社セガ

CERO：審査予定

著作権表記：(C) Games Workshop Limited 2025. Published by SEGA.

公式サイト：https://totalwar.sega.com/warhammer40000/jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。