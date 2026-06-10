【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】6/20・6/21国際ヨガデー 特別レッスンを開催

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「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）では、国際ヨガデーを記念して、2026年6月20日と6月21日の2日間限定で人気インストラクターによる「国際ヨガデー 特別レッスン」を開催することをお知らせします。

毎年6月21日は、国連が制定した、世界中の人々がヨガを楽しむ「国際ヨガデー」です。ヨガを通じて心身の健康を促進し、自然や社会との調和を目指すことを目的とされています。

本イベントでは、アクティブな「動」と深く癒される「静」をテーマに、心地よい汗をかいてリフレッシュし、心と体のバランスを丁寧に整えるヨガのレッスンをご用意しています。ご自身の体調や目的に合わせて最適なクラスをお選びいただけます。

レッスンの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場で体を芯から温めたり発酵食などのお食事を愉しんだり、ウェルビーイングなひとときをお過ごしいただけます。うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkだからこそ叶う特別な時間をご体験ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/kokusaiyogaday

＜レッスンスケジュール＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/510_1_6d9a7c6c84fe1e6b0fc3564d8def59ed.jpg?v=202606101151 ]

＜予約について＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/510_2_97fec7f0b79e4a60408956b9b83006a7.jpg?v=202606101151 ]

＜パワーヨガ／ホットパワーヨガ＞

《山下 久美子》

太陽礼拝をベースに、ポーズと呼吸で全身を活性化。

心地よい汗をかいてリフレッシュし、しなやかな心身へ。

＜クリスタルボウル瞑想ヨガ＞

《Fumika》

音色に包まれる深いリラックス効果をご体験ください。

自分を癒やす静かな時間を。

＜料金一覧＞

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

公式サイト：https://umekita-onsen.jp/

大浴場ジム屋外温水インフィニティプール御食事処 発酵道 水蓮

＜株式会社ラスイートについて＞

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

公式サイト：https://la-suite.co.jp/

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