【葬儀・終活のDX】オースタンス代表 菊川が「フューネラルビジネスシンポジウム2026」に登壇。AI時代の葬儀DXとは

株式会社オースタンス

国内最大級のシニア・中高年向けSNS『趣味人倶楽部』を運営、またシニア世代向けビジネスの企画・開発からマーケティングまでを統合して支援する株式会社オースタンス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊川 諒人）は、2026年6月23日（火）にパシフィコ横浜で開催される「フューネラルビジネスシンポジウム2026」に、代表取締役社長の菊川が登壇することをお知らせします。

【登壇の背景と見どころ】

昨今、シニア層の価値観の多様化やデジタルシフトに伴い、葬祭・終活業界におけるマーケティングや顧客接点のあり方は大きな転換期を迎えています。

当社は、国内最大級のシニア向けSNS「趣味人倶楽部（しゅみーとくらぶ）」の運営や、多くのシニア事業者様への支援を通じて、深いシニア理解の知見と顧客データ活用のノウハウを蓄積してきました。

本講演ではこれらの実績をもとに、AI時代における葬儀DXや集客・CRMの最適化、さらには終活・相続へのクロスセル戦略まで、具体的な事例を交えて解説します。

【登壇セッション概要】

■ セッション番号：【B-4】

■ テーマ：葬祭業界の事例から紐解く AI時代の葬儀DXと終活・相談ビジネス

～シニア理解と顧客データ活用で変わる集客・CRM・クロスセル戦略～

■ 日時：2026年6月23日（火）14:30～15:30

■ 会場：パシフィコ横浜（B会場）

■ 講座詳細・お申込みURL：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/symposium/

＜主な内容＞

・多様化するシニアの価値観とデジタルシフト

・成功するシニアマーケティングの全体像～オンラインとオフラインの統合戦略

・受注率を底上げする広告・CRM設計～顧客データ活用とAI/DXの実践

・これからの葬儀ビジネスに求められる取り組み～顧客データ活用／集客の高度化／終活・相続へのクロスセル

【登壇者プロフィール】

菊川 諒人（きくかわ りょうと）

株式会社オースタンス 代表取締役社長

2010年慶應義塾大学を卒業後、リクルート入社。同社、新規事業開発室にて、金融や通販領域など、複数の事業立ち上げや統括を担当。 2015年、オースタンスを創業、代表取締役社長に就任。シニアインフルエンサーやシニア劇団のプロデュース、国内最大級のシニアコミュニティサービス「趣味人倶楽部」を運営。「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」をビジョンに、法人や自治体向けにシニアDX戦略の立案と実行を支援。著書に「シニア成長市場分析＆事業創出戦略」（日経BP）。

【同時開催：フューネラルビジネスフェア2026について】

同日および翌日（6月24日）には、同会場にて葬祭サービス・ライフエンディング向けの総合展示会「フューネラルビジネスフェア2026」が開催されます。業界の最新トレンドや商材の動きを一覧できる機会となっています。展示会への来場は事前登録制（入場無料）です。

■ 展示会公式URL：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/

葬儀や終活に関する弊社のご支援事例に関する資料はこちらよりダウンロード可能です。

ぜひこちらも併せてチェックしてください。

資料はこちら :https://ostance.com/lab/documents/pau976duuex4aspal8cdha34?utm_source=press_release&utm_campaign=promotion-0601

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

お問い合わせ

本リサーチや弊社サービスに関する資料請求やお問い合わせ

株式会社オースタンス 広報担当

メールアドレス：info@ostance.com

TEL：03-6420-0990