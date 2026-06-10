展示会キャスティング事業を展開する「Charmap」、リファラルで急成長の「CockPitホールディングス」へグループ参画。“信頼の連鎖”でHR業界に新たな常識を問い直す第二創業期へ

Charmap株式会社

Charmap株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：三田 理紗子、以下「Charmap」）は、株式会社CockPitホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：鯰江 純樹、以下「CockPit」）のグループ企業になったことをお知らせいたします。

（左：CockPitホールディングス代表取締役 鯰江/右：Charmap株式会社 三田）

■ グループインの背景

Charmapは2024年設立以来、「起業家と企業の推し活」を軸とした広報支援から始まり、2025年からは展示会・イベントの成果に特化したキャスティング事業を展開してきました。広告費に依存せず、純粋な紹介と口コミ（リファラル）だけで、わずか1年で支援企業数は120社を突破、所属キャストも130名を超える強固なコミュニティへと成長を遂げています。

一方で、現場で圧倒的な成果を上げる女性営業キャストスタッフたちが、展示会という「点」の活躍だけで終わってしまうことに課題を感じていました。彼女たちが現場で磨いた高い営業力やコミュニケーションスキルを、一過性のものとせず、その後の人生やキャリアという「線」の支援にどう繋げていくか。その持続可能なモデルを模索する中で出会ったのが、CockPitグループでした。

CockPitは2019年の創業以来、同じくリファラルモデルを貫き、人材紹介やセールスHR事業を展開してきました。社員、フルタイム稼働者300名を全てリファラルで採用している言わばリファラルHRのパイオニアです。

今回、「信頼が新たな信頼を生む」という共通の価値観を持つ両社が融合することに合意いたしました。CockPitが持つ集客・組織運営ノウハウを掛け合わせることで、Charmapの唯一無二の価値を最大化できると確信し、今回のグループ化にいたりました。

■ 本買収の意義および期待するシナジー

1. 戦略的意義

本件は単なる事業拡大ではなく、同じ思想を持つ企業同士による連携です。

今回のグループ参画により、リファラルを起点とした人材ネットワークの拡大、人材紹介、セールスHR、展示会キャスティングの連携強化信頼を基盤としたコミュニティ経済圏の構築 を推進してまいります。また、Charmapの展示会キャスティング事業は、CockPitのセールスHR事業とも高い親和性があり、「適切な人材を配置し、クライアントの成果創出に貢献すること」を共通の価値の中心に据えています。

2. キャスト・スタッフ側への価値

展示会キャスティングを入口として、CockPitの人材紹介やセールスHR案件など、活躍の機会や長期的なキャリアの選択肢を広げていきます。展示会の仕事を通じて獲得した営業力を適切にキャリアに活かし、営業力というスキルの獲得から本人が望むベストなキャリアまで一気通貫して支援をすることが可能になります。

3. クライアント企業側への価値

リファラルを中心とした集客基盤により、スキルだけでなく人柄や適性まで把握した高品質な人材のアサインを実現します。単なる人材手配に留まらず、企業のブランドや現場に合った人材を配置することで、展示会・イベント運営や営業活動の成果最大化を支援してまいります。

4. 市場側への価値

両社のネットワークを連携させることで、多額の広告費に依存しない、オーガニックで持続可能な人材マッチングモデルの構築を目指します。

■ 統合後に提供していく価値

CockPitグループ幹部陣

今回のグループ化を通じて、私たちは「信頼によって人と企業が繋がる社会」の実現をさらに推進してまいります。 人材紹介事業、セールスHR事業、展示会キャスティング事業を横断しながら、

- リファラルを起点とした人材ネットワークの拡大- 高品質なキャスティング体制の構築- 企業支援領域の拡張（営業・PR課題の全方位解決）- キャリア支援モデルの強化

を進めてまいります。今後もCockPitグループは、「HR業界に問いを」というミッションのもと、人と企業がより良い意思決定を行える社会の実現に挑戦してまいります。

■ 代表コメント

株式会社CockPitホールディングス 代表取締役：鯰江 純樹

「りっちゃま（Charmap代表三田理紗子）と初めてお会いした時、非論理,非言語力が高く、関わる人すべてをファンにしてしまう『信頼の力』に強い可能性を感じました。その可能性は必ず、化学反応を生むと確信しました。

我々が創業以来大切にしてきたリファラルという思想を、展示会という異なるフィールドで体現して

いる。彼女達であれば、我々が掲げている「太陽に飽きられない」「業界に問いを」というミッションに向けて共に走れると感じました。これからは同じグループとして、共に切磋琢磨して参ります。」

Charmap株式会社 代表取締役：三田 理紗子（りっちゃま）

「私たちが何よりも大切にしてきたのは、キャストのみんなへの愛と、クライアントの皆様との信頼関係です。泥臭く『チア（応援）』を続けてきたCharmapが、最高のパートナーであるCockPitホールディングスと出会い、ついに第二創業期へと突入します。

振り返れば、「りっちゃまは、いつも台風の中心だね！」と言われてきました。時に場を振り回し、掻き乱し、嵐の勢いと少々の愛嬌で突き進んでいきました。独りでやっていくことに限界を感じていた矢先。まさに全てのピースがカチッとはまったような出会いでした。私にしかできない事業万歳！属人的な事業で、どこまでやり切るか。

答え合わせはまだ先ですが、一つの章が終わり、次の章へと幕が開きます。

大好きなキャストみんなが、もっともっと自分の可能性を信じて、一生モノのキャリアを築ける

未来を、ここから一緒に。これからもチャーミングに可愛く！やっていきましょう！ 」

■株式会社CockPitホールディングス 会社概要

社名：株式会社CockPitホールディングス https://cockpit-tokyo.com/(https://cockpit-tokyo.com/)

会社所在地 ：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目12番7号 住友不動産田町ビル3F

電話番号：03-6665-8866

設立年月日 ：令和元年5月1日

資本金：45,000,000円

代表取締役： 鯰江純樹

取締役： 竹内 解

事業内容 ：人材紹介事業/セールスHR事業/人材紹介立ち上げ支援事業/労働者派遣事業

【グループ参画企業】

社名： Charmap株式会社 https://char-map.com/

所在地： 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V 3階

設立年月日 2024年3月27日

代表取締役：三田 理紗子

事業内容： 展示会・イベント成果特化型コンサルティング、キャスティング事業、女性営業キャストスタッフによる営業支援サービス、企業の広報・コンテンツ制作支援



【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

株式会社CockPitホールディングス 広報担当 横山愛華

Tel：03-6665-8866／E-mail：cockpit-yokoyama.a@cock-pit.co.jp