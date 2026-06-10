DGX-Spark導入支援をリニューアル｜株式会社Athena Technologies、スタンドアロン環境の標準化とオプション定義により、最短2週間の導入を実現

株式会社Athena Technologies

株式会社Athena Technologies（本社：東京都文京区、代表取締役：阿部 武、以下「Athena」）は、現在提供中の「DGX-Spark導入支援」をリニューアルいたします。 本アップデートでは、外部ネットワークから物理的に隔離された「スタンドアロン環境」での提供を標準サービスとして再定義いたしました。 これにより、各組織の環境ごとに必要となっていたネットワーク構成プロセスを簡略化し、発注から最短2週間でのセキュアなAI環境構築を目指します。 また、サービス提供範囲を明確化し、お客様の個別事情に合わせたオプション選択を可能にいたしました。

■ DGX-Spark導入支援 とは

本サービスは、NVIDIA社製AIスーパーコンピューター「DGX Spark」を活用し、高セキュリティ・高性能なローカルLLM環境をオンプレミスで構築する支援サービスです。

※「DGX Spark」のほか、お客様のニーズに柔軟に合わせて各社AIワークステーション（Lenovo社製「ThinkStation」等）を用いた構築も可能です。

【主な特長とメリット】

- 物理隔離による高い安全性：外部ネットワークから遮断されたローカルLLMで動作するため、機密性の高い情報を外部へ送信することなく安全に業務活用できます。- ノーコードでのアプリ開発：「Dify」等のツールにより、プログラミング不要で自社資料を取り込んだAIエージェントを構築可能となります。

詳細なサービス内容については、前回のプレスリリースも併せてご覧ください。

DGX Spark 導入支援サービス｜松尾研発スタートアップAthena、機密データを守る「完全オンプレミスLLM」構築支援を開始。NVIDIA最新「DGX Spark」を活用し、最短2週間で導入(https://athenatech.jp/news/dZhKA-A)

■ 「迅速なAI実装」と「個別要件への柔軟な対応」の両立を目指して

サービス提供範囲

ご検討の参考にしていただけるよう、サービス範囲の詳細をまとめました。本リニューアルでは、DGX Spark 2台のクラスタ構成や、Dify・Open WebUIの利用環境整備、LLMの推論サービス提供などを一気通貫してサポートいたします。

また、社内ネットワークに接続せず、その場で完結して動作する「スタンドアロン環境」での納品を標準としています。これにより、機密情報の取り扱いにおけるセキュリティを確保しつつ、迅速な活用開始を目指します。

詳しくは下記をご覧ください。

【機能要求】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141002/table/31_1_4759bb8f3c16c979ee7a2e14572ed4c6.jpg?v=202606100152 ]

【非機能要求】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141002/table/31_2_f7c3847d0dc80f377da302e5eec0988f.jpg?v=202606100152 ]オプションによる柔軟な個別設計への対応

標準のサービス対象範囲外となる、組織固有の高度なネットワーク要件やセキュリティ要件については、個別設計オプションとして承ります。主なオプションは以下の通りです。

- ネットワーク固定化：各ノードへ固定IPの設定- セキュリティ：HTTPS通信への対応、SSHアクセスの鍵認証による制御など

また上記以外にも、お客様の個別事情に合わせた設定につきましては、個別でのお見積りが可能です。

■ 導入事例・サービス詳細資料について

リニューアル後の最新のサービス仕様や、三重県庁様をはじめとする具体的なの導入事例をまとめた資料を公開しております。自社での活用イメージを具体化するヒントとして、ぜひご活用ください。

⇒ 資料ダウンロードはこちら(https://qagze.share-na2.hsforms.com/2jQ5VJCtbQjeR1UA5uO0Vtg)

■ 代表コメント

代表取締役CEO 阿部 武

「今回のリニューアルでは、『スタンドアロン』を標準とすることで、現場主導のスピード導入を目指します。一方で、複雑な要件にはオプションで確実に応えて参ります。

今後もAthenaは、最先端のAI技術を誰もが安心して、かつ迅速に活用できる社会の実現に向け、実装の歩みを止めることなく邁進してまいります。」

■ 会社概要

【株式会社Athena Technologiesについて】

「松尾研発スタートアップ（※1）」として、アカデミアの最先端技術と社会実装力を兼ね備え、セキュアなAI開発・ガバナンス支援を展開しています。

社名：株式会社Athena Technologies

設立：2023年12月

代表取締役：阿部 武

所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号 HONGOEGG（東京オフィス）、京都府京都市左京区田中門前町 百万遍ビル3F（京都オフィス）

URL：https://athenatech.jp(https://athenatech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=dgxrenew_20260610)

（※1）「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力がともに成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ群です。（登録商標第6667237号、第6710069号）

本件に関するお問い合わせ

株式会社Athena Technologies 広報担当

URL : https://athenatech.jp/contact