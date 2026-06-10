いなばペットフード×Haier（ハイアール） コラボキャンペーンを開催中！
いなば食品株式会社
■キャンペーン名
■応募期間
■応募方法
■賞品
▼キャンペーン対象のInstagramアカウントはこちら
- WANちゅ～る（犬）公式アカウント（@inaba_campaign(https://www.instagram.com/inaba_campaign/)）
- CIAOちゅ～る（猫）公式アカウント（@ciao_campaign(https://www.instagram.com/ciao_campaign/)）
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は2026年6月30日（火）まで、家電メーカーのHaier（ハイアール）とのコラボ企画「わんちゃん・猫ちゃんとの毎日を快適に過ごそうキャンペーン」を開催しております。
ペットと暮らす毎日の「お掃除」を快適にするハイアール製品と、わんちゃん・猫ちゃんを笑顔にする弊社の「おいしいご飯」で、ご家族の幸せな時間を応援いたします。
弊社Instagram公式アカウントのフォロー＆コメントで、計23名様に布製品水洗い掃除機またはペットフード商品詰め合わせセットが当たります。この機会に奮ってご応募ください！
■キャンペーン名
Haier×いなば「わんちゃん・猫ちゃんとの毎日を快適に過ごそうキャンペーン」
■応募期間
2026年6月30日（火）まで。
■応募方法
１.Instagram公式アカウント（@ciao_campaign(https://www.instagram.com/ciao_campaign/)もしくは@inaba_campaign(https://www.instagram.com/inaba_campaign/)）をフォロー。
２.本キャンペーンの投稿に、希望する商品のアルファベット（AまたはB）をコメント。
■賞品
【A賞】ハイアール布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no」・・・3名様
【B賞】ペットフード商品詰め合わせセット・・・20名様（※犬用・猫用からお選びいただけます。）
▼キャンペーン対象のInstagramアカウントはこちら
- WANちゅ～る（犬）公式アカウント（@inaba_campaign(https://www.instagram.com/inaba_campaign/)）
- CIAOちゅ～る（猫）公式アカウント（@ciao_campaign(https://www.instagram.com/ciao_campaign/)）
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)