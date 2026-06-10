【健康経営セミナー】健康経営失敗する会社と定着する会社“一部社員しか参加しない” を防ぐ健康施策の作り方 ～ 2026年06月24日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナーを開催いたします。

健康アプリを導入しても、イベントを実施しても、健康施策が形骸化してしまう企業は少なくありません。例えば、下記のようなお悩みはありませんか？

１. 健康施策が一部社員しか参加しない

２. 健康アプリを導入したが定着しない

３. ウォーキングイベントが単発で終わる

４. 健康無関心層へのアプローチが難しい

５. 人事だけが施策運営を頑張っている

６. 健康経営が"やること化"している

なぜ形骸化するのか。

多くの企業では、健康に興味がある社員だけが参加し、全社施策として広がらないケースが起きています。

その結果、

・利用率が伸びない

・継続されない

・コミュニケーションが生まれない

・効果測定ができない

という状態になりやすくなります。

本セミナーでは、健康施策が定着しない企業の共通点を明らかにし、従業員が自然に参加したくなる施策設計や、無関心層を巻き込むための具体的なアプローチ手法を解説します。

継続して運用されている成功例もご紹介いたしますので、形骸化した施策を見直し、組織全体の参加率を高めたいとお考えの担当者様はぜひご参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/389_1_c978a3b5968fb77decce31e3889b6b33.jpg?v=202606101151 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」をコア・バリューに掲げる予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。