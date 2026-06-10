株式会社ウィルネクスト、『採用業務のムダを炙り出す！AI導入チェックリスト』を無料公開--採用フロー5フェーズ・28タスクをAI自動化の観点で完全網羅

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/5Q_AiDzV■ 公開の背景

経済産業省の調査によると、人事・採用業務に携わる担当者の約7割が「業務量が多く戦略的な取り組みに時間を割けない」と回答しています。

生成AIの普及により採用業務の自動化は技術的に実現可能な段階に入っている一方、「何から始めればよいかわからない」という課題が導入の最大の障壁となっています。

原因は、AIツールの情報は多いものの、採用フロー全体を俯瞰した形での整理が不足している点にあります。

本資料は、応募獲得から採用分析まで5フェーズ・28タスクを体系的に整理し、各タスクの自動化ポイント・必要データ・工数削減目安をチェックリスト形式でまとめたものです。

■ 本資料の特徴

・採用フロー全体を5フェーズ ・28タスクで完全網羅

・各タスクに「削減可能な工数の目安」を明示

・2026年最新のAIツールに対応した実践的な内容

・AI活用に必要な「データ・素材」を具体的に提示

・内定辞退リスクの事前予測や候補者の志向性分析など、先進的なAI活用ユースケースも収録

■ 収録内容- 応募獲得フェーズ（求人作成・スカウト・配信最適化・応募対応・LP改善）- 書類選考フェーズ（スクリーニング・サマリー生成・推薦理由・通知対応）- 面談フェーズ（日程調整・質問設計・面接記録・評価支援・候補者分析）- 内定・意思決定フェーズ（内定通知・リスク予測・情報集約・フォロー対応）- 採用分析・改善フェーズ（KPI集計・分析支援・プロンプト改善・PDCA支援）ダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/5Q_AiDzV■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp