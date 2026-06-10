JR東海との特別企画　東海道新幹線で行く！『100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス』

株式会社テレビ朝日

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会（テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション）は、AllRightsReserved（ARR）特別協力のもと、開催中の『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』において、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）との特別企画『100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス』を、2026年6月22日（月）～9月30日（水）の期間限定で開催いたします。

本企画では、東海道新幹線の車内でのみ楽しめるオリジナルボイスや、ご乗車いただいた方限定で手に入れることができる新しいビジュアルを採用したオリジナルステッカー、抽選で当たるオリジナルグッズなど、ここでしか体験できない特別企画を多数ご用意しました。

この夏は東海道新幹線に乗って、ドラえもんと一緒に特別な旅をお楽しみください。

東海道新幹線ご乗車限定！オリジナル企画

東海道新幹線にご乗車のうえ、キャンペーンサイトへアクセスいただくと、以下の限定コンテンツをお楽しみいただけます。

１.オリジナルボイス

東海道新幹線の車内限定で聴くことができる、ドラえもんのスペシャルオリジナルボイスです。新幹線が一定速度に達すると再生することができる特別仕様となっています。

ドラえもんが新幹線に乗ることの楽しさや、『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のみどころをご紹介します。

２.オリジナルステッカー

オリジナルボイスを聴いていただいた方には、限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ステッカーには、イベントに登場する日本会場オリジナルドラえもんをはじめとした、旅を楽しむ可愛いらしいドラえもんが大集合！

全国の対象コンビニエンスストア（ファミリーマート、ローソン、ミニストップ）店内のマルチコピー機にて印刷いただけます。

なお、ステッカーは全3種の中から1種を選択可能で、お一人様1日1回までとなります。

３.オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

さらに、オリジナルボイスを聴いていただいた方限定で、オリジナルグッズが当たる抽選キャンペーンにご参加いただけます。

オリジナルグッズの詳細は、後日公式HPにて公開予定となります。

公式HP：https://recommend.jr-central.co.jp/doraemon100japan/

期間限定！JR東京駅でスペシャルプロモーションを実施

本企画の開催を記念して、期間限定で、東京駅に特別広告を展開いたします。ぜひ、足をお運びください。

１.東京駅特設広告

2026年7月22日（水）～8月21日（金）の期間、新幹線東京駅 日本橋口改札内に特別広告を掲出します。掲出された2次元コードを読み取ると、ドラえもんからのスペシャルメッセージを聴くことができます。

東京駅特設広告 （新幹線東京駅日本橋口改札内）

２.デジタルサイネージ

2026年7月20日（月）～7月26日（日）の期間、東京駅八重洲南北通路のデジタルビジョンにて特別映像を放映いたします。

100％ドラえもん&フレンズ in 東京の関連エピソード YouTubeで特別配信！

東京駅八重洲南北通路（J・ADビジョンCentral東京駅）

■「うそつきかがみ」

■「迷宮お菓子ランド」

■「イロガラドラえもん」

■「ウルトラリング」

■「謎のピラミッド！？エジプト大冒険」

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京で会うことができるドラえもんのエピソードも期間限定配信。

配信期間：5月27日（水）18:00～6月30日（火）18:00

URL：https://youtu.be/6s6U23akqW0?si=exHI-lhyjc9E3-cC

特別協力 AllRightsReserved(ARR)とは…

SK ラム（SK Lam）氏が2003年に設立した、香港を拠点とするクリエイティブ集団。

アート、デザイン、都市空間のプロジェクトを手がけ、公共空間にアートを持ち込む斬新な

表現で注目を集める。代表的なプロジェクトには、KAWSとのコラボによる大型インスタレ

ーション「KAWS:HOLIDAY」シリーズなどがある。商業とアートの垣根を超える活動が

特徴で、国際的なアーティストやブランドとのコラボも多数。

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』 概要

イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会期： 2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会場： TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間：10:00～18:00（17:30最終入場）

※6月6日～7月12日の土曜日・日曜日9:00～18:00（最終入場17:30）

（6/13, 6/14, 6/20, 6/21, 6/27, 6/28,7/4,7/5,7/11,7/12）

※7月18日（土）～8月31日（日）9:00～19:00（最終入場18:30）

※8月以降の開館時間につきましても、一部日程で変更となる可能性がございます。

アクセス： ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」 徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩約９分

「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力： AllRightsReserved(ARR)

公式サイト： doraemon100japan.com

公式SNS： ＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2025年には、連載開始55周年を迎えた。1979年４月にテレビ朝日系にてTVアニメ放映開始。翌1980年には、『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が大ヒット！

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして、2026年3月、有明に誕生。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する新しいイノベーションを起こす拠点を目指します。